Бывший посол Британии в США, ставленник премьера Стармера и подельник педофила Эпштейна Питер Мандельсон обвиняет полицию в том, что она арестовала его из-за "необоснованных" заявлений о том, что он планировал бежать за границу. Арест бывшего высокопоставленного функционера лейбористской партии из-за его связей с Эпштейном произошел после того, как полиция сообщила, что этот деятель готовится вылететь на Британские Виргинские острова

Питер Мандельсон осудил полицию за свой арест в понедельник и заявил, что он был взят под стражу только потому, что детективы ошибочно полагали, что он собирается бежать из страны, пишет The Guardian. В упреке столичной полиции адвокаты бывшего мэра потребовали от полиции предоставить доказательства в оправдание их действий, настаивая на том, что арест был вызван “необоснованным” предположением о том, что он планировал переехать за границу.

Адвокаты Мандельсона заявили, что Скотленд-Ярд согласился провести с ним осторожный допрос в следующем месяце, а не арестовывать его из-за обвинений в том, что он передавал конфиденциальную правительственную информацию осужденному за растление детей Джеффри Эпштейну, пишет The Guardian.

Но в понедельник полиция получил информацию о том, что Мандельсон готовится покинуть Великобританию и отправиться на Британские Виргинские острова, и взял его под стражу в лондонском полицейском участке, прежде чем выпустить под залог ранним утром во вторник.

Предполагается, что примерно в 4 часа утра, всего через несколько часов после своего освобождения, Мандельсон сказал друзьям, что эти заявления были “полной выдумкой”, и задал вопрос, “кто или что” стоит за ними. Его адвокаты заявили, что его “главным приоритетом” является сотрудничество с полицией.

Экстраординарная ответная реакция последовала после нескольких месяцев скандалов о Мандельсоне, которые привели к его увольнению с поста посла Великобритании в Вашингтоне в сентябре прошлого года из-за его связей с Эпштейном, а также его уходу из Лейбористской партии и Палаты лордов.

Между тем, на Даунинг-стрит готовятся к публикации отчета о “комплексной проверке” от Кабинета министров уже на следующей неделе, в котором, по словам источников, Кир Стармер предупрежден о серьезном “репутационном риске”, связанном с назначением Мандельсона.

Как пишет The Guardian, столичная полиция получила “разведданные” из источника о том, что Мандельсон, возможно, планирует бегство за границу. Информация включала предположение, что Британские Виргинские острова могут быть местом назначения лейбористского гранда, хотя у островов есть соглашение об экстрадиции с Великобританией. Детективы оценили источник информации и сочли его достаточно достоверным, поэтому полиция решила не рисковать и произвести арест.

Когда Мандельсон был освобожден, полиция ввела ограничения на его поездки за границу в качестве условия освобождения под залог. Пока неясно, связано ли это с возвратом его паспорта, отмечает The Guardian.

Яростная реакция Мандельсона на его арест вновь привлекла внимание к решению премьер-министра назначить его на должность посла в Вашингтоне, несмотря на то, что он знал о том, что его дружба с извращенцем Эпштейном продолжалась и после вынесения обвинительного приговора педофилу.

Источник в правительстве сказал: “Назначение Мандельсона было ошибкой, как сказал премьер-министр. Он солгал во время процесса найма. То, что мы знаем сейчас, мы не знали, когда он был уволен, не говоря уже о том, когда он был назначен”.

Во вторник правительство уступило давлению парламентариев, потребовавших санкционировать публикацию документов, касающихся назначения бывшего принца Эндрю торговым представителем Великобритании в 2001 году. Правительственные источники того времени предположили, что просьба о том, чтобы бывший принц унаследовал эту должность от герцога Кентского, поступила непосредственно из Букингемского дворца и была одобрена министрами в качестве формальности.

Ожидается, что эти публикации дадут беспрецедентную информацию о поведении двух фигурантов, которые в настоящее время находятся под следствием в связи с их связями с Эпштейном, отменчает The Guardian. Однако официальные лица полагают, что могут пройти недели или даже месяцы, прежде чем будут обнародованы какие-либо документы об Эндрю, отчасти из-за риска скомпрометировать полицейское расследование, а также из-за сложностей с логистикой.