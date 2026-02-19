Военкора «Ахмата» обвинили в незаконном ношении редчайшей награды «Вагнера»

Военкора «Ахмата» Михаила Негматова обвинили в незаконном ношении награды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» — «платиновой звезды» героя ЧВК.

На фотографии Негматова со звездой обратил внимание военблогер, ветеран СВО Евгений Гольман. Кадры партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Очередной "звездопад". Платиновая звезда героя "Вагнера" разместилась на груди Михаила Негматова — блогера, волонтера, любителя фотосессий с политическим персонами и военачальниками», — указали авторы канала.

Сам Гольман позднее Госдумы, где решил высказаться «по поводу нынешних маргинальных дел», которые происходят в стенах парламента, куда «приходят ряженые-наряженые», как отметил блогер. Он призвал депутатов и всех, кто приводит людей в Госдуму, проверять, кого они приводят.

«Я понимаю, что проверить всех невозможно, но будьте бдительны, проверяйте, с кем фотографируетесь. Эти люди потом этими фотографиями “форсят”, хвастаются, типа всех вас знают», — пояснил он.

Что известно о Платиновой звезде «Вагнера» и Негматове?

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в начале 2023 года был расформирован после вооруженного мятежа.

Командир ЧВК «Вагнер» Ратибор прокомментировал переход в «Ахмат»

В канале «Доска позора» также отметили, что звезда вручалась за исключительные воинские заслуги, и все награжденные известны. А Гольман назвал их обладателей «мега-звездами» и достойнейшими из достойнейших.

Сам Негматов вместе со скандально известным экс-депутатом Максимом Барановым Чечни он одобрявшего многоженство Духовного управления мусульман РФ. На его странице можно также найти фото и с командиром «Ахмата» Апти Алаудиновым.

Обвинения в незаконном ношении награды он пока не комментировал.

В январе он Росгвардии по Чеченской республике.

Другой экс-ахматовец носил медаль с маркетплейса

Ранее в феврале обратили внимание на экс-ахматовца Айказа Караманяна, прозванного «ряженым героем». Он пришел в школу в Сочи с лекцией с медалью-сувениром, которая продается на российских маркетплейсах.

Cудя по кадрам, Караманян надел на мероприятие парадную форму с орденом спецназа «Ахмат», десятком наградных планок и медалью, которая имитирует золотую звезду Героя России — знак «Герой казачества», который продается в интернете и стоит от 400 до 700 рублей. Этот знак Караманян надел так же, как носят звезду Героя России — выше всех прочих наград на левой стороне груди. Две другие медали, которые имитируют звезды Героя России, россиянин надевать на форму не стал.

Кроме того, на кадрах видно, что Караманян вновь появился на публике с погонами капитана. При этом публицист и ветеран спецоперации Евгений Рассказов утверждал, что бывший ахматовец дослужился лишь до младшего сержанта.

Во время мероприятия ученики школы по команде Караманяна скандировали «Ахмат — сила».

Скандал с участием Караманяна разгорелся после публикации члена Общественной палаты России Екатерины Колотовкиной, которая рассказала, что встретила на заправке «ряженых героев». Тогда за ахматовца публично заступился командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он заявил, что Караманян четыре месяца служил в одном из штурмовых отрядов подразделения и выполнял задачи «на переднем крае линии боевого соприкосновения».