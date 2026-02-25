Уже завтра в Женеве планируется новый этап российско-украинских переговоров. Однако широким массам до сих пор не известны подробности прошедшего на минувшей неделе двухдневного раунда. Меж тем там, как выясняется, были весьма интересные моменты, о которых расскажем в данной статье.

Как строился диалог

Участники очередного раунда мирных переговоров в Женеве покидали место встречи с разным настроением. Украинская сторона, к примеру, говорила о неком прогрессе, российская называла диалог сложным, но деловым. Однако, как выяснилось, без курьезов и острых моментов не обошлось.

Как рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин, глава российской делегации Владимир Мединский вел себя не просто как дипломат, а как опытный переговорщик, который умеет поставить оппонента на место.

По словам журналиста, Мединский не только демонстрировал глубокое знание истории и контекста, но и позволял себе легкие ироничные замечания в адрес украинских политиков. Это создавало напряжение, к которому вторая сторона оказалась не совсем готова.

Особый резонанс получил эпизод, связанный с языком общения. Когда кто-то из украинской делегации попытался перейти на родную речь, Мединский отреагировал мгновенно и жестко.

«Эй, по-русски говори, я выдуманные языки не разбираю», - эти слова, которые приводит Стешин, моментально разлетелись по кулуарам.

Для российской аудитории, привыкшей считать русский язык общим достоянием народов бывшего СССР, такая позиция выглядит естественной и понятной. Это подчеркивает принципиальность Москвы в вопросах сохранения общего культурного кода.

Результаты встречи: кто что сказал?

Сам Владимир Мединский после окончания переговоров был краток, но емок. Он охарактеризовал диалог как «тяжелый, но деловой». Эти слова многие аналитики поняли следующим образом: стороны не стеснялись в выражениях, отстаивая свои позиции, но при этом не хлопали дверями и продолжали искать точки соприкосновения.

С другой стороны, глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, в своем заявлении особо подчеркнул, что на переговорах «отметился некий прогресс».

«Обсуждались параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений. Часть вопросов уточнили, по другим продолжаются консультации. Следующий этап - достичь необходимого уровня согласованности, чтобы представить наработки на рассмотрение президентов», - заявил Умеров, уклонившись при этом от каких-либо деталей.

Что ж, такая осторожность, как полагают отдельные политологи, вполне объяснима. Любое неосторожное слово может быть использовано внутренними оппонентами в Киеве.

Что стоит за словами «прогресс»?

Для многих россиян, особенно тех, кто внимательно следит за развитием событий, важно понимать: слово «прогресс» в устах украинского чиновника может означать что угодно. Возможно, Киев, наконец, начал слышать реальные предложения по урегулированию. Может, это просто дипломатический этикет, чтобы сохранить лицо перед западными кураторами.

В любом случае, участие США в этом диалоге говорит о том, что игнорировать позицию России больше не получается ни у кого. Наша делегация в Женеве четко обозначила ориентиры: разговор может идти только на условиях взаимного уважения и учета интересов безопасности нашей страны. Вот почему история с требованием говорить по-русски - это не просто бытовая зарисовка, а символ более широкой позиции: хватит играть в одни ворота.

Подобные встречи, как считают многие военно-политические эксперты, это всегда работа над ошибками и прощупывание почвы. После Женевы станет яснее, готовы ли Запад и Киев к реальным шагам, а не просто к имитации бурной деятельности.

Пока же можно констатировать: атмосфера была рабочей, наши дипломаты держались уверенно, а у украинской стороны остался повод для размышлений. Кстати, следующий раунд переговоров намечен на 26 февраля - они также пройдут в Швейцарии.

