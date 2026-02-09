Вы покидаете зону безопасности: мир вступил в «слепую» ядерную гонку

Истек срок Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между США и Россией, последнего в серии договоров, более полувека сдерживавших гонку ядерных вооружений, в том числе бесконтрольное наращивание ядерных арсеналов двух держав. Российское предложение продлить на год добровольное выполнение обязательств по договору президент Трамп воспринял достаточно беспечно, фактически его проигнорировав.

Когда журналисты The New York Times в прошедшем месяце напомнили ему о грядущем событии и поинтересовались его планами, он ответил: «Истечет, так истечет». В крайнем случае, как уверенно пообещал президент США, он «заключит соглашение получше».

В ООН, комментируя ситуацию, были сдержаны, хотя и отметили, что сейчас не лучший момент повышать вероятность применения ядерного оружия. В Москве ситуации дали весьма негативную оценку, но заявили, что не намерены направлять в Вашингтон какие-либо дополнительные обращения.

Таким образом, едва ли не главный вопрос глобальной стратегической стабильности был подвешен на неопределенный срок. Если старый документ перестает действовать при отсутствии нового, опасный период неопределенности может длиться годами. Как минимум потому, что сочинив двусторонний документ «получше», нужно будет еще убедить вторую сторону воспринять его именно таким образом.

О том, зачем Трампу фактически снимать ограничения для ядерного оружия, и можно ли убедить президента США в опасности такого шага, МК спросил у политолога, первого вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина.

-Есть ли у России рычаги, чтобы как-то нажать на Трампа для активизации его усилий в направлении продления договора ДСНВ? И есть ли резон вообще на него нажимать?

-На Трампа на самом деле сложно как-то нажимать. Если на него нажать, то может быть обратная реакция. Он сам привык на других нажимать. Поэтому здесь нажим контрпродуктивен. Кроме того, в этой ситуации важны нюансы.

Трамп очень часто исходит из принципа экономической выгоды. Что выгодно для Америки? Нефть, редкоземельные металлы, и все остальное по таблице Менделеева и т.д. А стратегическая стабильность это для него вещь не столь близкая. Кроме того, здесь есть тема Китая. Трамп настаивает на том, чтобы Китай подключить к договору.

-Китай не хочет.

-Да. А Россия даёт понять, что неплохо бы подключить Англию и Францию, потому что их ядерные арсеналы были выведены за скобки ещё при Михаиле Сергеевиче Горбачёве.

-И Франция уже отказалась…

-А Франция, конечно, отказалась. Но горбачёвский выбор сейчас в России рассматривают сугубо негативно. Поэтому сейчас вернулись к теме учета этих арсеналов.

Изначально, при Андропове, как вы помните, в 1983 году переговоры, которые уже шли в Женеве, были прерваны, а потом СССР отказался от увязки с Англией и Францией и тогда процесс получил новый импульс и стороны вышли на договор. Сейчас позиция России изменилась, но изменились и отношения с Англией и Францией.

В итоге ни Китай, ни Франция, ни Англия не будут, конечно, в это дело втягиваться. Они исходят из того, что основные ядерные арсеналы у РФ и США, вот пускай они и договариваются.

То есть неясно, согласится ли Трамп на продление договора или нет при том, что действие документа пятого числа истекает.

И есть для Трампа еще один существенный момент. Эти договоры делались дипломатами. Это был такой большой длительный процесс, много десятилетий. А Трамп дипломатам не доверяет. Всё его окружение — это люди, которые ко всему этому отношения не имели, ни в каких переговорах по стратегической стабильности никогда не участвовали.

Это проблема, насколько серьезно сегодня в Америке относятся к процессу достижения этих договорённостей. Для дипломатов многих поколений это была аксиома — тема стратегической стабильности была главной, стержневой. А для Трампа и его окружения — это какая-то история из прошлого века.

-Ну, Трамп же сказал: мы сейчас договор получше сочиним, и Китай позовем, и всё такое. Наверно в смысле, что это тоже как бы просто сделка.

-Ну, сделка-то сделка, но после 1987 года ситуация стала уже гораздо сложнее. Для американца Трампа сегодня главный конкурент — это Китай. А тогда была биполярная схема старой холодной войны. И главный конкурент американцев в ней был СССР. Китай же был партнёром США со времён визита Ричарда Никсона в Пекин. То есть для Трампа собственно ядерная проблема это не только ядерный арсенал России, но и ядерный арсенал Китая. А Китай говорит: «Вы там сами занимайтесь».

-Ну да, выглядит так, будто в прекращении действия американо- российского ДСНВ проблемы-то нет… Беззаботный тон какой-то…

-Это его стиль. Он сразу даёт понять, что все проблемы решаемы, а дальше пытается навязать свой вариант решения. На самом деле, я не исключаю, что из-за этого может возникнуть некая пауза.

Для людей старой школы все обстояло иначе. Байден, и будучи сенатором занимался этими вопросами, и будучи вице-президентом, и для него это все было безусловно важно. Когда он был в Белом Доме, ДСНВ практически сразу продлили ещё на пять лет. А Трамп на ходу конструирует какие-то свои схемы, Советы мира. Для него это куда менее значимо, особенно без Китая. То есть тема стратегической стабильности, которая традиционно была ключевой, Трампом будет встраиваться в логику отношений с Россией и с Китаем.

У него сейчас отношения с Россией во многом зависят сейчас от того, что будет по украинскому вопросу. Значит, если здесь смогут договориться, то будет дан импульс и по другим договорённостям. А если не договорятся, то, соответственно, и другие вопросы вряд ли будут решены.

Если по России для Трампа приоритетен украинский вопрос, то с Китаем у него приоритет, видимо, это вопрос экономики. Даже Тайвань для него несколько отошёл на второй план. Говорит он о нем не очень много. Для него здесь важны правила игры в международных экономических отношениях. То есть, кто рулит - один игрок или, там ещё Китай есть.

-Одним словом, получается, что это не целенаправленное затягивание вопроса, а просто руки не доходят. Иран интереснее.

-Не только Иран, много ещё ему интересного есть в мире. Стратегическая стабильность, переговоры экспертов на 20 лет, обсуждение всех нюансов, Трампу не интересны. Он очевидно исходит из того, что можно прожить и без ДСНВ. Подумаешь, кто-то считает, что это последний договор, на котором держится всё здание стратегической стабильности.

Плюс вся эта работа по договору ничего ему не даст внутри страны. В в 1987 году Рейган мог объяснить американскому обществу в условиях холодной войны, что ДСНВ это приоритет. Приоритет и выстраивание отношений СССР. А сейчас для американского общества это всё какие-то непонятные темы, и то, что творится сейчас в Миннесоте или файлы Эпштейна для них значительно важнее, чем какие-то договоры. Трамп и от кражи Мадуро внутриполитических плюсов-то не получил, а тут заведомо не получит.