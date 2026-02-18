Непреодолимые красные линии: Чего удалось достичь США и Ирану на переговорах

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что во втором раунде ядерных переговоров с Тегераном во вторник в Женеве достигнут определенный прогресс. Между тем, израильские чиновники считают, что данные переговоры, вероятно, обречены на провал, а президент США Дональд Трамп и его близкие советники стремятся нанести удар по Ирану.

"В каком-то смысле все прошло хорошо. Они (переговорщики) договорились встретиться позже, - сообщил Вэнс в интервью телеканалу Fox News. - Но было совершенно ясно, что президент установил некоторые красные линии, которые иранцы пока не готовы признать и преодолеть".

Среди этих красных линий, то, что Иран не должен получить в свои руки ядерное оружие. Это, по словам Вэнса, может привести к гонке вооружений по всему миру, которая будет опасной для Америки. Хотя Иран утверждает, что не стремится к ядерному оружию, "есть ряд вещей, которые ясно дают понять, что они заинтересованы в приобретении ядерного оружия", сказал Вэнс.

"Мы будем продолжать работать над этим, но, конечно, президент оставляет за собой право сказать, когда, по его мнению, дипломатия подошла к своему естественному концу, - сказал он. - Мы надеемся, что не дойдем до этого, но, если дойдем, это будет решение президента."

Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Иран во вторник согласился выдвинуть подробные предложения в течение следующих двух недель по устранению пробелов в переговорах.

"Прогресс достигнут, но остается еще много деталей для обсуждения", - сказал чиновник, уточнив, что иранцы обещали вернуться в ближайшие две недели с подробными предложениями по устранению некоторых открытых пробелов в позициях, сообщает Times of Israel.

Эти комментарии прозвучали после того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал женевские переговоры "конструктивными" и заявил, что достигнуто соглашение по "его руководящим принципам". Ссылаясь на оптимистичную оценку Арагчи, высокопоставленный израильский чиновник, цитируемый телеканалом Channel 13, сказал: "Наше впечатление - что это дымовая завеса", а "шансы на достижение соглашения являются низкими". С другой стороны, цитируемый телеканалом представитель иранской службы безопасности, дал понять, что "очень скоро" будет объявлено о том, что США и Иран достигли соглашения о сокращении ядерной программы Исламской Республики.

Тем временем Channel 13 сообщил, что Израиль готовится к провалу переговоров, а Белый дом создал у властей еврейского государства впечатление, что дальнейший прогресс в переговорах маловероятен, поскольку иранцы не согласятся с требованиями Трампа. По данным телеканала, израильские чиновники оценивают, что Трамп и другие высокопоставленные американские чиновники хотят напасть на Иран, а президент США должен показать, что позволил переговорам идти своим чередом, чтобы придать легитимность возможной атаке. Консультации на высоком уровне Израиля направлены на подготовку к возможности того, что Иран якобы осуществит превентивный удар, и отражают понимание того, что Израиль будет действовать вместе с США в случае, если Трамп решит напасть на Иран, сообщил телеканал.

Переговоры начались в столице Омана, Маскате, в начале этого месяца на фоне значительного наращивания военных сил США в регионе. Трамп неоднократно угрожал применить силу в отношении Тегерана. Тем временем во вторник вечером появилась информация о том, что Соединенные Штаты отправляют более 50 истребителей в регион, как показали трекеры наблюдения за полетами. Они направлены вслед за крупнейшим американским авианосцем "Джеральд Форд" и его ударной группой, которые передислоцируются из Карибского бассейна на Ближний Восток. Самолеты включают реактивные истребители F-22, F-35 и F-16. Несколько заправщиков также были замечены в движении, согласно аккаунтам в социальных сетях, посвященных отслеживанию военных рейсов. Американский чиновник также подтвердил новостному сайту Axios, что за последние 24 часа в регион было переброшено более 50 истребителей.