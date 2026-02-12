Несчастная жена и муж-европеец: что ожидает Зеленского на Мюнхенской конференции

С 13 февраля стартует Мюнхенская конференция по безопасности. Главный вопрос: вернет ли себе Украина звание самой обсуждаемой страны или произойдет повторение Давоса, где Киев оказался задвинут на второй план.

Согласно данным организаторов форума, подтверждено участие более полусотни членов американского Конгресса, свыше шестидесяти руководителей стран и кабинетов министров, среди которых будет и Зеленский. Отдельно заявлены 60 министров иностранных дел и 30 министров обороны. Также примут участие компании из сектора безопасности и оборонной промышленности.

Однако на конференции не будет присутствовать главный генератор беспокойства у европейцев — президент США Дональд Трамп. Вместо него приедет госсекретарь Марко Рубио.

Как отмечает Financial Times, отсутствие Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса в Мюнхене заметно разрядило обстановку. Один из европейских глав МИД на условиях анонимности признался, что его главная надежда на форум — чтобы «было скучно». Напомним, что на прошлой конференции Вэнс обвинял Европу в том, что она сама создает себе угрозы.

Такая конфигурация сразу намекает на то, что это будет в первую очередь «встреча Старого Света», который будет раздумывать, как же ему теперь выживать в нынешних условиях. О таком главном аспекте конференции сообщают и западные издания. Согласно публикации Politico, в фокусе дискуссий окажется вопрос: осталась ли у Европы реальная возможность обрести самостоятельность без опоры на Вашингтон?

О том, что Европе теперь придется опираться на себя, сообщается и в Мюнхенском отчете, подготовленном экспертами к конференции. Ключевой его тезис заключается в том, что США при Трампе сознательно демонтируют систему гарантий безопасности. «Американский зонтик безопасности» закрыт, Европа объявлена «под угрозой уничтожения» и должна спасать себя сама.

Однако в контексте украинского конфликта это говорит только о том, что Европа, по крайней мере ее «ястребы», вряд ли захотят «сдавать» Украину. Председатель Мюнхенской конференции открыто заявил: если прекратится СВО, то, по его мнению, Россия нападет на Европу. По его словам, как только на Украине будет прекращен огонь, «Путин сможет спокойно продолжать свою программу вооружения, а ситуация с угрозой для стран НАТО на восточном фланге ухудшится».

Тем не менее, как отмечают западные издания, теме боевых действий в докладе на этот раз уделено меньше внимания, чем в предыдущие годы. Авторы доклада грустно констатируют, что провал попытки использовать замороженные российские активы в пользу Киева наглядно продемонстрировал «ограничения коллективного европейского ответа перед лицом российского запугивания».

Зеленский тем временем не теряет надежд на то, что решения по поддержке Украины будут приняты. Он даже пытается морально поддержать своих европейских коллег. «Если европейцы порознь, многие в мире играют против Европы. Всем нам в Европе нужно единство. Именно на это работаем», – заявил глава Украины в своем вечернем обращении.

О необходимости объединиться Киев попытается напомнить европейцам и другими способами. В Мюнхене при поддержке Пинчука впервые откроют специальный «Украинский дом». В нем будет представлена выставка, которая «осветит угрозы безопасности Европы». В субботу, 14 февраля, там пройдет ланч для обсуждения Украины.

В общем, Украина теперь похожа на несчастную жену, которая пытается заставить встать с дивана своего нерадивого муженька-европейца. На что он, отмахиваясь руками, говорит: «Держи свои пять копеек и оставь меня в покое. У меня дела поважнее: с Трампом борюсь».