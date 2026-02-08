Что известно о киллерах генерала Алексеева?

Федеральная служба безопасности России сообщила об установлении личности и задержании исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Как заявили в Центре общественных связей ФСБ, подозреваемого задержали в Объединенных Арабских Эмиратах и передали российской стороне при содействии зарубежных партнеров.

Речь идет о гражданине России Любомире Корбе 1960 года рождения. В спецслужбе подчеркнули, что именно он являлся непосредственным исполнителем преступления.

По данным ФСБ, Корба был задержан в Дубае вскоре после того, как покинул территорию России. В ведомстве сообщили, что операция прошла при взаимодействии с правоохранительными органами ОАЭ.

После задержания мужчину экстрадировали в Россию. ФСБ также опубликовала видеозапись, на которой запечатлен момент его вывода из самолета и доставки в микроавтобус под охраной оперативников.

У исполнителя покушения нашли украинское происхождение

Позднее Следственный комитет России раскрыл дополнительные детали о личности задержанного. Как сообщили в ведомстве, Любомир Корба является уроженцем Тернопольской области Украинской ССР, позднее получившим российское гражданство.

В СК отметили, что после совершения преступления мужчина пенсионного возраста в течение нескольких часов покинул Россию и вылетел в ОАЭ. По версии следствия, Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года с целью совершения теракта.

В ведомстве добавили, что действия задержанного координировались спецслужбами Украины.

Что известно о пособниках покушения?

ФСБ совместно с МВД России установила и пособников покушения на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. По данным ЦОС ФСБ, в рамках возбужденного уголовного дела были выявлены двое граждан России.

«Установлены пособники данного преступления, граждане России: Васин Виктор, 1959 года рождения, <...> и Серебрицкая Зинаида, 1971 года рождения», — сообщили в спецслужбе.

По информации ФСБ, Виктор Васин был задержан на территории столицы. Вторая фигурантка дела, Зинаида Серебрицкая, покинула Россию и находится на Украине. В настоящее время продолжается розыск организаторов преступления. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства покушения. По делу назначено более 15 судебных экспертиз.

Спецслужба показала кадры после покушения на генерала

ФСБ также опубликовала видеозапись с камер наблюдения, на которых можно увидеть, что делал киллер сразу после нападения. На кадрах видно, как мужчина выходит из подъезда жилого дома, избавляется от пистолета и сумки, после чего уезжает на общественном транспорте.

Кроме того, спецслужба показала оружие, использованное при покушении. Согласно видеоматериалам, пистолет системы Макарова с установленным глушителем и тремя патронами был найден в сугробе неподалеку от места преступления.

Алексееву помогло выжить активное сопротивление

О покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стало известно 6 февраля. По данным Следственного комитета, нападение произошло в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве.

Как «Коммерсанту» источник в правоохранительных органах, злоумышленник проник в дом, представившись доставщиком еды. Около 07:00 генерал-лейтенант вышел из квартиры, чтобы спуститься к служебному автомобилю. Нападение произошло в лифтовом холле на 24-м этаже.

По Светланы Петренко, нападавший не менее трех раз выстрелил в него. Алексеев получил ранения в руку и ногу. Когда он попытался оказать сопротивление и отобрать оружие у нападавшего, был ранен еще и в грудь. Источники отмечали, что именно активное сопротивление генерала помогло ему выжить.

Военного госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Позднее сообщалось, что он пришел в сознание, а врачи с осторожностью заявили об отсутствии угрозы жизни.

В Кремле назвали покушение попыткой срывов переговоров с Украиной

О случившемся оперативно доложили президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что спецслужбы выполняют свою работу, и пожелал генералу скорейшего выздоровления.

Песков также заявил, что российские военачальники и специалисты находятся под угрозой в условиях проведения специальной военной операции. По его словам, вопросы их безопасности находятся в компетенции профильных ведомств.

С резкой оценкой произошедшего выступил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что покушение свидетельствует о готовности Киева к постоянным провокациям, направленным на срыв переговорного процесса.