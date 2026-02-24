Последние месяцы Владимир Зеленский ведет себя явно неадекватно. Никогда не отличавшийся сдержанностью в словах, теперь он вообще пошел вразнос. Раздает направо-налево провокационные интервью. Одно из них дал белорусскому изданию, которое власти Беларуси включили в список экстремистских, а в России оно официально запрещено. Издание это многие годы напрямую финансировалось Польшей и США.

В интервью белорусским оппозиционерам Зеленский четко разделяет «режим» и «народ», но при этом жестко фиксирует: если ракеты летят с белорусской территории, Украина будет считать Беларусь союзником России. Зеленский что-то невразумительное твердит о том, что на территории Беларуси расположены ретрансляторы для дронов, ведется корректировка «Гераней».

А главное - в Беларуси стоит «страшный и ужасный» «Орешник». И добавляет фразу, которая звучит как объявление войны: НАТО должно рассматривать размещение «Орешника» как легитимную цель и нанести упреждающий удар.

«Орешник» как красная линия

Абсолютно все западные аналитики сходятся во мнении: Зеленский явно не дружит с реальностью, раз хочет расширить боевые действия на территорию еще одного суверенного государства. Американский военный эксперт Майкл Кофман (Центр новой американской безопасности) говорит, что расширение географии украинских ударов может «создать каскад непредсказуемых ответных шагов», особенно если речь идет о территориях союзников России.

Британский исследователь Лоуренс Фридман (Королевский колледж Лондона) согласен с Кофманом: любые удары по объектам вне признанной зоны боевых действий будут восприниматься как эскалация и могут втянуть новые стороны. Если «Орешник» действительно есть в Беларуси (в отличие от политологов, генералы НАТО в этом не сомневаются) у киевского режима останется два варианта: либо проглотить угрозу, либо действовать. Второй путь — это скачок в новую фазу конфликта.

Однако расширение конфликта на новые территории может резко изменить позицию Евросоюза, где и без того растет усталость от военных действий. Поддержка Украины во многом держится на ощущении оборонительной войны. Любые действия, которые будут интерпретированы как «экспорт конфликта», могут стать политическим аргументом для противников дальнейшей военной помощи киевскому режиму.

Пещерные страхи Зеленского

Зеленский использует царящий на Западе страх перед «Орешником» и сам же нагнетает его. Между тем, ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял в интервью Reuters, что размещение ракет сделано «в ответ на агрессию Запада».

По данным издания, ракетный батальон «Орешника» в Беларуси полностью подчинён Российским ракетным войскам стратегического назначения, а значит, обе страны тесно сотрудничают в вопросе оборонительной стратегии. Как будто бы на Западе это было для кого-то откровением.

Американские аналитики также усматривают в размещении «Орешника» элемент давления на НАТО: этот шаг позволяет России сократить время полёта до ключевых европейских городов. Западные СМИ и эксперты часто подчёркивают географическую близость Белоруссии к странам НАТО как ключевой фактор угрозы. «Орешник» действительно может достигать целей в Польше за 11 минут, а штаб-квартиру НАТО в Брюсселе способен уничтожить всего за 18 минут, что, конечно, кошмар для кормящихся военными грантами европейских «аналитиков». Причем подобные ракеты могут легко обойти существующие системы ПРО НАТО.

Гонконгское South China Morning Post детально анализирует страхи вокруг «Орешника», царящие на Западе. Размещение «Орешника», пишет издание, - не просто демонстрация военной мощи, а сигнал, адресованный НАТО и Европе. Это «стратегический сдвиг, направленный на сдерживание НАТО и расширение возможностей России по поражению европейских целей».

Напомним. Россия в ходе СВО применяла мобильный ракетный комплекс «Орешник» дважды. Первый раз в ноябре 2024 года – это стало мировой сенсацией.

«21 ноября 2024 года в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на территории Российской Федерации вооружённые силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в г. Днепропетровске. Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Цель пуска достигнута.

Все боевые блоки достигли объекта поражения», - сообщило Минобороны России.

Объект в Днепропетровске — это Южмаш, выпускающий ракеты, которые ВСУ наносят удары по России. Причем за полчаса до того, как была нажата кнопка «Пуск», наше военное руководство предупредило американцев.

Второй прилет «Орешника» по Украине был 9 января 2026 года. «Баллистическая ракета средней дальности (БРСД) «Орешника» долетела до назначенной цели на западе Украины менее чем за 10 минут со скоростью до 13 тыс. километров в час и точно поразила объект, заглубленный на 700 метров, без применения ядерных боевых частей, - сообщали СМИ.

Целью стало Бильче-Волыцко-Угерское подземное хранилище газа во Львовской области — крупнейшее ПГХ в Европе. Как считают эксперты, это газовое хранилище ПХГ было выбрано не зря, оно считается одной из самых труднодоступных целей, на нем российские военные протестировали возможности ракеты.

18 декабря Лукашенко заявил, что ракетный комплекс «Орешник» поставлен на боевое дежурство в Белоруссии.

Примечательно, что после первого боевого применения новейшей российской ракеты Зеленский долго смеялся над возможностями «Орешника», называя его древней советской ракетой, которую русские достали из арсеналов, стряхнули пыль, немножко подкрутили и стрельнули, чтобы попугать. Генералы НАТО ему долго верили. А потом перестали.