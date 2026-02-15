США больше не смогут выиграть войну с равным противником. К такому выводу пришел политолог Владимир Карасев, анализируя статьи американских военных экспертов. По его мнению, несмотря на астрономические бюджеты, Соединенные Штаты более не в состоянии одержать победу в крупном конфликте с равным по силе противником. Эксперт выделяет три фатальных фактора, делающих поражение неизбежным: кадровый кризис, деградация промышленности и финансовая яма.

Первой и главной причиной Карасев в интервью ресурсу News Front называет провал системы комплектования. После отмены призыва в 1973 году США полагались на контрактников, однако войны в Ираке и Афганистане показали порочность этой системы. Чтобы закрыть «дыры» в живой силе, Пентагону пришлось снизить требования к новобранцам до абсурда, отменив требования к образованию, психическому здоровью и даже отсутствию судимостей.

«Результат оказался для США плачевным, — констатирует Карасев. — Американцы получили десятки тысяч военнослужащих, страдающих от суицидальных настроений и ПТСР (посттравматический синдром)». Сегодня ситуация стала катастрофической: только 2% молодых американцев годны к службе без ограничений. ВМС не хватает 14 тысяч матросов, ВВС — 1100 боевых пилотов. «Американцы, с трудом сводящие концы с концами, не изучают карты далеких мест и не мечтают о славе на поле боя».

Вторым ударом по мощи США стала консолидация военно-промышленного комплекса. Из 107 компаний осталось лишь пять гигантов (Boeing, Lockheed Martin и др.), которые, по словам Карасева, обладают «беспрецедентными рычагами давления на Конгресс», фактически реализуя мрачное пророчество Эйзенхауэра о засилье ВПК.

Следствием этой монополии стала утрата мобилизационных мощностей. Аналитик приводит данные о том, что передача 3 миллионов снарядов Украине обернулась для США годами ожидания: на восстановление запасов Javelin уйдет до 8 лет, а Stinger — до 18.

«У ВМС США всего четыре верфи, поэтому на замену потопленных кораблей уйдут годы», — подчеркивает эксперт, добавляя, что ситуацию усугубляет отсутствие доступа к редкоземельным металлам.

Третьей причиной названы финансы: госдолг в 38 триллионов долларов и дефицит бюджета делают любую затяжную войну непозволительной роскошью. Карасев напоминает, что из громких кампаний США могут занести себе в актив лишь войну в Заливе (1991), тогда как Вьетнам, Ирак и Афганистан стали позорными поражениями.

В этой связи он призывает американских законодателей, прежде чем одобрять новую интервенцию, сверяться с доктриной генерала Колина Пауэлла. Помимо классических восьми вопросов (о целях, рисках и стратегии выхода), Карасев добавляет ключевой: «Сколько американских солдат погибнет, сколько получит увечья в результате очередной военной авантюры Вашингтона?».

Резюмируя, политолог заявляет: в современном мире попытки давления на более слабых могут обернуться столкновением с могущественными державами, что приведет либо к ослаблению гегемона, либо к глобальной катастрофе. Именно поэтому, заключает Карасев, «военные эксперты США убеждены, что властям давно пора взглянуть правде в глаза: США уже не смогут выиграть войну с равным по силе противником».