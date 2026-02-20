Мир, которого нет. "Палантир" показал нам всем ужасное будущее

На первый взгляд, ажиотаж вокруг заявления Кима Доткома странен. Взламывают всех, а уж частные компании - тем более. Но речь - не просто о частной компании. Ее владельцу - Питеру Тилю - во многом обязан своим вторым президентским сроком Дональд Трамп. В нынешней американской администрации - десятки людей либо из "Палантира", либо так или иначе с ним связанных. Начиная от разного рода помощников - до вице-президента Вэнса. Неудивительно, что с начала прошлого года "Палантир" растет как на дрожжах.

© ТВ Центр

Что такое "Палантир"?

Чем он занимается? Тем же, чем занимались волшебные камни палантиры в книгах Толкина. Тиль - большой его поклонник и назвал так свою компанию совсем не случайно. Книжные палантиры видят все, что происходит в настоящем и происходило в прошлом и дают их владельцам безграничную власть. "Палантир" реальный обрабатывает квадриллионы самых разных данных. С камер слежения, из соцсетей, банков, налоговой, медицинских служб, такси. Отовсюду. В результате за доли секунды выявляет связи, которые даже лучшие следователи искали бы годами. И прогнозирует развитие ситуации. Абсолютное информационное оружие, которые собираются развивать и дальше. Чтобы получить еще больше власти. Если США и их союзники уже, по сути, в кармане, то следующий шаг - получить весь мир.

"Если вы хоть на секунду поверили или думаете, что кто-то за рубежом верит, что мы будем защищать наши ценности, не чувствуя своего превосходства, без как минимум морального насилия, это значит, вы живете в мире, которого нет", - констатировал Алекс Карп, главный исполнительный директор Palantir Technologies.

Софт, который доминирует

Алекс Карп - главный исполнительный директор компании "Палантир" и одновременно лицо компании. И это лицо не стесняется вслух говорить то, что другие его коллеги думают: "Когда это нужно, мы должны пугать наших врагов и даже убивать их иногда. Я надеюсь, вы тоже за такой подход к делам".

Кто враги - тоже особо не скрывается. Те, кто до сих пор не в сетях "Палантира". Китай и Россия - прежде всего. Именно против них, по мнению технократов Силиконовой долины, и должен быть разработан новый манхэттенский проект. Боевой искусственный интеллект. Кстати, еще в середине прошлого года - крупнейшие ИТ-менеджеры принесли военную присягу - и вступили в ряды американской армии в званиях подполковников.

Времена, когда цифра оставалась вне политики, в прошлом. "Палантир" ввел новый тренд. ИТ-технологии не должны быть только для быстрой доставки пиццы, легкого вызова такси и ночного онлайн-шопинга. Они должны изменить мир. А значит, надо не избегать работы на силовиков и военных, но самим стать военной силой. Кстати, даже кодовые наименования должностей в компании, например, "дельта-инженер" или "экo-менеджер" - из натовского военного алфавита. По натовским стандартам ведется внутренняя переписка, а новый слоган "Палантира" - "Софт, который доминирует".

Все дороги ведут на Украину

Безусловное технологическое превосходство над всеми вместе взятыми - цель и средство. И это уже не просто планы, даже хорошо профинансированные. На развитие ИТ-технологий Трамп выделил колоссальные деньги практически в первый день своего второго срока. Работы по созданию боевого суперинтеллекта уже идут вовсю, а Украина уже используется как полигон для обкатки новых технологий в боевых условиях.

Сотрудничество с "Палантиром" киевский режим совсем не скрывает. Официально о заключенном контракте было объявлено сразу после начала СВО.

"Алгоритмы, которые в настоящее время тестируются, связаны прежде всего с автоматическим обнаружением, классификацией и перехватом дронов. Технология помогает определять их, собирать данные, которые очень нужны, чтобы наносить точечные удары по энергоресурсам, по зонам, где производят оружие, и по складам", - объяснил Дмитрий Бридже, политолог.

Новый мировой порядок?

Ну, а в-третьих - для окончательного решения русского вопроса. Самое громкое в заявлении Доткома - как раз об этом. В якобы взломанных файлах - сведения, что на разгром России в "Палантире" отводят год, а пока считают правильным усыплять нашу бдительность разного рода переговорами. Сроки и методы, конечно же, вполне могут быть фейком. Но вот цель не оспаривается. Все, кто не готов подчиниться новому мировому порядку с новой великой Америкой во главе, должны быть уничтожены. Точно так же, как это делали в прошлом. Только уже учитывая ошибки этого прошлого.

