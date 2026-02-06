Приговоры на курорте: как тамбовская судья выносила решения из санатория в Сочи

Бывшая судья Тамбовского районного суда Елена Дробышева вынесла 10 решений по гражданским делам, будучи на отдыхе в Сочи. Она связывалась с секретарем по видеосвязи и давала соответствующие указания. В итоге в ее отношении возбудили уголовное дело. Судья объяснила, что ее просто не смогла подменить коллега. «Вечерняя Москва» разбиралась, как Дробышева работала в Сочи и что ей за это грозит.

Как судья работала из санатория

О Елене Дробышевой известно немногое. Она работала в судебной системе с 1996 года в разных должностях. В 2007 году ее назначили судьей Тамбовского районного суда. Срок ее полномочий не был ограничен, однако 1 апреля 2022 года она ушла в отставку по собственному желанию.

Вскоре после этого на Дробышеву обратили внимание правоохранительные органы. В ходе проверки выяснилось, что осенью 2021 года подозреваемая вынесла 10 судебных решений, когда отдыхала в санатории в Сочи. Она просто созванивалась с секретарем по видеосвязи и говорила, как нужно разбирать то или иное дело.

Сама Дробышева говорила, что во время этих процессов ее должна была подменять коллега, но в последний момент все сорвалось. Поэтому ей пришлось самой участвовать в разбирательствах.

Еще Дробышева отметила, что изначально на ее решения никто не жаловался: всех участников процесса они устраивали. Ситуация изменилась, когда на дистанционные разбирательства якобы обратила внимание давняя недоброжелательница судьи. Женщина с давних пор затаила на Дробышеву обиду из-за ее решения. Именно она могла пожаловаться на судью в ФСБ и спровоцировать проверку. Однако подтверждений этому нет.

Что грозит судье

Несмотря на оправдания, сотрудники ФСБ обратились в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) и попросили снять с Дробышевой неприкосновенность. Женщина пыталась убедить коллегию в том, что она ни в чем не виновата, ее решения были справедливы и, вообще, в ее действиях нет состава преступления.

— Мне хотелось, чтобы все эти дела удалось рассмотреть в разумные сроки. У меня не было умысла относительно того, чтобы нанести какой-то ущерб гражданам, — уверяла она.

Еще Дробышева уверена, что нарушила только Гражданский процессуальный кодекс, а не уголовное законодательство. Тем не менее ВККС сняла с судьи неприкосновенность и разрешила возбудить уголовное дело о вынесении неправосудных приговоров. Всего ФСБ насчитала 10 таких преступлений.

— Действия этой судьи нельзя назвать просто нарушением процессуального кодекса. У нас закон не предусматривает такого дистанционного формата для работы судей. Потому что во время разбирательств судья должна удаляться в совещательную комнату, где обязана, не отвлекаясь на другие дела, принять какое-то решение. А чтобы судья у нас удалялась в «совещательную комнату» в какой-нибудь гостинице «Лазурная» — ну это слишком, — рассказал «Вечерней Москве» член Международной ассоциации юристов, адвокат Михаил Тер-Саркисов.

По его словам, Дробышевой грозит до четырех лет лишения свободы. Но так как в ее деле содержится сразу 10 эпизодов и каждый из них будут рассматривать по отдельности, окончательный срок может быть гораздо серьезнее.

— По сути, вынесение неправосудного решения — это преступление средней тяжести. Но Дробышеву будут судить за каждое дело, которое она рассматривала дистанционно. И за каждое из этих преступлений ей могут дать до четырех лет лишения свободы. По совокупности — максимум 25 лет. Такой срок ей, конечно, не дадут, но вот дать лет 10 вполне могут, особенно при нынешнем суровом председателе Верховного суда Игоре Краснове. Но может и оказаться так, что суд учтет разные смягчающие обстоятельства, будь то преклонный возраст Дробышевой, состояние здоровья, наличие детей, раскаяние и так далее. И тогда приговор может быть даже меньше четырех лет лишения свободы. Так что все зависит от обстоятельств, — рассуждает Тер-Саркисов.

Другие судьи, попавшие под следствие

В российской судебной системе начались перестановки после смерти председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой 22 июля 2025 года. Новым главой ВС избрали бывшего генпрокурора России Игоря Краснова. А генпрокурором РФ назначили Александра Гуцана, который ранее был полномочным представителем президента страны в Северо-Западном федеральном округе.

Затем начались массовые проверки. В августе у семьи бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, который занимал этот пост 20 лет, нашли недвижимость на 2,5 миллиарда рублей. Генпрокуратура через суд потребовала изъять это имущество, так как Трахов якобы добыл его коррупционным путем. Позднее у судьи нашли еще больше имущества и в итоге забрали 214 объектов недвижимости стоимостью более 13 миллиардов рублей.

В сентябре Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей Виктору Момотову. У него нашли более 100 объектов недвижимости, добытых коррупционным путем. Прокуроры считают, что мужчина был связан с ОПГ «Покровские» и вел бизнес вместе с предпринимателем Андреем Марченко, владеющим сетью отелей Marton. Вскоре Момотова отправили в отставку, а его место занял экс-председатель Мосгорсуда Михаил Птицын.

В ноябре того же года во взятках обвинили судью Арбитражного суда Воронежской области Светлану Мальцеву. Затем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у ВККС снять неприкосновенность еще с семерых судей из Санкт-Петербурга, Курской области, Кабардино-Балкарии и других регионов. Их тоже подозревают в коррупции.

В декабре уголовные дела возбудили в отношении еще пятерых судей, на этот раз из Ростова-на-Дону. Всех их подозревают в коррупции. Одна из фигуранток, председатель Советского суда Елена Коблева, могла получить 13 взяток.