«Взрыв и запах пороха». Что известно об обрушении здания комендатуры в Ленобласти

В городе Сертолово Ленинградской области произошло частичное обрушение здания военной полиции на территории войсковой части. Местные жители услышали громкий взрыв и почувствовали запах пороха. По неофициальным данным, один человек пострадал, еще трое погибли. СК возбудил уголовные дела о халатности и нарушении требований пожарной безопасности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На территории войсковой части в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области произошло частичное обрушение здания военной полиции, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших», — отметил он в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел около 14:20. В здании площадью 15 на 50 квадратных метров рухнули второй и третий этажи вместе с чердачным помещением, пишет 78.ru. Риск дальнейшего обрушения сохраняется.

По информации Mash, в результате происшествия погибли три человека, одного из них придавила упавшая монолитная плита. Официальная информация о погибших не поступала.

«Одного человека спасли из-под завалов <…> Пострадавшего осмотрели на месте, с ним все в порядке»,

— пишет Telegram-канал «112».

«Mash на Мойке» уточнил, что пострадавший отделался ушибами и отказался от госпитализации.

На месте работают медики, подразделения МЧС и Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы. Завалы будут разбирать вручную с помощью тяжелой техники, чтобы поднять бетонные плиты, уточнил Mash.

Как пишет «Петербургский дневник», к месту происшествия прибыли два микроавтобуса Следственного комитета России. Кроме того, на месте работает группа разминирования, а вокруг части дежурят наряды полиции и Росгвардии, уточнила «Фонтанка».

Причина происшествия устанавливается. По предварительной информации, произошел взрыв.

Военная прокуратура Ленинградского военного округа взяла на контроль мероприятия, связанные с установлением причин обрушения здания, и отправила на место происшествия работников военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона.

Тем временем СК России возбудил уголовные дела о халатности и нарушении требований пожарной безопасности . В ведомстве допустили, что в результате обрушения здания есть пострадавшие.

«Как при стрельбе из пушки»

Звук взрыва при обрушении здания военной полиции в Сертолово был слышан на территории Преображенского рынка — в двух километрах от места происшествия, пишет «Фонтанка» со ссылкой на работников павильонов. Очевидцы подчеркнули, что произошел один громкий хлопок.

«Слышали звук взрыва, и все. Туда пронеслись скорая, полиция. Криков не слышали. Один хлопок был, но сильный, и запах пороха», — отметил собеседник издания.

В цветочном павильоне уточнили, что хлопок был «достаточно громким, чтобы испугаться». Сотрудник магазина, находящегося напротив комендатуры, в беседе с 78.ru подтвердил, что взрыв был сильным.

«Даже когда тут учения и танки стреляют, не было таких [громких взрывов]. То есть взрыв был очень мощный» — рассказал он.

Однако другой горожанин в разговоре с 47news рассказал, что отнесся к «грохоту» спокойно, поскольку подумал о том, что на территории воинской части возобновились учения.