США испуганы влиянием Китая на стратегически важную военную базу

Дональд Трамп угрожает вторжением очередной стране. К Дании, Венесуэле, Ирану и Кубе добавился Маврикий – остров к востоку от Мадагаскара площадью около 2 тыс. кв. км с населением чуть больше миллиона человек. И причиной гнева президента США стало то, что маленький Маврикий может лишить Америку господства в Индийском океане.

Маврикий, который с начала XIX века находился под контролем Лондона, получил независимость от Великобритании в 1968 году, однако за несколько лет до этого – в 1965-м – британцы выделили из него в административную единицу архипелаг Чагос. Группу из семи атоллов, находящихся в 2 тыс. км от основной территории Маврикия.

На крупнейшем из них – Диего Гарсия – была построена британская военно-морская база, которую Лондон передал под контроль США. Ради строительства этой базы британцы выгнали с атолла сотни проживающих там людей.

Однако Маврикий за эту территорию долго боролся – и боролся успешно. И Международный суд в Гааге, и ООН в своих резолюциях утверждали, что Британия обязана вернуть Чагос. Возможно, Лондон бы проигнорировал решения каких-то судов и ООН, если бы не два других момента. Во-первых, правительство Маврикия и жители Чагоса успешно выступали в британских судах, а во-вторых, статус Чагоса как «последней колонии Британии в Африке» сильно портил отношения между Британией и африканскими странами.

И в итоге лейбористское правительство (чей электорат симпатизировал Маврикию в силу этнических факторов) приняло решение архипелаг отдать. Да, консерваторы были против. Представитель Консервативной партии Джеймс Картлидж назвал сделку «полной и унизительной сдачей нашей территории, а также фундаментальным предательством национальных интересов Соединенного Королевства».

Однако премьер-министр Кир Стармер заявил, что лучше отдать сейчас на своих условиях, чем потом лишиться всего.

«Согласившись на эту сделку сейчас на наших условиях, мы обеспечиваем надежную защиту, в том числе от злонамеренного влияния, которая позволит базе функционировать в течение следующего столетия, помогая обеспечить нашу безопасность для будущих поколений», – пояснил премьер.

И действительно, номинально британо-американскую базу с Диего-Гарсия не выгоняют – по условиям возврата Великобритания (а значит и США) получают базу в аренду на 99 лет. Причем за сумму, которая не соответствует стратегической важности этой базы. Лондон будет платить 224 млн долларов в течение первых трех лет, 160 млн – с четвертого по тринадцатый год, а затем стоимость будет индексироваться в зависимости от инфляции. Для сравнения: общий бюджет Маврикия сейчас составляет около 6 млрд долларов, и власти острова могли бы выторговать куда большую плату.

Однако тут проснулся Трамп. Изначально президент США назвал эту передачу «актом вопиющей глупости» со стороны Лондона, а также «актом абсолютной слабости», который заметят Китай с Россией. И назвал действия Стармера (которые, между прочим, правительство Трампа фактически одобрило в середине 2025 года) чуть ли не предательством национальных интересов США.

Дело в том, что база на Диего-Гарсия имеет для Вашингтона важнейшее значение.

«С Диего-Гарсии мы можем проецировать воздушную и военно-морскую мощь в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и в Восточную Африку. Мы проводили оттуда бомбардировки Афганистана и Ирака. Совсем недавно мы использовали его в качестве базы для нанесения ударов по террористам-хуситам в Йемене. Он также позволяет нам защищать корабли от сомалийских пиратов», – пишет владелец группы компаний Forbes Media Стив Форбс.

Кроме того, по его словам, космические силы США отслеживают с острова более 9 тыс. объектов в космосе.

Наконец, база на острове Диего-Гарсия помогает США контролировать все морские торговые маршруты, которые идут между Ближним Востоком и Восточной Азией, а также между Европой и Восточной Азией – что через Суэцкий канал, что через южную оконечность Африки.

Да, номинально договор аренды сохраняет за Вашингтоном и Лондоном контроль над базой – но это только номинально. Маврикий считается дружественным Китаю государством – первой страной Африки, с которой КНР заключили соглашение о свободной торговле, а также чуть ли не воротами для китайских инвесторов на Черный континент. И китайцы могут использовать свое влияние для того, чтобы максимально осложнить жизнь американских военных, а то и вообще выгнать их.

Действовать они могут как через правительство Маврикия (которое получит суверенитет над островами после того, как договор с Великобританией будет ратифицирован всеми сторонами в 2026 году), так и через простых людей. Например, Китай может раскачивать историю с жителями архипелага Чагос, которые были выселены со своих мест ради строительства нынешней американской базы. Сейчас таковых и их потомков около 10 тыс. человек, и они очень активны в политическом плане.

И поэтому Трамп говорит о том, что этого не допустит. Сменив гнев на милость в отношении Стармера («я понимаю, что, по мнению многих, сделка, заключенная премьер-министром Великобритании Киром Стармером, – это лучшее, что он мог сделать»), Трамп заявил, что если в будущем договор аренды сорвется или кто-либо будет подвергать опасности операции и силы США на американской базе, то он сохраняет за собой право обеспечить военную безопасность и «укрепить» американское присутствие на Диего-Гарсии.

«Пусть будет известно, что я никогда не позволю, чтобы наше присутствие на такой важной базе было подорвано или поставлено под угрозу ложными заявлениями или экологической чепухой», – добавил он.

Обозначив, тем самым, готовность оккупировать атолл в том случае, если почувствует там для себя угрозу.

Благо и войска для оккупации перебрасывать не нужно – они там есть. А мнение Верховного суда в Гааге, ООН и даже Африканского союза американскому президенту не интересно. Ему нужна земля, базы и возможность контролировать торговые маршруты в Индийском океане.