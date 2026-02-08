Что известно об исполнителе покушения на генерала ВС РФ Алексеева

Предполагаемый исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева задержан в Дубае, сообщили в ФСБ России. Также установлены пособники преступления, один из них задержан в Москве. Как уточнили в СК России, исполнитель покушения действовал по указанию Киева. Эксперты считают, что резонансная провокация Киева на фоне прошедших в Абу-Даби трёхсторонних консультаций была направлена на срыв переговоров.

© ЦОС ФСБ России

Российские правоохранители установили фигурантов дела о совершённом в Москве покушении на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Там также уточнили, что исполнителем является ещё один российский гражданин Любомир Корба, успевший уехать в Дубай. Объединённые Арабские Эмираты выдали его российской стороне, отметили в спецслужбе.

«Продолжается розыск организаторов преступления», — добавили в ведомстве.

Между тем в Следственном комитете России рассказали о деталях преступления, по факту которого было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Незаконный оборот огнестрельного оружия» и «Посягательство на жизнь военнослужащего».

«6 февраля 2026 года в жилом доме на Волоколамском шоссе в городе Москве злоумышленник произвёл не менее трёх выстрелов в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева и скрылся с места происшествия… Следствием на месте происшествия проведён тщательный осмотр, в ходе которого обнаружено орудие преступления — пистолет системы Макарова с установленным глушителем и тремя патронами», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она сообщила, что исполнитель преступления — уроженец Тернопольской области Украинской ССР, ныне гражданин России, Любомир Корба 1960 года рождения.

«Установлено, что Корба прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта», — подчеркнула Петренко.

На кадрах с камер видеонаблюдения на месте преступления, опубликованных ЦОС ФСБ, видно, как Корба заходит в подъезд, после чего выходит, оставляет пистолет с глушителем в сугробе, а также выкидывает сумку. Позже камеры зафиксировали его в аэропорту.

По данным ТАСС, Корба был давно знаком с одним из своих пособников Виктором Васиным. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении агентства, Корба регулярно направлял денежные переводы Васину в 2005—2020 годах.

Теперь же им обоим может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Им обоим предъявлены обвинения по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Цинизм и наглость»

В МИД России покушение на Алексеева назвали терактом. Как подчеркнул глава ведомства Сергей Лавров, этот инцидент в очередной раз подтвердил намерение Киева саботировать мирный процесс.

«Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, направленные на срыв переговорного процесса. И готового сделать всё, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединённых Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования», — сказал министр по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарём организации Феридуном Синирлиоглу.

В Кремле же сообщили, что о ситуации с Алексеевым докладывают президенту России Владимиру Путину.

Он также констатировал, что все подобные Алексееву военачальники и высококлассные специалисты «находятся под угрозой во время войны» и обеспечивать их безопасность должны спецслужбы.

Тем временем в Киеве попытались снять с себя ответственность за попытку покушения. В комментарии Reuters глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев якобы «не имеет никакого отношения к нападению».

При этом опрошенные RT эксперты обратили внимание на то, что Алексеев является первым заместителем начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова, который возглавляет переговорную группу от России. И 5 февраля как раз завершился второй раунд трёхсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби.

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков назвал возмутительным отсутствие какой бы то ни было реакции на происшествие со стороны западных кураторов Киева.

«Более того, буквально накануне теракта Зеленский принимал с докладом руководство силовиков и публично анонсировал какие-то новые операции на территории России. И, как теперь ясно, речь шла о террористических операциях. На этом фоне со стороны Киева и его западных патронов абсурдно даже пытаться снять с себя ответственность, заявляя, что это якобы Россия расстреливает своих генералов в целях провокации. Просто запредельный цинизм и наглость», — подчеркнул аналитик.

«Типичная тактика»

Политолог Владимир Скачко, говоря о мотивах украинской стороны, устроившей покушение, подчеркнул, что у этого преступления есть чёткие цели.

«В Киеве хотят сорвать переговоры. Двух мнений здесь быть не может. А ещё отомстить боевому генералу за его работу и запугать остальных. Это типичная тактика бандеровского движения, которое на Украине всячески восхваляют. Они всегда прибегали к индивидуальному террору, и в Киеве переняли их опыт», — пояснил эксперт в интервью RT.

Схожей точки зрения придерживается и Иван Скориков, подчёркивая, что выбор цели носил глубоко символический характер.

«Генерал Алексеев — это не просто высокопоставленный военный, он первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова, который возглавлял российскую делегацию в Абу-Даби. Это специальный сигнал. Представьте, как дальше себя вести главе делегации РФ, если его первого зама в это время пытаются убить в Москве? То есть здесь есть очевидные мотивы», — отметил аналитик.

Впрочем, по его мнению, расчёт украинских властей оказать таким образом давление на российских переговорщиков не оправдался. Однако кредит доверия к себе Киев сократил ещё больше, считает Скориков.