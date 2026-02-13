Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия?

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия примет адекватные меры военно-технического характера в случае милитаризации Гренландии и создания там военных систем, нацеленных против нашей страны. Угрозы безопасности России могут исходить с острова вне зависимости от того, кому он будет принадлежать. Даже в текущем статусе Вашингтон, опираясь на договор с Копенгагеном о совместной обороне острова, может осуществлять его милитаризацию.

В настоящий момент на территории Гренландии уже есть два американских военных объекта. Это станция раннего предупреждения о ракетном нападении и авиабаза Питуффик (другое название – Туле), ранее способная принимать стратегические бомбардировщики. Собственно, в 60-е годы там и базировались В-52, которые с ядерным оружием на борту совершали патрульные полеты у северных границ СССР.

Президент США Трамп заявляет о том, что Гренландия должна стать ключевым объектом национальной системы ПРО «Золотой купол», которую только предстоит создать. Предполагается, что она будет иметь две составляющие – наземную и космическую, и какие именно объекты, связанные с ними, планируется разместить на острове, можно пока только догадываться.

В любом случае более чем вероятно развертывание здесь таких перехватчиков, как THAAD и Aegis Ashore. Отметим, что пусковые установки Aegis Ashore можно использовать для пуска крылатых ракет «Томагавк». Скорее всего, гиперзвуковые ракеты, над созданием которых сейчас работают в США, также будут иметь возможность пуска с этой платформы.

Более чем вероятно использование базы Питуффик для базирования многоцелевых самолетов F-35, способных контролировать западную часть Северного морского пути. Не менее реально создание на острове базы материально-технического обеспечения ВМС США, прежде всего их подводной компоненты.

Возможны и другие варианты. Так, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон не исключил размещение на острове американского ядерного оружия. Такую возможность необходимо учитывать, тем более что атомное оружие там уже было: в ледяных торосах Гренландии до сих пор лежит термоядерная бомба В28, потерянная в 1968 году в результате аварии.

Российский посол в Дании Владимир Барбин заявил об уже ведущихся на острове работах по созданию инфраструктуры для размещения носителей ядерного оружия.

До выступления Сергея Лаврова Кремль не высказывал публичного беспокойства относительно гренландских планов Трампа. Но это вовсе не означает, что опасность не осознавалась. Другое дело, что подобные вопросы гораздо проще решать кулуарно, не вынося в публичную плоскость и не сокращая пространство для маневра. Но судя по тому, что глава МИД России заговорил о проблеме открыто, договориться не получилось.

У России остаются дипломатические шаги для того, чтобы убедить США не размещать в Гренландии угрожающие России ударные системы. Напомним, нормализация отношений с Россией являлась одним из базовых пунктов предвыборной программы Трампа, и провал этого направления может осложнить положение американского лидера и Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Что касается чисто военного и асимметричного ответа на вероятные действия США на арктическом острове, первое, что приходит в голову – размещение российских ударных систем на Кубе. Однако такое решение маловероятно не только потому, что грозит повторением Карибского кризиса – Россия же всячески демонстрировала, что крайне ответственно подходит к стратегической стабильности. Кроме того, в текущих условиях и Гавана вряд ли бы поддержала такое решение.

Реальным же военно-техническим средством сдерживания США на арктическом направлении становится новейший ракетный комплекс «Орешник». Например, на Кольском полуострове в районе Североморска или на космодроме Плесецк.

В данных районах имеется вся необходимая военная инфраструктура. Дальность действия комплекса «Орешник» в данных районах позволяет обстреливать все потенциально опасные для нас районы Гренландии – и аэродромы, и пусковые установки американских ударных систем, и системы ПРО.

В дальнейшем можно интенсифицировать завершение строительства аэродрома Нагурское на Земле Александры (архипелаг Земля Франца Иосифа). Там можно базировать в том числе и самолеты МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В настоящий момент группа перехватчиков МиГ-31 базируется на острове Новая Земля – а значит, в целом арктическая инфраструктура для применения авиации в данном регионе подготовлена.

В то же время стоит заметить, что на данный момент главные военные планы США, связанные с Гренландией, связаны с уже упоминавшейся системой ПРО «Золотой купол». Это в какой-то степени логично – как минимум часть российских баллистических ракет в случае ответно-встречного удара будут пролетать над этим островом, и США рассчитывают перехватить их в ближнем космосе. В таком случае военный потенциал США в Гренландии не будет представлять прямой и непосредственной угрозы для России – и потребует ответа только с точки зрения совершенствования мер по преодолению ПРО.