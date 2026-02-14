Фон дер Ляйен хвастается расходами Европы на оборону: как Трамп повлиял на это

Расходы европейских государств на оборону в 2025 году оказались почти на 80% выше уровня, зафиксированного до начала конфликта на Украине. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

К теме увеличения военных бюджетов в Европе ранее также обратился генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, Германия, наращивающая оборонные ассигнования и инвестирующая в перевооружение, двигает Европу в правильном направлении. Сколько Европа тратит на оборону — в материале URA.RU.

Рекордные бюджеты: количественный скачок

Данные Европейского оборонного агентства (EDA) демонстрируют впечатляющую динамику. Расходы на оборону в ЕС растут с беспрецедентной скоростью: за последние пять лет они почти удвоились.

Согласно оценке EDA, в 2025 году оборонные бюджеты стран-членов достигли 392 миллиардов евро. Для понимания масштаба этого скачка достаточно взглянуть на показатель 2020 года, когда расходы составляли 198 миллиардов евро. В номинальном выражении это означает рост на 98%. Даже с учетом высокой инфляции, съевшей часть прироста, реальное повышение составляет 63%.

Многие эксперты по безопасности напрямую связывают этот резкий рост с продолжающейся СВО на Украине. Однако конфликт стал лишь спусковым крючком. Вторым важнейшим фактором является ослабевающая поддержка США и риторика американского лидера Дональда Трампа, ставящая под сомнение готовность Вашингтона защищать европейских союзников в рамках НАТО. Эта «трансатлантическая неопределенность» заставляет Европу задуматься о необходимости собственного стратегического суверенитета.

Локомотивы обороны: Германия и Франция

С большим отрывом Германия лидирует в количестве бюджета на оборону. В 2024 году ФРГ потратила на это 90,6 миллиарда евро, что составляет 26,4% совокупных оборонных расходов ЕС. Берлин, долгие годы критикуемый за недостаточное финансирование армии (бундесвера), запустил процесс исторического перелома, создав специальный фонд в 100 миллиардов евро для модернизации войск.

На втором месте Франция с показателем 59,6 миллиарда евро (17,4% от общего объема). Париж традиционно делал ставку на стратегическую автономию и поддержание ядерного потенциала. Вместе эти две страны обеспечивают 43,8% всех оборонных расходов ЕС, в сумме это 150 миллиардов евро. Именно они являются основным «становым хребтом» европейской обороны.

Первая пятерка

Италия занимает третье место с бюджетом в 32,7 миллиарда евро, однако почти вплотную к ней приближается Польша с 31,9 миллиарда евро. Варшава демонстрирует не только финансовые вложения, но и политическую волю, стремясь создать самую многочисленную сухопутную армию в Европе.

Замыкает пятерку Испания (22,7 миллиарда евро), чьи расходы остаются относительно низкими среди крупнейших экономик Европы. Совокупные расходы первой пятерки составили 237,5 миллиарда евро, что равно 69,2% общего объема по ЕС. Оставшиеся 22 страны делят между собой менее трети бюджета.

Аутсайдеры и периферия

Всего 14 стран ЕС потратили на оборону менее пяти миллиардов евро каждая. В их числе Австрия (4,9 миллиарда), Венгрия (4,5 миллиарда) и Португалия (4,2 миллиарда). Суммарно эта группа из 14 государств израсходовала лишь 8,2% общеевропейского оборонного бюджета. Мальта, наименьшее государство-член ЕС, зафиксировала самый низкий уровень расходов — всего 99 миллионов евро.

Проблемы европейской обороны: деньги не решают всего

Несмотря на астрономические суммы, которые Европа намерена потратить, эксперты отмечают ряд системных проблем, которые не решаются простым увеличением финансирования. Среди них:

Отсутствие единого управления. Европейским военным силам не хватает координации и единого командования. Общая численность национальных армий Европы оценивается в 1,4 миллиона человек. Однако разрозненность, различия в стандартах, вооружении и логистике значительно снижают потенциал применения этих сил в случае крупного конфликта.

Зависимость от США. Европа в значительной степени зависит от Вашингтона, который обеспечивает 64% поставок оружия своим союзникам по НАТО. Это касается не только вооружений (особенно систем ПВО и авиации), но и разведданных, спутниковой связи и управления. Трамп уже продемонстрировал, как эта зависимость может быть использована, когда временно приостанавливал военную помощь Украине, включая предоставление разведданных.

Сокращение запасов. Многолетняя помощь Украине истощила арсеналы европейских стран. В условиях холодной войны запасы вооружений были значительными, но сейчас многие склады опустели. Массовая дозакупка упирается в нехватку промышленных мощностей.

Атлантический нажим: требования США

Рост европейских расходов происходит не только под влиянием угрозы с востока, но и под мощнейшим давлением из-за океана. Вашингтон дал понять, что прежняя модель безопасности, где США несут основное бремя, уходит в прошлое.

Постпред США при ООН Майк Уолтц прямо заявил, что Вашингтон ожидает от европейских союзников большей самодостаточности. Он отметил, что США имеют госдолг в 37 триллионов долларов, и поэтому справедливо будет попросить 450 миллионов европейцев, у которых экономика такого же размера, как у США, быть в большей степени самодостаточными в обеспечении собственной обороны.

Эту мысль развил Марк Рютте. Выступая в Давосе, он неожиданно тепло отозвался о давлении со стороны Дональда Трампа.