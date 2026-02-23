Мексиканский спецназ в ходе спецоперации ликвидировал одного из самых разыскиваемых наркобаронов страны - Немесио Рубена Осегеру Сервантеса, более известного как Эль Менчо. Именно он стоял у истоков картеля "Новое поколение Халиско" (CJNG), который за последние годы превратился в самую мощную и агрессивную преступную группировку страны.

Эль Менчо было 59 лет. Бывший полицейский, сумевший построить криминальную империю, бросившую вызов государству.

Самый жестокий картель Мексики

"Новое поколение Халиско" известно абсолютно всем в Мексике. Эта организация прославилась не только масштабной наркоторговлей, но и нечеловеческой жестокостью. Боевики картеля атаковали военных, сбивали полицейские вертолеты из гранатометов, использовали дроны для сброса взрывчатки и устанавливали мины.

Попытка задержать Эль Менчо в 2015 году закончилась провалом, члены картеля дали отпор силам безопасности и сбили армейский вертолет. В 2020 году картель устроил одно из самых дерзких покушений в самом центре Мехико. Целью боевиков был тогда глава столичной полиции, ныне занимающий пост министра безопасности и гражданской защиты Мексики. Для его ликвидации преступники использовали автоматическое оружие и гранаты.

По оценкам экспертов, картель "Новое поколение Халиско" представлял угрозу национальной безопасности как для Мексики, так и для США. Группировка располагала огромными финансовыми ресурсами, современным вооружением и хорошо организованными военизированными отрядами. В небольших городах несколько десятков боевиков могли полностью парализовать работу местной полиции.

Король наркобизнеса

По данным американских властей, "Новое поколение Халиско" действовало во всех 50 штатах США. Картель является одним из крупнейших поставщиков кокаина на американский рынок. Кроме того, многомиллиардные доходы приносили производство и контрабанда фентанила и метамфетамина.

Главным соперником долгие годы оставался картель Синалоа. Однако внутренние конфликты и аресты лидеров заметно ослабили группировку, что позволило Эль Менчо укрепить позиции.

История Эль Менчо

Будущий наркобарон родился в штате Мичоакан. В 1990-е годы он перебрался в США, где был осужден за участие в заговоре с целью распространения героина. В американской тюрьме он провел почти три года. После освобождения вернулся в Мексику и вновь занялся наркобизнесом.

В середине 2000-х, после гибели одного из влиятельных наркобаронов, Осегера Сервантес вместе с "партнерами" создал картель "Новое поколение Халиско". Сначала группировка сотрудничала с картелем Синалоа, но вскоре их пути разошлись. Началась многолетняя кровавая борьба за территории.

Любопытно, что одна из версий раскола звучит комично: якобы конфликт вспыхнул после того, как Эль Менчо пролил чай на своего соперника на встрече в Гвадалахаре. Однако последствия обычной бытовой ссоры оказались трагическими - перестрелки, предательства и массовые убийства.

Предпочитал оставаться в тени

В отличие от других наркобаронов, стремившихся всячески заявить о себе на публике, Эль Менчо избегал камер и журналистов. Сохранилось считаное количество фотографий наркобарона. За свою жизнь он не дал ни одного интервью. Он предпочитал действовать из тени.

В Белом доме прокомментировали ликвидацию Эль Менчо

С 2017 года ему неоднократно предъявляли обвинения в США. Последнее было предъявлено в 2022 году: заговор с целью поставки наркотиков в Соединенные Штаты, использование оружия при совершении преступлений и руководство крупным преступным сообществом. За его голову была назначена награда в размере 15 миллионов долларов.

Ликвидация Эль Менчо, безусловно, стала серьезным ударом по картелю. Однако, как подчеркивают эксперты, наркокартели редко исчезают со смертью своих лидеров. Главный вопрос в настоящий момент заключается в том, приведет ли его гибель к ослаблению группировки или, напротив, спровоцирует новый виток насилия.