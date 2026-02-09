Первая жертва: почему из-за вируса Нипах не объявят новую мировую пандемию

Каждые несколько лет миру требуется новый вирус. То Эбола, то обезьянья оспа… Мы подсели на этот ужас в ковид, хотя и без вируса мир, на мой взгляд, выглядит очень страшно. На этот раз на роль главного злодея назначен вирус Нипах, о котором большинство людей за пределами Южной Азии раньше и не слышали.

© Московский Комсомолец

Говорят о нем уже давно, но вот в Бангладеш зафиксирована смерть женщины, поступившей в больницу с лихорадкой, судорогами и дезориентацией. Через неделю она скончалась. Мировые СМИ тут же выдали привычный набор: «летучие мыши, свиньи, передача от человека к человеку, энцефалит, кома, 75% смертности, вакцины нет». «Here we go again…»

На фоне этих новостей знакомые россияне начали отменять поездки в Индию, в том числе на Гоа. Что характерно — в самой Южной Азии, богатой на экзотические инфекции, вирус Нипах по-прежнему остаётся темой скорее для врачей, чем для бытовых разговоров.

Что это вообще за вирус

Нипах — не новичок. Его впервые выявили ещё в конце 1990-х годов. Это зоонозный вирус, естественный резервуар которого — фруктовые летучие мыши. Иногда он «перепрыгивает» на животных (чаще всего на свиней), а затем — на человека. В редких случаях возможна передача от человека к человеку, как правило, при тесном контакте — внутри семей или в медицинских учреждениях.

Начинается всё довольно буднично: температура, головная боль, ломота, рвота, боль в горле. А дальше — как повезёт. В тяжёлых случаях развивается воспаление мозга, судороги, потеря сознания, кома. У части пациентов описываются даже изменения личности — правда, обычно на фоне тяжёлого поражения нервной системы.

Откуда взялись «страшные» 75 процентов

Цифра, которая пугает сильнее всего, — смертность «до 75%». Ключевое слово здесь — «до».

Это не фиксированная величина, а диапазон, который зависит от конкретной вспышки, доступности медицинской помощи и скорости постановки диагноза. На самом деле смертность колеблется от 45 до 75%. Тут как повезет.

Проще говоря: в регионах с ограниченными возможностями интенсивной терапии она выше. Там, где пациентов удаётся быстро выявить и поддерживать, — ниже. Кроме того, общее число случаев заболевания настолько невелико, что каждая смерть «раскачивает» статистику подобно качелям.

Статистика за годы наблюдений: 1998-2025:

• около 754 случаев заражения в мире с 435 смертями, это даёт общую летальность примерно 58%.

• данные из Бангладеш: 347 случаев и около 249–250 смертей (летальность ~71–72%).

Никакой мистики. Чистая математика и не самая развитая медицина в местах вспышек.

Почему это не второй ковид

Главное, о чём часто забывают в тревожных новостях: Нипах — плохо распространяющийся вирус. Он не передаётся так легко, как ковид или грипп, не летает массово по воздуху и не обладает высоким коэффициентом заражаемости. Именно поэтому за десятилетия наблюдений вспышки оставались довольно локальными — в основном в Индии и Бангладеш.

ВОЗ прямо указывает: риск распространения вируса за пределы эндемичных регионов оценивается как низкий. Ни о каких закрытиях границ, массовых ограничениях или «новой пандемии» речи пока не идёт.

Почему «сейчас не время для пандемии»

Отдельная часть паники сегодня подпитывается не столько медициной, сколько политикой и экономикой.

«Пандемию формально объявляет ВОЗ, а крупнейший спонсор организации — США выходит из неё, — объясняет Жанна Шмидт, врач-патолог из Германии. — У США сегодня другие планы на Юго-Восточную Азию. И точно нет времени, сил и желания на новую пандемию. Так и продолжающийся военный конфликт на Украине, нерешённые вопросы на Ближнем Востоке побуждают инвесторов вкладываться не в био- и фарминдустрию, а в обычное вооружение. Кроме того, обнародование материалов по делу Эпштейна нанесло большой репутационный урон семье Гейтсов, Безосу, Маску. Сейчас не время для пандемии. Возможно, позже…

Говоря простым языком, денег и политической воли на новую мировую заразу просто нет. Даже если бы Нипах действительно был опасен, но... он не настолько опасен».

«Не надо впадать в панику. Нипах известен не первый год. Приблизительно треть населения планеты, просто благодаря особенностям иммунной системы, не восприимчивы к этому вирусу. Все мы точно не умрём», — продолжает эксперт.

Вирус Нипах существует давно, изучается не первый год и не ведёт себя как глобальный захватчик. Он тяжелый, да. Но крайне плохо приспособлен к массовому распространению.

Так что отменять поездки, скупать маски и ждать очередного зомби-апокалипсис явно не стоит.

А вирус… вирус, как водится, просто делает свою работу. Воспроизводит себя, хоть он и не живой, как мы.