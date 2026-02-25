Шоу в Киеве: Зеленский просит ракеты и чинит «Дружбу» ради европейского единства

24 февраля, в день, когда исполнилось четыре года с начала СВО, Киев превратился в площадку для масштабного политического шоу. Украинские власти организовали сразу два мероприятия: заседание так называемой «коалиции желающих» и саммит «Украина – страны Северной Европы и Балтии».

Впрочем, на заседание «коалиции желающих» не все возжелали приехать: лидеры Великобритании, Германии и Франции в Киев ограничились выступлениями по видеосвязи. Лично до украинской столицы добрались президент Финляндии Александр Стубб, глава МИД Польши Радослав Сикорский, премьеры Норвегии, Швеции, Латвии, Эстонии, Дании, Хорватии, Исландии, а также председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Выступавшие европейские же лидеры ничего нового не сказали. Так, британский премьер Кир Стармер заверил, что ВСУ ведут «успешные контрнаступления», и обвинил в отсутствии мира Москву. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что «Россия не должна победить». Президент Франции Эммануэль Макрон, выразив скепсис относительно скорого мира из-за якобы отсутствия воли к нему с российской стороны, призвал союзников снять возражения по гарантиям безопасности для Украины.

На пресс-конференции от прибывших Кошты и фон дер Ляйен прозвучали более конкретные заявления. Фон дер Ляйен вновь пообещала 920 млн евро на стабилизацию энергетики в 2026–2027 годах, но уклонилась от ответа о сроках вступления Украины в ЕС. Среди примечательных моментов стоит обратить внимание и на то, что глава Еврокомиссии призвала Киев поскорее починить трубопровод «Дружба», из-за которого Венгрия блокирует выдачу Украине 90 млрд долларов. Кошта также подчеркнул, что он провел консультации с Зеленским по поводу ремонта «Дружбы».

Но, конечно же, не мог не отличиться своими заявлениями Зеленский. Открывая заседание «коалиции желающих», глава Украины, как обычно, осыпал присутствующих нескончаемыми просьбами. Он запросил ракеты PAC-3 и PAC-2, поблагодарив за недавно поступившую половину пакета ПВО.

Также Зеленский обратил внимание на катастрофическое состояние энергосистемы.

«Мы просим помочь нам в восстановлении энергетической системы… Нам нужно думать о следующей зиме, и нам нужны быстрые шаги… Это действительно самостоятельно очень сложно все восстанавливать», — заявил он, также упомянув о необходимости разблокировать кредит ЕС на 90 млрд евро, который ранее заблокировала Венгрия, и призвал к новым санкциям против российского «теневого флота».

Призвал он и к скорейшему вступлению в ЕС. Глава киевского режима потребовал «прекратить увиливать и установить дату вступления Украины», заявив, что это «должно произойти» уже в 2027 году.

В целом же, общий тон мероприятия выдал его главную цель — на фоне постоянной критики ЕС и Украины со стороны Трампа показать, что, между прочим, Европа (какая-то ее часть, по крайней мере) едина в поддержке Киева. Правда, никаких подтверждающих этого действий, кроме самого приезда в столицу Украины, сделано, как обычно, не было.