Путин высказался о последних атаках и напомнил о самом страшном сценарии

Президент России Владимир Путин сообщил, что располагает данными о подготовке возможного подрыва двух крупных российских газопроводов — «Турецкого потока» и «Голубого потока». Об этом глава государства рассказал во время заседания коллегии ФСБ.

Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый «Турецкий поток» и «Голубой поток» —Владимир Путин, президент России.

Комментируя эту информацию, политик заметил, что спецслужбы Украины, которые, вероятно, стоят за подготовкой теракта, «никак не успокоятся». Путин подчеркнул, что Киев готов на любую провокацию, чтобы разрушить мирный процесс и «сломать все, что так аккуратно достигнуто на этом треке».

Президент РФ добавил, что в последнее время Украина использовала все возможные методы борьбы против России, не считая самого страшного сценария — ядерного. «Понимают, наверное, чем это может закончиться», — резюмировал политик.

Путин дал ФСБ поручение из-за участившихся терактов

Выступая на коллегии ФСБ, российский лидер призвал службу безопасности активизироваться из-за участившихся случаев терактов в стране. Он заметил, что важно провести масштабную оперативную работу для предотвращения планов украинских спецслужб.

Президент заявил, что из-за неудачи на поле боя Киев рассчитывает ударить по России индивидуальным и массовым террором. По его словам, только за 2025 год число терактов в стране серьезно выросло.

Глава государства поручил ФСБ жестко реагировать на любые попытки подорвать основы конституционного строя страны, а также обратить особое внимание на выявление сотрудников западных спецслужб и завербованных ими агентов. Также он призвал усилить защиту секретной информации — особенно по части секретных оборонных разработок.

Продолжая тему, политик также прокомментировал недавний подрыв машины ДПС в Москве. Путин предположил, что организатором теракта мог быть завербованный в интернете россиянин. Он не исключил, что подрывник и не знал, что ему передали взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно.

В России оценили вражеские планы по подрыву газопроводов

Кто бы ни стоял за планами по подрыву «Турецкого потока» и «Голубого потока», их главной целью явно был удар по экономике России. Такую версию высказала зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.

В любом случае это специально делается. Они понимают, что пакеты санкций не оказывают такого воздействия на нашу экономику. Уж кто это делает, сложно сказать, кто заинтересован. Мы-то понимаем, что Украина, скорее всего, первый интересант —Светлана Журова, депутат Госдумы.

Она заметила, что без масштабного анализа информации и изучения рисков президент не стал бы озвучивать предположения на публику. Журова не исключила, что таким образом Путин хотел предостеречь противника и напомнить, к каким последствиям могут привести его действия.