Не только в воздухе и на земле нужно американцам опасаться наших новейших оборонных разработок. Но также и на море. Аналитики США боятся не только новейших разработок России в области нейтронного оружия. Но и новейших фрегатов проекта 22350.

Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьёв в своём ТГ-канале обратил внимание на публикацию в американском The National Interest (TNI). Заокеанские журналисты написали о вводе в строй военного корабля «Адмирал Амелько».

Всего-то 135 на 16

Американское издание указывает, что «Адмирал Амелько» - пятый из десяти запланированных фрегатов указанного выше проекта. Тамошние эксперты сделали вывод, что фрегаты серии 22350 являются «ядром морской стратегии» Москвы.

Что же это за суда такие невероятные? Итак, при длине корпуса в 135 метров и ширине в 16 метров, они оснащены двумя дизель-газотурбинными энергоустановками, двумя форсажными двигателями и двумя маршевыми «движками».

Запас хода составляет 8,9 тыс. км (5,6 тыс. миль). В днях это составляет ровно месяц боевого похода. Экипаж судна – до 210 человек.

Самый «цимус» вот в чём кроется. Помимо морского орудия, пары станковых пулемётов и палубного вертолёта Ка-27, фрегаты 22350 несут батареи вертикального пуска для ракет «Калибр», «Ответ», «Оникс» и «Циркон». Плюс торпедные аппараты. Так что смысл в том, что ни один корабль на расстоянии в 1500 км от фрегата не может чувствовать себя спокойно.

Есть управа на супостата!

Американцы процитировали Александра Степанова из Института права и нацбезопасности РАНХиГС. Он так охарактеризовал фрегат «Адмирал Амелько»:

«Эти суда способны нести высокоточное ракетное вооружение. На деле, это – «морские терминаторы». Они могут охотиться на вражеские атомные подлодки с большого расстояния».

Тактический смысл этих судов может крыться вот в чём. Одна из главных сил США на море – это их авианосцы. Авианосец – это и удары самолётами по точечным чувствительным целям противника, это и высадка десанта для краткосрочных операций и диверсий.

У России ныне аналогичных вооружений пока нет. Однако противодействовать, безусловно нужно. И теперь и на авианесущие крейсера есть управа.

«Инфильтратов» - вон из Черного моря

Более того. Число установок вертикального пуска (УВП) на судах серии 22350 увеличено вдвое. Теперь это в реальности плавучая ракетная платформа. И авианосец она может не просто отпугнуть или повредить, но и уничтожить.

Равно как и подлодки врага. УВП могут запускать по ним баллистическую ракету «Калибр» на расстояние до 40 км. Торпедных отсеков у фрегатов по восемь, задействованы торпеды «Пакет-НК».

Главная задача фрегатов, прежде всего, оборонительная. Их запас хода относительно невелик, хотя с топливозаправщиками в команде они могут обойти всю планету вокруг.

Но цель их в том, чтобы не давать вражеским судам проникать в наши акватории. Эти суда проектировались для выявления и уничтожения как приоритетных объектов у берегов России, так и элементов авианосных ударных групп.

Подобные цели и задачи как никогда актуальны в наши дни. Тактика стран НАТО, прежде всего Британии, в ходе противодействия нам на СВО заключается и в том, чтобы просачиваться в Черное море.

Сколько таких непрошенных «гостей» и «встреч» было за эти годы – сложно даже и сосчитать. Так что какой-нибудь фрегат на рейде Керчи или Новороссийска мог бы неплохо вразумить западных «стратегов» на море.

Королевский спектакль

Не помешают, кстати, фрегаты и для сопровождения торговых судов. В будущем такой вариант патрулирования наших, скажем, танкеров, выглядит всё более вероятным, учитывая инциденты с ними в прошлые годы.

Когда же наши военные суда проходят через воды недружественных государств, так и вовсе разворачивается представление, достойное вниманию президентов, канцлеров и королей.

Так было, скажем, в марте прошлого года. Тогда нашему тяжёлому грузовому кораблю пришлось проходить Ла-Манш. Так его трое суток сопровождали фрегат «Сомерсет» и самолёты береговой охраны британских ВМФ. Вероятно, счастье было в том, наш «грузовик» сопровождал корвет ВМС РФ.

Посему факту строительства фрегатов можно только порадоваться. Россия восстанавливает, постепенно, но неуклонно влияние в мировом океане. И пусть американские СМИ хоть испишутся...