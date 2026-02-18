Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России.

«Немецкое правительство принимает Гэвина Ньюсома. Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Мерца на сегодняшний день», – написал спецпосланник президента США Ричард Греннел, имея в виду переговоры канцлера Германии с губернатором Калифорнии.

Теперь что-то грядет.

В принципе, Ричард Гренелл, который унижает Германию и хамит ее руководству, – это обыденность, вариант нормы. На первом президентском сроке Дональда Трампа он был послом США в ФРГ и прославился как самый лихой ковбой в дипломатической команде – из тех, которые двери только ногами открывают. В Берлине терпели два года, после чего умолили Вашингтон заменить посла.

В то же время это действительно близкий к Трампу человек, его доверенное лицо и не просто так посланник, а как в романах – по особым поручениям. Гренелла направляют на рубежи, где востребованы его методы: кулаком по столу шваркнуть, наорать, пригрозить пентагоновской военщиной. Поэтому он был относительно успешен в своих миссиях на Балканах: с некоторыми (властями в Приштине, например) иначе работать попросту нельзя.

Таким образом, он опытный дипломат, а не дежурный лизоблюд, каких в дипкорпусе США при Трампе много. Он не пытается выслужиться, так как давно уже выслужился. Если говорит о крупнейшей оплошности Мерца – значит, Трамп в ярости.

Немудрено: Гэвин Ньюсом для него – вражина. Во-первых, это наиболее вероятный кандидат в президенты от демократов на следующих президентских выборах. Во-вторых, Калифорния стала признанным лидером в противодействии политике Трампа и полигоном для леволиберальных идей.

А больше всего Трампа наверняка бесят личные нападки Ньюсома (недавно, например, назвал его тираннозавром) и то, что калифорниец ведет себя как будущий президент. За последнее время он выступил с негубернаторскими по замаху речами на конференции в Мюнхене и на форме в Давосе, а лейтмотив был один: Трамп – временное недоразумение, при будущем президенте (то есть при Ньюсоме) в отношениях США и Европы опять возобладают гармония и стабильность.

Ньюсома даже не пустили в штаб-квартиру американской делегации в Давосе как нерукопожатного. Зато в Мюнхене канцлер Мерц провел с ним личную встречу и заявил о единстве позиций по вопросу НАТО.

Но в объятия к проклятому в Вашингтоне калифорнийцу немец полез не поэтому. Это он от обиды.

Изначально новый канцлер очень хотел понравиться Трампу, потому что всю свою политическую карьеру поддерживал незыблемость военно-политического союза с США. Но Мерц, во-первых, удачлив, как Пульчинелла, во-вторых, нелеп сам по себе. Визит в Вашингтон с подарками (архивным документом дедушки) ничего не дал. Последовавшее за ним совещание с другими лидерами ЕС, на котором Трамп призывал завершить войну на Украине, а Мерц – посильнее давить на Россию, окончательно убедило президента США, что канцлер у немцев, мягко говоря, странный.

Но Мерцу надо отдать должное: он не стал вести себя, как отвергнутый ухажер, которому 100 раз отказывать надо. Наоборот, по-своему разъярился и нескольких своих речах не только заявил о конце евро-американского альянса, но и о том, что после ухода Трампа альянс вряд ли возродится.

Теперь он играет роль лидера, который не боится говорить с США на равных, представляя крупнейшую экономику ЕС и даже ЕС в целом. И его встреча с Ньюсомом – это отзеркаливание того, что команда Трампа недвусмысленно поддерживает главную оппозиционную партию ФРГ «Альтернатива для Германии». Мол, раз американцы лезут во внутреннюю политику Германии, мы тоже в американскую политику залезем.

Если бы не эта конфронтация с Трампом, Мерц вряд ли бы искал общения с Ньюсомом: они слишком разные. Один очень либерален даже по американским меркам, другой – консервативен не только по немецким, но и по меркам своей партии (центристское «крыло» там представляла Ангела Меркель, старый враг Мерца). По таким вопросам, как миграция или налоговая политика, они бы ни за что не сошлись во взглядах. Но вот насчет НАТО сошлись. И по вопросу противостояния России (в том числе руками Украины) тоже сойдутся.

Это нужно учитывать, поскольку Ньюсом действительно выглядит перспективным кандидатом. Если президентство Трампа окажется провальным, как президентство Джо Байдена или предыдущее президентство самого Трампа, выборы 2028 года выиграет демократ. А наилучшие шансы стать кандидатом от демократов как раз у Ньюсома (по крайней мере, так считают организаторы тотализаторов).

Да, он фрондирующе либерален, с явным «чересчуром» по меркам умеренной части партии – вплоть до того, что объявил Калифорнию «убежищем» для нелегальных мигрантов и трансгендеров. Однако у него классическая для американского политика биография – без пугающих обывателя завихрений в карьере, семье и идеологии. Сын адвоката с четырьмя собственными детьми, бизнесмен-винодел, не атеист и не марксист, прошел путь от депутата горсовета и мэра родного Сан-Франциско до вице-губернатора и губернатора Калифорнии.

Традиционные демократы предпочли бы ему кого-то вроде молодого Джо Байдена, но Ньюсом устраивает их значительно больше, чем любой из «левого» крыла партии вроде мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. Часть элит уже продвигает калифорнийца как «кандидата номер один», прежде всего это Нэнси Пелоси – еще один заклятый враг Трампа. Она вроде как на пенсии, да все никак не успокоится: десятилетиями держала калифорнийскую ячейку демократов в своем сухощавом кулачке, а теперь лоббирует выдвижение своего земели в Капитолии, где ее каждая собака знает.

Для внешней политики США избрание Ньюсома стало бы возвращением к глобализму, диктатуре либеральных догм и фокусу на конфликте с Россией. Последнее Мерца более чем устраивает, поскольку вписывается в его стратегическое видение будущего Германии – расширять производство вооружений на заемные средства в расчете на то, что война будет продолжаться долго.

С учетом всего этого хочется пожелать успеха обеим сторонам: и Трампу в его праведном гневе, и Мерцу в его желании прогневать Трампа. Нынешний президент США пускай и оранжевый, но не апельсин, то есть состоит не из одних только достоинств, чтобы нравиться американцам и тем более нам. Но как разрушитель он хорош. И чем больше успеет разрушить в отношениях США с Европой и Германией как ее флагманом, тем больше ему зачтется на суде истории по делу о преступлениях американского империализма.

А вот Мерца на том суде уже ничто не спасет. Канцлер Германии, толкающий Европу к войне с Россией, – это уже дважды разобранный прецедент с двумя исчерпывающими приговорами.