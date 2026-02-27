Оружие, деньги и «Дружба»: Киев назвал цену за возобновление транзита нефти

Венгеро-украинский конфликт вокруг нефтепровода «Дружба» вышел на новый уровень циничного торга. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев выдвинул прямые условия для разблокировки транзита: военная помощь и финансовые вливания.

© runews24.ru

По словам дипломата, украинская сторона дала понять, что готова запустить трубу только в обмен на оружие и деньги, причем без каких-либо технических обоснований для остановки поставок.

«Украинцы признали, что блокируют нефтепровод по политическим причинам. Они дали понять, что хотят получать оружие и деньги взамен на возобновление поставок», - сообщил Сийярто после повторного вызова временного поверенного Венгрии в украинский МИД.

В Будапеште такую постановку вопроса назвали шантажом и публичным издевательством.

Венгерское правительство продолжает блокировать критически важные для Киева решения ЕС, включая кредит в 90 млрд евро и очередной пакет санкций. В Будапеште подчеркивают: ситуация не имеет технических препятствий. Министр Гуйяш заявил, что данные подтверждают отсутствие повреждений на участке трубопровода, снабжающем Венгрию, а отказ Украины допустить венгерских экспертов к осмотру лишь подтверждает политическую подоплеку.

В ответ на угрозы энергобезопасности Совет обороны Венгрии ввел усиленную охрану критической инфраструктуры с привлечением армии и полный запрет полетов дронов над приграничным медье Сабольч-Сатмар-Берег. Внутриполитический контекст добавляет напряженности: опросы фиксируют растущий отрыв оппозиционной партии «Тиса», а Орбан прямо обвиняет Зеленского в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией по смене власти в Будапеште.

Напомним, что Умеров и Кушнер проговорили четыре часа в Женеве, готовя экономическую сделку для Киева. Раскол в стане союзников: США отказались поддержать тотальное нефтяное эмбарго ЕС против России, оставив Брюссель один на один с «теневым флотом».