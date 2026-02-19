«Боятся, что Зеленский даст слабину»: детали о роли Европы в украинском урегулировании

Европейским политикам, возможно, понадобится «выпить чего-нибудь покрепче», чтобы подготовиться к тому, что их ждёт, после того как Киев назвал действия США «несправедливыми», пишет The Independent. По данным СМИ, на последней встрече между делегациями России и Украины представителей ЕС не было. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейцы пребывают «в истерике» из-за переговоров по урегулированию, требуя участия в этом диалоге. С точки зрения аналитиков, европейский истеблишмент, серьёзно вложившийся в раздувание конфликта, не готов к текущему развитию событий на украинском треке, поэтому отчаянно пытается вклиниться в переговорный процесс.

Политикам в Европе стоит готовиться к последствиям заявлений Киева в адрес американских властей о «несправедливости» их действий в рамках урегулирования конфликта на Украине, считает обозреватель британской газеты The Independent Сэм Кайли.

«Европейским политикам, возможно, стоит выпить чего-нибудь покрепче, чтобы набраться духу перед тем, что грядёт после того, как Владимир Зеленский назвал действия американских посредников «несправедливыми», — пишет издание.

Журналист считает, что президент США Дональд Трамп стремится заключить мирную сделку по Украине, «но при этом ретранслирует требования России».

«Недавно он настойчиво говорил о том, что у Украины и Зеленского заканчивается время, за которое необходимо определиться: согласиться на сделку, либо лишиться предложения о расплывчатых «гарантиях безопасности» для защиты страны», — поясняется в статье.

При этом Соединённые Штаты называются «ненадёжным союзником Европы», поскольку воспринимают конфликт «как бизнес-возможность».

«Она (администрация Трампа. — RT) охотно подрывает обороноспособность Киева, полностью прекратив военную помощь, не исключая (в дальнейшем. — RT) и разрыва связей в сфере обмена разведданными. Эти действия играют на руку Кремлю в его... продвижении на востоке Украины и снижают всякие шансы на серьёзное контрнаступление», — считает обозреватель издания.

The Independent также констатирует, что, несмотря на военную поддержку со стороны Европы, «на переговорах между Украиной и Россией европейцев не было».

«На данный момент Великобритания, Канада, ЕС и другие союзники Украины оставляют роль посредника Соединённым Штатам. Все они признают, что это опасно для Европы, что вклад США заключается, по сути, в том, чтобы предложить Украине капитулировать. Они действуют таким образом из-за очередной лжи или мифа о том, что только США способны предоставить Украине гарантии безопасности, необходимые стране для защиты себя (и остального Запада)», — говорится в материале.

По данным РИА Новости, европейские делегации действительно не были допущены к переговорам по Украине в Женеве. Они «просто сидели в отеле», дожидаясь окончания дискуссий, сообщил источник агентства. По его словам, британцы во главе с Джонатаном Пауэллом — советником по безопасности премьера Кира Стармера — хотели узнать об итогах встречи, за которой также наблюдали представители Германии, Франции и Италии.

The Independent также приводит высказывание главы евродипломатии Каи Каллас, которая выступила перед очередным раундом диалога, проходящего при содействии США.

«Самая большая угроза, которую сейчас представляет Россия, заключается в том, что за столом переговоров она достигает большего, чем на поле боя. Европа перевооружается, перевооружается вместе с нашими друзьями», — сказала она.

Впоследствии стало известно, что Каллас направила в страны Евросоюза документ со списком «требований» к России в ходе продолжающихся переговоров с Украиной. Об этом сообщил Telegram-канал «СТРАНА.ua». По его данным, в этом документе, в частности, говорится, что «мира на Украине не может быть» без участия ЕС и учёта его ключевых интересов. Среди выдвинутых требований — сокращение численности российских войск, наряду с украинской армией, и запрет на присутствие ВС РФ в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении, а также выплаты «репараций» и «демократизация» общества. В то же время ряд европейских дипломатов считают, что это очень «максималистский взгляд ЕС» на то, «что должна сделать Россия».

«Конкретно против России»

В Москве же считают, что европейцы пребывают «в истерике» из-за переговоров по Украине, требуя от всех, чтобы Европа была участницей этого диалога.

«О чём разговаривать с европейцами, когда они однозначно говорят, что Украина отстаивает европейские ценности. Это как прийти к судье в международном суде и сказать, мол, вы знаете, Евросоюз — это нацистская организация», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Al Arabiya.

Министр выразил уверенность в том, что в Европе никто пальцем не пошевелит, чтобы заставить Киев отменить законы, запрещающие как использование русского языка во всех сферах, так и деятельность канонической православной церкви.

К тому же версия «гарантий безопасности», которую Европа сейчас рассматривает в качестве приоритета урегулирования ситуации вокруг Украины, направлена против России, заявил глава МИД.

«То, что Европа сейчас рассматривает и «рекламирует» в качестве приоритета украинского урегулирования, — гарантии безопасности только Украине, причём они сформулированы конкретно против России», — отметил Лавров.

Это означает, что Европа планирует гарантировать безопасность до тех пор, пока киевский режим будет врагом РФ и будет продолжать конфликт, «которого хочет Евросоюз», уточнил он.

Более того, Москве известно о планах европейцев по сохранению военной машины Украины и интеграции её армии в военные структуры Евросоюза, подчеркнул Лавров.

«Мы знаем о вполне конкретных планах, во-первых, сохранить украинские вооружённые силы на уровне, который нужен для ведения войны, во-вторых, интегрировать военную машину Украины в военные структуры Евросоюза. Мы об этом знаем, в том числе и об интенсификации подготовки военнослужащих и о многом другом», — рассказал Сергей Лавров.

Деструктивная роль

Как считают опрошенные RT эксперты, Европа не готова к текущему развитию событий, связанных с Украиной, поэтому всячески пытается вклиниться в переговорный процесс.

«Евросоюз до сих пор не может смириться с тем, что его позиция точно не будет решающей в урегулировании ситуации на Украине. В отличие от Европы, с Соединёнными Штатами у России сложился взаимоуважительный диалог, также есть общие интересы. То, что уже удалось достичь на переговорном треке, в Кремле называют «духом Анкориджа». Он действительно витает над всеми переговорами — и это правильно, что Москва и Вашингтон идут по отработанной ими схеме», — отметил в комментарии RT руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

По его словам, Россия преследует свои интересы и хочет окончания украинского конфликта с соблюдением всех обозначенных ею условий.

«Отступать от этих условий РФ не будет. И, скорее всего, именно с американцами Москва сможет найти решение, которое положит конец конфликту, а вот с Европой такой курс вряд ли можно реализовать. Роль ЕС пока только деструктивная. Даже члены содружества не могут договориться между собой — в украинском вопросе у них отсутствует единство», — констатировал Швейцер.

Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви также отметил, что европейцы действительно были «высажены за пределы переговорной лодки», что их не устраивает.

«Многие последние шаги Трампа отрезвляюще действуют на Европу, но она пока не готова с этим смириться. В ЕС отдают себе отчёт в том, что США могут поступать так, как считают нужным, без оглядки на европейское мнение. В Вашингтоне на самом деле не думают, что Европа — это равный партнёр, но власти ЕС не хотят сдаваться. Европа экономически ввязалась в конфликт на Украине и отступать не собирается, официальный Брюссель заинтересован в его продолжении», — сказал аналитик в разговоре с RT.

С его точки зрения, власти ЕС настаивают на своём участии в переговорном треке по Украине, чтобы у них была возможность хоть как-то контролировать это процесс.