«Эпштейн жив?»: миллиардер замечен в детской игре. Правда оказалась страшной

Интернет любит теории заговора, но февраль 2026 года пробил дно здравого смысла. Главный антигерой десятилетия, Джеффри Эпштейн, официально покончивший с собой семь лет назад, якобы замечен в лобби популярного детского шутера Fortnite. Пока миллионы пользователей гадают, как мертвец может покупать скины, эксперты вскрыли циничную схему заработка на громком имени.

Призрак с дробовиком: как мертвец зашел в онлайн

Все началось с публикации скриншотов с трекера игровой статистики. Аккаунт с ником littlestjeff1 — тем самым, что фигурировал в слитых архивах Минюста США как личный логин Эпштейна, — проявил активность в играх Fortnite и Rocket League. Надпись «был в сети 3 минуты назад» подействовала на конспирологов как дефибриллятор.

Логика толпы пугающе проста: если никнейм из секретных документов снова «онлайн», значит, его владелец жив. Масла в огонь подлил найденный в архивах чек на покупку игровой валюты V-Bucks (виртуальные деньги для покупки экипировки и эмоций в игре), датированный периодом, когда финансист уже находился под следствием. Картина складывалась идеальная: инсценировав смерть, опальный миллионер якобы коротает дни на секретной вилле, отстреливая школьников в «королевской битве». Однако никто не учел, что в цифровом мире имена не прибиты гвоздями к своим владельцам.

Тайна «Черного ящика»: почему чек на V-Bucks — фальшивка

Технический анализ «улик» мгновенно разрушил миф о воскрешении. Главная несостыковка кроется в том самом чеке на покупку валюты. В официальных документах американского суда названия крупных корпораций вроде Amazon, Google или Epic Games всегда остаются открытыми. Здесь же отправитель письма скрыт за черным квадратом цензуры.

Это указывает на то, что транзакция на 25 долларов прошла не через официальную систему биллинга разработчиков, а, вероятнее всего, от частного лица. Представители Epic Games были вынуждены вмешаться в ситуацию, чтобы остановить волну спекуляций. Официальный аккаунт Fortnite Status в соцсети X (бывший Twitter, принаждежит компании Meta, признан экстремистским и запрещен на территории РФ) опубликовал жесткое опровержение:

«У нас нет записей об адресах электронной почты субъекта, упомянутых в публичном документе, существующем в системе учетных записей Epic. С момента публикации публичного документа люди создали учетные записи Fortnite с похожими адресами электронной почты и именами пользователей».

Пророчество леди Виктории: «он жив и скрывается в Израиле»

Пока технари разбирали код, в эфир вышла «тяжелая артиллерия» светской хроники. В игру вступила леди Виктория Херви. Для тех, кто не следит за британской элитой: это аристократка и бывшая девушка принца Эндрю — того самого брата короля, которого с позором лишили титулов именно за тесную дружбу с Эпштейном. Как человек, лично знавший этот круг, она сделала шокирующее заявление.

В недавнем интервью Херви прямым текстом предположила, что Эпштейн не умер в камере. По её версии, финансист мог быть вывезен из тюрьмы, а его смерть — инсценировка с подменой тел. Ссылаясь на свои источники, она указала на Ближний Восток как на вероятное убежище беглеца. Для западной аудитории слова такого инсайдера стали сигналом: дыма без огня не бывает. Таблоиды мгновенно связали эти два события, превращая городскую легенду в полноценную теорию заговора.

Галлюцинация нейросети: о чем молчат дорожные знаки

В подтверждение «израильской версии» в сеть вбросили фотографию. На ней якобы постаревший и поседевший Эпштейн гуляет по солнечным улицам Тель-Авива в компании охраны. Снимок выглядел убедительно ровно до тех пор, пока его не увеличили до пикселей. Фейк выдала банальная лень авторов и ошибки генерации.

На дорожном знаке вместо реального названия улицы красовалась надпись «Haangus Ev» — бессмысленный набор букв, характерный для работы искусственного интеллекта. Более того, создатели подделки проигнорировали государственный стандарт Израиля: на реальных указателях обязательно дублирование названий на иврите, английском и арабском языках. Здесь же арабской вязи не было и в помине, а в нижнем углу внимательные пользователи заметили незатертую вотермарку нейросети.

Крипто-некромантия: кто зарабатывает на фейковом воскрешении

Зачем кому-то понадобилось воскрешать мертвеца именно сейчас? Ответ, как всегда, кроется в деньгах. Одновременно с новостью о «геймере» на теневых биржах была запущена новая криптовалюта с названием $littlestjeff1.

Схема мошенников примитивна, но от этого не менее цинична. Они создают искусственный ажиотаж (хайп), заставляя миллионы людей искать в интернете этот странный никнейм. Как только пользователь вбивает запрос в поиск, алгоритмы соцсетей, помимо новостей, показывают ему рекламу этой монеты с обещанием «взрывного роста». Расчет идет на жадность: люди видят, что тема популярна, и покупают «токен-мем» за копейки, надеясь перепродать его в сто раз дороже. Но как только мошенники собирают нужную сумму реальных долларов, они обрушивают курс до нуля. «Воскрешение» Эпштейна оказалось лишь дорогой рекламной кампанией для продажи воздуха.

Как вы считаете, нужно ли вводить уголовную ответственность за такие «цифровые воскрешения» преступников, или в интернете 2026 года мораль окончательно проиграла деньгам?