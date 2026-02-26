Трампа предложили наградить необычной Нобелевской премией

Демократы в Конгрессе один за другим называют Дональда Трампа лжецом, а республиканцы заявили, что Америка никогда не была более великой. Самое длинное в истории страны обращение к Конгрессу о положении в стране закончилось, и обе американские партии снова услышали совершенно разные речи президента США.

Выступление Трампа продолжалось почти два часа, в его ходе президент США затронул тарифы, безопасность границ, набор в армию и производство энергии, а также другие темы. Он сказал, что экономика страны находится на подъеме, инфляция находится под контролем и золотой век близок, но демократов это не убедило.

“Дональд Трамп сказал нам, что экономика ”прекрасна" и что все "доступно", - ехидничает представитель конгресса Брэд Шерман, демократ от Калифорнии. “И если вы верите в это, то, вероятно, считаете, что он был верен всем трем своим женам”.

Шерман также сказал, что это обращение было “самым продолжительным и наихудшим за всю историю нашей страны”.

Конгрессмен из Массачусетса Джим Макговерн предположил, что огромное количество лжи само по себе было стратегией Трампа.

“Если бы какой-нибудь другой президент пустил в ход такую грандиозную, абсурдную ложь о своих экономических показателях, это вызвало бы огромный скандал”, - сказал он. “Стратегия Трампа заключается в том, чтобы наводнить страну таким количеством лжи, за которым невозможно уследить. Не отказывайся от правды”.

Сенатор Крис Кунс из штата Делавэр заявил: “У президента Трампа был шанс объединить страну сегодня вечером. Вместо этого мы получили предвыборный митинг, на котором он лгал, уклонялся от ответственности и не давал никаких ответов американцам, обеспокоенным проблемами, с которыми они сталкиваются”.

Тарифная программа Трампа занимала видное место в обращении, в котором президент назвал ее основой промышленного возрождения. Но сенатор Марк Келли из Аризоны усомнился, что его избиратели услышали что-то полезное.

“За год его президентства семьи стали платить больше в продуктовых магазинах. Пожилые люди с трудом могут позволить себе отпускаемые по рецепту лекарства. Владельцы малого бизнеса с трудом открывают свои двери, а незаконные тарифы президента Трампа усугубляют ситуацию.”

Конгрессмен из Калифорнии Рауль Руис тоже негодует: “Он лгал нам об инфляции, в то время как его тарифы увеличили расходы для всех нас. Он лгал нам о здравоохранении, в то время как его политика лишила миллионы американцев медицинской страховки. Он лгал нам о защите пенсионеров, в то время как сам делает все возможное, чтобы ликвидировать систему социального обеспечения и Medicare”.

Руис добавил: “Трамп отчаянно хочет Нобелевскую премию – со всей своей ложью он должен попытаться получить ее за фантастику”.

Сенатор Рафаэль Уорнок из Джорджии сказал: “Самым большим достижением, которым они гордятся, является то, что они отобрали еду у работающих семей, чтобы предоставить своим жертвователям еще одно снижение налогов”.

Настроение в зале во время выступления было таким же напряженным. Представителя Техаса Эла Грина вывели из зала после того, как он поднял плакат с надписью “Чернокожие - не обезьяны!”. Представитель Миннесоты Ильхан Омар выкрикнула в адрес президента: “Вы убивали американцев”, а представитель Мичигана Рашида Тлайб кричала: “Обнародуйте файлы Эпштейна".

Позже в среду Трамп прокомментировал внешность и интеллект Омар и Тлайб, опубликовав в социальных сетях сообщение, в котором говорилось, что “мы должны отправить их туда, откуда они пришли”, и что у них “выпученные, налитые кровью глаза сумасшедших”, и добавил, что они “похоже, их следует поместить в специализированное учреждение”.

“Когда люди могут так себя вести, зная, что они нечестные и коррумпированные политики, которые так вредны для нашей страны, мы должны отправить их туда, откуда они пришли, как можно быстрее”, – написал президент США. “Они могут только навредить Соединенным Штатам Америки, они ничего не могут сделать, чтобы помочь им”.

Со стороны республиканцев настроение было иным. Трамп заявлял об успехах на границе, снижении преступности, рекордном наборе в армию и возрождении экономики, и его партия поверила ему на слово и поддержала его.

Конгрессмен Байрон Доналдс из Флориды написал на платформе X сразу после обращения президента: “Всего за ОДИН ГОД мы добились таких преобразований, каких не было ни у кого ДРУГОГО. Экономика на ПОДЪЕМЕ. Инфляция ПОД КОНТРОЛЕМ. Границы ЗАЩИЩЕНЫ. Набор в армию на РЕКОРДНЫХ УРОВНЯХ. Преступность СНИЗИЛАСЬ. МИР БЛАГОДАРЯ СИЛЕ. Наступил Золотой век Америки”.

Сенатор Маркуэйн Маллин из Оклахомы утверждает: “Президент Трамп - борец за ”Америку прежде всего" и бесстрашный патриот".

Представитель из штата Висконсин Тони Вид отметил, что тема производства проходит через все выступление.