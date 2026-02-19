Путин показал, как защитить россиян от «эффекта Долиной»

Президент Владимир Путин нашел способ защитить россиян от «эффекта Долиной». На совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов 19 февраля глава государства предложил создать систему мониторинга и контроля за исполнением постановлений пленума Верховного суда (ВС). Вслед за этим председатель ВС Игорь Краснов анонсировал подготовку разъяснения по делам об оспаривании сделок с недвижимостью, совершенных под влиянием обмана.

Как объяснил URA.RU почетный член Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов, эти два решения обеспечат стабильность правоприменения в подобных делах.

«Подчеркну: формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьями решений пленума ВС, и каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку», — заявил Путин.

Президент предложил рассмотреть вопрос о создании в ВС действенной системы мониторинга и контроля за исполнением постановлений пленума.

«Стабильность правоприменения — общая для всех цель, гарантия качества и значимый фактор конкурентоспособности национальной юрисдикции», — отметил глава государства.

В свою очередь Краснов обратил внимание, что дела об оспаривании сделок с жильем граждан, в том числе совершенных под влиянием обмана, вызывают широкое обсуждение в обществе. ВС уже в первом полугодии подготовит разъяснения, «направленные на наведение порядка в этой сфере», рассказал он.

Создание специальной системы мониторинга, о которой сказал Путин, вместе с постановлением пленума ВС с разъяснениями дел по «схеме Долиной» должны исключить повторение подобных спорных решений судов по сделкам с недвижимостью, считает Олег Самойлов. Все в конечном счете будет зависеть от судей на местах, но за их решениями, согласно предложению президента, будет усилен контроль, важно, чтобы этот новый механизм реально работал, добавил он.

“У нас нет проблем с законодательством. Вся проблема именно в правоприменительной практике. Если через систему мониторинга и постановление пленума ВС удастся повысить дисциплину судей, чтобы они следовали нормам, которые уже заложены, но порой не работают, тогда все будет отлично”, — объяснил собеседник URA.RU.

В конце 2025 года Верховный суд отказал певице Ларисе Долиной в признании сделки с жильем недействительной. До этого суды трех первых инстанций принимали именно такое решение. Они ссылались на то, что неосмотрительность проявил покупатель — Полина Лурье, хотя ее адвокат объясняла, что это не так. 19 января 2026 года Лурье наконец получила ключи от квартиры Долиной.