А главная ошибка, с их точки зрения, вовсе не Вторая мировая война. А то, что происходило после: "После войны распустили японскую императорскую армию и создали законы, препятствующие ее возрождению. Проблема в том, что такой политики придерживались почти 75 лет, в то время как мир вокруг кардинально менялся. Китай превратился в сильного и напористого игрока, а Россия вновь стала амбициозной державой. Сегодня Европа платит высокую цену за то, что в свое время серьезно ослабила Германию".

Цитата выше - из "Технологической республики". Манифеста технократов Силиконовой долины. Ее презентация прошла почти сразу после избрания Трампа на второй срок. Алекса Карпа тогда спросили - почему на обложке нет фамилии Тиль? Ответ был предельно откровенен: потому, что общество было бы шокировано, если бы такое опять исходило от немца.

"Шутка, в которой есть только доля шутки. Их воззрения многие критики называют технофашизмом. Вот эта вот концепция избранности, града на холме, некоего избранного центра, который должен нести свои ценности - эта идея, прямо скажем, не нова. Просто на данном этапе она получила вот такой технологический извод", - отметил Илья Стахеев, преподаватель и исследователь Института медиа НИУ ВШЭ.

Или "дивный новый мир"?

Жест Маска на инаугурации Трампа помнят все. Но точно так же могли бы ликовать Андриссен, Безос, Тиль и другие олигархи Силиконовой долины. В господствующую здесь идеологию (у нее даже есть называние - "Темное просвещение") этот жест вполне вписывается. Как и в "дивный новый мир", который они пытаются навязать всему миру. Убер аллес - в нем должны быть технологии и только технологии. Демократия не нужна. Она технологиям мешает. "Я больше не считаю, что свобода и демократия совместимы". Именно так заявил Питер Тиль в 2009 году.

Нужна новая мифология. И новые, никем не избираемые и не сменяемые лидеры. И об этом говорится абсолютно открыто, официально и прямо: "Ничего по настоящему великого нельзя создать путем голосования. Мы зашли слишком далеко, игнорируя важность мифологии. Мы должны обрести новую решимость, а также уверенность в себе, веру в фундаментальное благородство своего образа жизни. Наше общество перестало ценить и уважать лидеров".

Это тоже из "Технологической республики". В "дивный новый мир" человечество собираются гнать железной рукой без бархатной перчатки в виде выборов и сменяемости лидеров. Справедливость, мораль, права человека отменяются. Новый бог - эффективность. И олигархи-технократы - его младшие боги.

"Вот момент неприятный - он всегда был в американской традиции. Если ты такой умный, то почему ты такой бедный? Свою избранность я доказал, свою состоятельность и компетентность, тем, что у меня есть деньги. Именно с этим посылом разрастался колониализм с конца 18 до начала 20 века. Предполагалось, что вот белый господин в пробковом шлеме - это более развитая ступень цивилизации, которая сейчас придет под гнетом бремени белого человека и осчастливит всех единой универсальной правильной ценностью", - продолжил Стахеев.

Тотальное уничтожение

В 21 веке счастье обещают не всем. А только эффективным и избранным. Сверхлюдям. Созданием которым и предполагается заняться прямо сейчас. О том, что будущее за такими технологиями, на недавнем форуме в Давосе рассказывал Илон Маск. Раньше он, кстати, этот форум игнорировал и отзывался о нем весьма нелестно, но теперь - новые времена. Приехал и выступил: "Важно сделать жизнь многопланетной - чтобы в случае стихийного бедствия, техногенной катастрофы сознание как такое продолжало существовать. В этом и заключается цель".

Наблюдатели, конечно, следили за полетом фантазии. Еще бы. Идея многопланетной жизни потрясает воображение. Но куда более важный момент незаслуженно остался в тени. А он прост. Допускается возможность уничтожения планеты как таковой. Ну а когда о таком говорится как об одном из вероятных сценариев будущего, то и предостережения того же Доткома, как выражаются на Западе, хайли лайкли. В том числе - и о возможностях ИТ-гигантов предоставить технологии создания ядерного и биологического оружия тем, кому они посчитают нужным. Ведь уже сейчас они убивают тех, кого считают нужным. Без суда и следствия.

"Технологии, которые были использованы для определения и нанесения точечных ударов, это технологии "Палантира", - указал Бридже.

Ничто не истина

А значит, к любым, даже самым фантастическим заявлениям в этой области надо относиться серьезно. Сам "Палантир", кстати, так и делает. "Если кто-то пришел убить тебя - убей его первым". С этой цитаты начинается ключевая глава его манифеста. И это надо хорошо понимать. Если больше нет международного права, законов, морали и даже Бога - то все позволено. Технологии позволяют.