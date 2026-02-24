Действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму, пишут СМИ со ссылкой на данные ФСБ. По этой статье ему может грозить до 15 лет тюрьмы. Причиной стало игнорирование запросов удалить запрещенный контент, а также использование мессенджера для организации терактов.

Подробнее о том, почему ФСБ всерьез занялась Дуровым, — в материале URA.RU.

Дурова могут отправить за решетку

Действия Дурова проверяются по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Об этом сообщили «Российская газета» и «Комсомольская правда» со ссылкой на материалы ФСБ.

Эта статья предусматривает суровое наказание: от восьми до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом до 700 тысяч рублей. В отдельных случаях возможно даже пожизненное заключение. Поводом для возбуждения дела стало систематическое неисполнение администрацией мессенджера требований российского законодательства.

150 тысяч запросов — ноль реакции

По данным «Комсомольской правды» и «Российской газеты», Telegram проигнорировал предписания Роскомнадзора об удалении огромного массива запрещенной информации. Речь идет о десятках тысяч ресурсов:

Более 10,5 тысяч материалов с призывами к экстремизму и «финансированию противника»;

1369 каналов, чатов и ботов, распространяющих детскую порнографию;

3771 ресурс, связанный с незаконным оборотом наркотиков;

2666 каналов, пропагандирующих суицид;

2124 ресурса, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия.

Всего, по данным Минцифры, Роскомнадзор направил администрации мессенджера более 150 тысяч обращений с требованиями удалить противоправный контент. Однако все они были проигнорированы. В том числе, ведомство составило восемь административных протоколов, каждое из которых грозило штрафом до восьми миллионов рублей. Общая задолженность Telegram по неоплаченным штрафам превысила 29,6 млн рублей.

Действия Павла Дурова начали расследовать по уголовному делу в России

Telegram как орудие преступлений

«РГ» со ссылкой на МВД и ФСБ пишет, что с 2022 года Telegram фигурировал в 153 тысяч уголовных дел. Из них 33 тысяч связаны с диверсиями, терроризмом и экстремизмом. Однако благодаря работе ФСБ удалось предотвратить 475 терактов, подготовка которых велась через Telegram. Среди них — 61 массовое убийство в школах, планировавшееся подростками под влиянием кураторов из Украины.

Однако предотвратить удалось не все. Через Telegram координировались резонансные преступления такие как, теракт в «Крокус Сити Холле», убийства Дарьи Дугиной, генерала Игоря Кириллова и еще восьми высокопоставленных военных. Всего через telegram-каналы было зафиксировано около 700 прямых угроз членам семей российских военнослужащих. Противник использовал аналитику Telegram для сбора данных о маршрутах и распорядке дня целей.

Почему мессенджер начали ограничивать в РФ

Проблемы с мессенджером копились годами. Как пишет «Российская газета», изначально платформа делала ставку на абсолютную анонимность и независимость от властей любых стран. Эта «иллюзия свободы» привлекла в Telegram радикалов, наркоторговцев и террористов.

Уже к 2015 году порядка 18 тысяч россиян модерировали и состояли в сообществах, причастных к международным терактам. Telegram не вводил цензуру, позволяя обмениваться координатами, персональными данными и реквизитами для тайных финансовых операций.

С началом специальной военной операции Telegram превратился в главный инструмент спецслужб стран НАТО и Украины. Через него перехватывались координаты, продавались секретные сведения, осуществлялось давление на военных и их семей.

Попытки регулирования и двойная игра Telegram

Россия пыталась заставить Telegram соблюдать законы, начиная с 2018 года, когда Таганский суд Москвы принял решение об ограничении доступа к мессенджеру за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. С того момента, как говорится в материале «РГ», написанный по данным ФСБ, администрация Telegram начала вести двойную игру: публично заявляя о готовности к диалогу, но постоянно перенося сроки.

С 2021 года Россия начала применять к Telegram штрафные санкции: было начислено более 141 млн рублей, из которых оплачено только 49 млн. В октябре 2021 года Павел Дуров покинул Россию. В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил голосовые вызовы в Telegram, так как сервис активно использовался для мошенничества и вовлечения россиян в диверсионную деятельность, что привело к снижению количества киберпреступлений на 23 процента.

Замедление мессенджера стало вынужденной мерой

Роскомнадзор 10 февраля начал поэтапно замедлять Telegram в России. В ведомстве заявили, что мессенджер Павла Дурова по-прежнему не соблюдает российские законы и не гарантирует безопасность граждан. РКН сообщил, что «по решению уполномоченных органов» продолжит поэтапно вводить ограничения.

Министр цифрового развития Максут Шадаев 18 февраля на заседании Госдумы сообщил, что Telegram не ответил на 150 тысяч запросов о удалении запрещенного контента, в том числе материалов с детской порнографией и сведений о наркотиках. Он также утверждал, что доступ к переписке в мессенджере имеют иностранные спецслужбы. По его словам, именно поэтому власти решили замедлить передачу медиафайлов в Telegram. Обмен сообщениями при этом не ограничивается, подчеркнул Шадаев.

В августе 2025 года Роскомнадзор объявил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Ведомство объяснило это тем, что эти мессенджеры стали основными сервисами для голосовой связи, которые используются для мошенничества, вымогательства денег, а также для вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. В октябре регулятор заявил, что предпринимает меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров «для противодействия преступникам».