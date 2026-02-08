После похищения Мадуро пропал еще один бывший левый латиноамериканский президент

Из поля зрения общественности таинственным образом исчез экс-президент Боливии Эво Моралес. Бывшего левого лидера южноамериканской страны, который когда-то был весьма заметной фигурой, несмотря на то, что его разыскивали по обвинению в торговле людьми, никто не видел вскоре после того, как военные из США похитили президента Венесуэлы.

Более года он скрывался от посторонних глаз: несмотря на ордер на арест по обвинению в торговле людьми, бывший президент Эво Моралес свободно передвигался по крайней мере в одном регионе Боливии, посещал митинги, принимал иностранных журналистов и ходил на избирательные участки, чтобы отдать свой голос на президентских выборах 2025 года, пишет The Guardian.

Но вскоре после нападения Соединенных Штатов на Венесуэлу и похищения Николаса Мадуро Эво Моралес исчез из поля зрения; месяц спустя его местонахождение остается загадкой.

Первый представляющий коренное население президент Боливии немедленно раскритиковал американское нападение на Каракас как “жестокую имперскую агрессию”, как в социальных сетях, так и на следующий день после агрессии в своей воскресной радиопередаче, транслировавшейся из центра Чапаре, региона по производству коки в центральной Боливии.

Однако с тех пор человека, который когда–то был одним из самых узнаваемых лиц в Латинской Америке, не было видно-слышно ни в его программе – не было четырех выпусков - ни на публичных мероприятиях, которые он посещал раньше. Его исчезновение породило множество теорий, в том числе заявления одного члена парламента от правой партии о том, что Моралес бежал из страны.

Исчезновение произошло на фоне того, что правоцентристский президент Родриго Пас Перейра укрепляет связи с США в поисках поддержки пострадавшей экономики и острой нехватки долларов, указывает The Guardian.

Одна из главных целей Паса Перейры – вернуть в Боливию агентов Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), которое после насильственных вторжений в Чапаре, приведших к столкновениям и гибели десятков производителей коки, было изгнано Моралесом в 2008 году.

Хотя лист коки широко используется в Боливии в законных и культурных целях в качестве стимулятора, средства для улучшения пищеварения или лечения горной болезни, известно, что часть урожая, выращиваемого в Чапаре, используется для производства наркотиков, отмечает The Guardian.

Официальная версия, выдвинутая политическими союзниками и профсоюзами производителей коки, заключается в том, что Моралес не бежал, а заболел.

В первом выпуске своего радиошоу “Без Моралеса” ведущий сказал, что бывший президент "подхватил лихорадку денге" - вирусное заболевание, переносимое комарами, распространенное в Латинской Америке.

В следующее воскресенье бывший сенатор от региона Эвиста Леонардо Лоза подогрел слухи, которые уже набирали силу, и отказался сообщить о своем местонахождении, сказав лишь, что он находится “в каком-то маленьком уголке нашей Великой Родины” - термин, используемый некоторыми для обозначения испаноязычной Америки.

Водоворот теорий усилился в конце января, когда депутат–консерватор Эдгар Зегарра Берналь заявил, что бывший президент находится в Мексике, что не было беспрецедентным: после того, как Моралеса обвинили в фальсификации выборов в 2019 году, он бежал в Мексику, а затем перебрался в Аргентину, комментирует The Guardian. Но Берналь не привел никаких подробностей или доказательств и вместо этого потребовал, чтобы правительство доказало обратное.

“Почему ордер на арест Эво Моралеса до сих пор не был приведен в исполнение?” - спрашивает депутат.

С октября 2024 года Моралес обосновался в маленькой деревушке в глубине боливийских джунглей, где сотни фермеров, выращивающих коку, помешали полиции выдать ордер на его арест в связи с обвинениями в том, что он стал отцом ребенка от 15-летней девочки во время своего президентства в 2016 году, напоминает The Guardian. Моралес всегда отрицал эти обвинения, заявляя, что они являются политическим преследованием, организованным тогдашним президентом, его бывшим протеже Луисом Арсе, с которым он порвал после возвращения в Боливию в 2020 году.

Крайне непопулярный на фоне сильнейшего за последние четыре десятилетия экономического кризиса в Боливии, Арсе не стал добиваться переизбрания. Пас Перейра победил, но не выступил против Моралеса. Вместо этого он приказал арестовать Арсе по обвинению в том, что тот “способствовал незаконному обогащению”, занимая пост министра финансов при Моралесе.

Пас Перейра никак не прокомментировал местонахождение Моралеса, но министр его правительства Марко Антонио Овьедо заявил, что “имеющаяся информация” позволяет предположить, что Моралес остался в Чапаре.

Лидер производителей коки, пожелавший остаться неназванным, сообщил The Guardian, что “товарищ Эво уже полностью выздоравливает и скоро возобновит свою общественную деятельность”, не сообщив ни сроков, ни места проведения, добавив лишь: “Скоро будет сюрприз; он уже справился с лихорадкой денге”.

Бывший президент также возобновил публикации в социальных сетях, критикуя правительство Паса Перейры.

“Но это не гарантирует, что он находится здесь или где-то еще, потому что хорошо известно, что он обычно не пишет свои твиты”, - сказал политический аналитик Хосе Орландо Перальта.

Поскольку симптомы лихорадки денге, по крайней мере в легких случаях, обычно длятся не более недели, Перальта считает, что “либо Моралес сбежал, либо он более серьезно болен – для него нетипично исчезать из поля зрения СМИ на такой долгий срок”.

Учитывая отношения, которые Пас Перейра стремится наладить с Белым домом – на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио похвалил “друга из Боливии” – и акцент, который Трамп сделал на так называемой “войне с наркотиками”, Перальта считает, что “это, безусловно, всего лишь попытка вопрос времени, когда Управление по борьбе с наркотиками вернется в Боливию, и это, очевидно, осложнит политическую и личную жизнь Эво Моралеса”.