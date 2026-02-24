«Евросоюз оказался фактически парализован»: СМИ — о венгерском вето на кредит для Украины

Западные СМИ комментируют противостояние Венгрии и Украины из-за прекращения поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Как отмечает Reuters, решение Будапешта заблокировать новый пакет санкций против Москвы и европейский кредит для Киева стало ударом по единству ЕС. Hungarian Conservative сообщает, что правительство Виктора Орбана вынуждено реагировать на попытки Украины спровоцировать энергетический кризис в Венгрии. Венгерское вето омрачило визит руководства ЕС в Киев, приуроченный к четвёртой годовщине начала украинского конфликта, констатирует Financial Times. Politico сообщает о гневной реакции европейских союзников Зеленского. Тем временем The New York Times напоминает, что Киев уже в ближайшие месяцы может остаться без денег.

Очередная громкая ссора киевского режима с Венгрией и Словакией оказалась в фокусе внимания западных СМИ после того, как Будапешт заблокировал многомиллиардный кредит для Украины и новый пакет антироссийских санкций.

Агентство Reuters называет венгерское вето «ударом по проукраинскому консенсусу в Европе».

«В мире дипломатии всё внимание было приковано к Брюсселю, где европейские министры иностранных дел безуспешно пытались убедить Будапешт не наказывать Украину за задержку с возобновлением поставок российской нефти в Венгрию по трубопроводу, построенному в советские времена», — говорится в материале.

Reuters напоминает, что Венгрия и Словакия перестали получать топливо по нефтепроводу «Дружба» с 27 января. По данным журналистов, Украина известила компанию Transpetrol, управляющую словацким участком нефтепровода, о том, что возобновление поставок перенесено на 25 февраля, при этом «причины не уточнялись». Со своей стороны, Словакия заявила, что с понедельника прекратит аварийные поставки электроэнергии на Украину, пока работа «Дружбы» не возобновится, передаёт агентство.

Тем временем режим Зеленского заявляет, что предпринял беспилотную атаку против российской нефтеперекачивающей станции, обслуживающей трубопровод. Подобные заявления «чреваты дальнейшей эскалацией кризиса», констатируют журналисты Reuters.

Так, венгерское издание Hungarian Conservative задаётся вопросом, почему ВСУ попытались вывести из строя нефтеперекачивающий объект, находящийся в 1100 км от границ Украины.

«Есть предположение, что эта мишень была выбрана как раз для того, чтобы поставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии перед апрельскими выборами в парламент», — объясняют авторы статьи.

Как отмечает издание, премьер-министры Венгрии и Словакии публично заявляли, что, по их данным, трубопровод «Дружба» исправен, а задержка с возобновлением его работы объясняется желанием Киева надавить на венгерское правительство, выступающее против принятия Украины в ЕС. В ответ на недружественное поведение режима Зеленского Будапешт прекратил экспорт дизеля на Украину.

«(Министр иностранных дел Венгрии. — RT) Петер Сийярто сообщил, что Будапешт также подумывает о прекращении экспорта электроэнергии на Украину, — передаёт Hungarian Conservative. — Это был бы сокрушительный удар для Киева, поскольку речь идёт примерно о 50% всего электроснабжения. Но поскольку это серьёзно сказалось бы на жизни этнических венгров в Закарпатье, венгерское правительство пока не решается на такой радикальный шаг».

В Киев с пустыми руками

Со своей стороны, Financial Times (FT) отмечает, что действия Будапешта «бросают тень на визит (председателя Европейской комиссии. — RT) фон дер Ляйен в Киев».

«Урсула фон дер Ляйен надеялась приехать в Киев с подарками в связи с четвёртой годовщиной (начала специальной военной операции. — RT). Но венгерское вето, наложенное в последнюю минуту, не позволяет председателю Еврокомиссии объявить о свежих санкциях против Москвы и ставит под угрозу дальнейшую финансовую поддержку», — отмечается в статье.

FT напоминает, что страны ЕС за четыре года предоставили Киеву около €195 млрд и приняли 19 пакетов санкций против России. Однако 20-й согласовать не удалось из-за противодействия правительства Орбана.

Расстроенные планы Евросоюза беспокоят и журналистов Politico.

«Будапешт испортил тщательно спланированную поездку (руководства. — RT) ЕС в Киев», — пишет новостной портал.

Как отмечает автор статьи, из-за венгерского вето председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта прибывают на Украину «с пустыми руками».

«Им будет практически нечего предложить, кроме соболезнований», — сетует Politico.

Планировалось «утешение» для Киева в виде кредита на €90 млрд. и новых санкций против Москвы, однако «Венгрия этому помешала», говорится в материале.

Politico напоминает, что изначально правительство Орбана давало согласие на кредит для Украины — при условии, что Венгрия, Словакия и Чехия будут освобождены от обязательств по выплатам, однако ситуация с «Дружбой» заставила Будапешт занять более жёсткую позицию.

«Нет никаких технических факторов, мешающих возобновить транзит нефти, — приводит издание слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. — Таким образом, очевидно, что решение Украины является чисто политическим, попыткой оказать давление на Венгрию в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией. Мы не поддадимся на шантаж».

Виктор Орбан неоднократно подчёркивал, что у Будапешта нет альтернатив импорту энергоносителей из России, пишет Politico.

«Политическая диверсия»

Стремительно развивающийся кризис поставил Евросоюз в «затруднительное положение», полагают журналисты Euronews: с одной стороны, Брюссель должен «гарантировать энергетическую безопасность всех стран-членов», с другой стороны, поддержка Украины позиционируется как дело, не терпящее отлагательств.

«Европейский союз оказался фактически парализован из-за двух последовательных вето со стороны Венгрии», — пишет Euronews.

По выражению Politico, Будапешт «навлёк на себя гнев союзников Украины в ЕС». В понедельник европейские министры иностранных дел поочерёдно критиковали решение Виктора Орбана.

«Я шокирован позицией Венгрии», — заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

По его словам, Будапешт «предаёт суверенитет Европы».

А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ожидал от Венгрии «гораздо большей солидарности с Украиной», передаёт американское издание.

Между тем, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал предпринятые венгерским руководством шаги «политической диверсией», сообщает The Guardian.

Несмотря на это, по словам журналистов The New York Times (NYT), «большая демонстрация поддержки Украины» сорвалась.

«К сожалению, мы не достигли соглашения по 20-му пакету санкций, — приводит газета слова Каи Каллас, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. — Это отбрасывает нас назад. И это не тот сигнал, который мы сегодня хотели подать».

Сообщается, что европейские дипломаты не оставляют надежд на ужесточение антироссийской политики: Венгрия и раньше задерживала принятие новых санкций, но в конечном счёте шла навстречу ЕС, добившись определённых «послаблений» или «уступок».

Тем не менее для Украины венгерское вето «создает неопределенность в критический момент», признаёт NYT: обещанные миллиарды понадобятся Киеву уже в ближайшие месяцы для финансирования как военных, так и повседневных нужд.