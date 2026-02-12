«Они достают до наших тылов». МО впервые заявило о перехвате украинских ракет «Фламинго»

Сообщение Министерства обороны (МО) России о перехвате новейших ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Фламинго», опубликованное 12 февраля, оказалось первым официальным за всю специальную военную операцию (СВО).

По информации Киева попытка применения «Фламинго» якобы была важна как отчет перед иностранными спонсорами, так как недавно Украина получила дополнительное финансирование.

12 февраля Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации сообщило, что ВСУ атаковали Россию новейшими ракетами «Фламинго». Средствами противовоздушной обороны было перехвачено пять «Фламинго».

Крылатые ракеты «Фламинго» — одна из наиболее современных украинских разработок. Оружие было официально представлено летом 2025 года. «Фламинго» была анонсирована как новейшая украинская ракета, чья задача — бить вглубь России, однако военблогеры сомневались в реальном существовании такой разработки. Канал «Два майора» сообщал, что за этот снаряд могут выдавать британские ракеты FP-5.

Первое неофициальное сообщение об уничтожении «Фламинго» появилось в октябре 2025 года

В октябре 2025 года поступило неофициальное сообщение о том, что Вооруженные силы России впервые уничтожили новейшую украинскую крылатую ракету «Фламинго». Об этом стало известно из публикации военблогера с позывным Воевода в Telegram.

Как объявил Воевода, ракета летела на скорости в 600 километров в час. Военблогер рассказал, что «Фламинго» оказалась простой целью для российской системы противовоздушной обороны (ПВО) — ее сбил зенитный ракетный комплекс «Бук». При этом блогер подчеркнул, что если такие ракеты будут производиться в больших количествах, то это может доставить российским военным дискомфорт.

«Хреновина здоровая, если начнут пускать больше, будет некомфортно», — заявил он.

Где именно была сбита ракета — не уточнялось. Официальных сообщений Министерства обороны, которые подтвердили бы факт первого уничтожения такой ракеты, на тот момент не поступало.

Военкор заявил, что «Фламинго» по своей дальности может доставать до тылов ВС РФ

Военкор Александр Коц, комментируя сведения о перехвате таких ракет, заявил, что они «достают до наших тылов». «Совсем неважно, британская это ракета, или украинская. Она достает до наших тылов. Но факт перехвата сразу пяти КР говорит о том, что и на эту угрозу мы нашли способ противодействия», — напиал военный корреспондент.

Наряду с этим Коц сообщил, что масса боевой части «Фламинго» составляет до 1000 — 1150 килограммов, максимальная скорость 950 километров в час, высота полета — до 5000 метров, а стартовая масса составляет около 6000 килограмм. Ракета оснащена турбореактивным двигателем, крыльями размахом шесть метров и твердотопливным ускорителем для запуска с наклонной направляющей. Подготовка к пуску такой ракеты занимает 20 — 40 минут.

При этом военкор выразил мнение, что заявленная дальность «Фламинго» до 3000 километров преувеличена. «Но даже если "Фламинго" летает на 1000 километров, это уже крайне опасное оружие для наших тылов», — заключил военкор.

Военный эксперт раскрыл особенности ракеты «Фламинго»

Военный эксперт Алексей Леонков, в свою очередь, заявил, что «Фламинго» — крылатая ракета, которая сделана на основе британской и может ввозиться на Украину на обычном гражданском транспорте под видом гуманитарной помощи.

Эксперт объяснил, что новая украинская ракета является аналогом FP-5 британско-арабской компании Milanion Group и соответствует ее техническим характеристикам: дальность — тысяча километров, скорость 954 километра в час. К тому же, по его словам, компания давала на выставках пресс-релиз, согласно которому они собственными силами могут производить до 50 таких крылатых ракет в месяц.

«Доставить такую ракету на Украину можно обычным гражданским транспортом, маскируя ее под гуманитарные грузы. Несмотря на то что ракета сделана полностью из композитных материалов, что затрудняет ее обнаружение, она использует реактивный двигатель, который позволяет ее быстро определять, идентифицировать и уничтожать. В принципе, современные наши комплексы ПВО с ней справляются отлично», — заключил Леонков.

Стало известно о создании украинских ракет «Фламинго» по советским технологиям

Газета The Wall Street Journal (WSJ) ранее написала, что ракеты «Фламинго» создаются с использованием советских технологий.

По словам технического директора разработавшей ракету компании Fire Point Ирины Терех, реактивные двигатели для «Фламинго» были взяты из старых советских самолетов, выведенных из эксплуатации.

Кроме того, добавила технический директор компании, при создании оружия она сама изучала советские руководства по созданию ракет. Кроме того, по данным WSJ, Fire Point консультировал 92-летний специалист, работавший над советской ракетной программой.

При этом сам президент Украины Владимир Зеленский до этого заявил, что большинство ракет «Фламинго» перехватывается российскими ПВО.