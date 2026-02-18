Мог поступить иначе, но побоялся: зачем Хрущев отдал Крым Украинской ССР

Правнучка Никиты Хрущева Нина попыталась оправдать решение советского лидера о передаче Крыма Украинской ССР в 1954 году, назвав это «менеджерским ходом» для привязки Украины к России. Об этом заявил замглавы крымского парламента Сергей Цеков.

Нина Хрущева предположила, что с передачей полуострова Украина должна была стать «больше русской». В крымском парламенте напомнили, что все годы нахождения полуострова в составе Украины «копилось напряжение, которое в итоге привело к событиям 2014 и 2022 годов». Почему на самом деле Хрущев принял решение о передаче Крыма, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.

Утилитарные мотивы

По словам историка, директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина, касаемо передачи Крыма Украинской ССР существует несколько версий, в том числе и та, которую озвучила правнучка Хрущева.

— Причем впервые эта теория была высказана канадским историком украинского происхождения Орестом Субтельным в его книге «Украина: История». Но, вероятнее всего, если опираться на источники, мотивы были другими, — отметил собеседник «ВМ».

Он объяснил: народно-хозяйственный комплекс в СССР складывался таким образом, что решение каких-либо экономических проблем находили через такие административно-территориальные формы, как, например, передача полуострова в состав одной из республик.

— В то время руководство Советского Союза на юге занималось воплощением в жизнь большой программы великих строек коммунизма. В их числе была целая система гидротехнических сооружений, которая включала строительство Каховской ГЭС, несколько каналов, которые должны были орошать засушливые степи Северной Таврии. Вода должна была пойти в Крым в районе Мелитополя, — рассказал историк.

С административно-технической точки зрения на тот момент было проще объединить все территории под единым хозяйственным управлением. То есть Хрущев, передавая Крым Украинской ССР, решил такую административную задачу и еще несколько других, пояснил собеседник «ВМ».

— Если мы посмотрим на административные инновации эпохи Хрущева, то увидим, что это был отнюдь не единственный пример того, как для решения каких-то хозяйственных проблем регионы передавались в составы других областей, республик. Так же было и с Крымом — это была административно-техническая задача, которая потом имела большие культурные, социально-экономические последствия, которые до сих пор чрезвычайно остры для нас. А мотивы были сугубо утилитарные, — уверен Мальгин.

Подарок элитам ради укрепления позиции

Политолог Сергей Маркелов же считает, что это была комплексная история с элементом, связанным с управленческими решениями.

— Мог ли Хрущев сделать иначе? Конечно, мог. Например, сделать Крым федеральным центром по примеру Байконура в Казахстане. Но был выбран именно вариант передачи, потому что в то время это было рационально с точки зрения управления, — объяснил эксперт.

Но политика совершенно точно была главным аргументом, уверен Маркелов. В 1954 году позиция Хрущева была слабой, вокруг него плели интриги. И в тот период, когда он принимал решение о передаче Крыма, он пытался сделать некий «подарок» украинским элитам. Через региональные элиты Хрущев пытался усилить свою позицию.

— Можно было поступить иначе и обойтись без такой политики, но Хрущев побоялся. Он консолидировал вокруг себя регионы, чтобы они поддержали его. Он мог дать автономию, ресурсы, ослабить управление и так далее. Украинские элиты при этом вели себя по отношению к Москве как хотели. И вот мы видим, во что это все вылилось — в идеализацию абсолютного суверенитета, в события 2022 года, — обратил внимание политолог.

Еще одна ошибка Хрущева заключается в том, что он думал, что вся конструкция СССР сохранится навечно: политическая и финансовая зависимость республик, подчинение Москве и так далее. По словам Маркелова, если бы он понимал, что однажды Советскому Союзу придет конец и он расколется на отдельные страны, то ни Хрущев, ни его окружение не приняли бы решение о передаче Крыма.

— Если бы он понимал, что распад произойдет, можно было бы пойти по сценарию Байконура — присвоить территории определенный статус. Формально Крым политически управлялся Москвой, но, увы, это невозможно делать на расстоянии. И украинские элиты, естественно, в него зубами вцепились, — заключил Маркелов.

