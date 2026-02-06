После второго раунда трёхсторонних мирных переговоров в Абу-Даби стало известно, о чём мечтает Украина. Правда, мечты эти более чем неприемлемые, поскольку идут вразрез с интересами России. Так, по словам источника, знакомого с ходом переговоров, Киев настаивает на появлении нечто похожего на гарантии безопасности для Одессы. Любопытно. Но ясно, что Одесса нужна Незалежной и её западным хозяевам как очередная база НАТО на Чёрном море.

Украине мирные переговоры не нужны, не способна она на честный разговор. Это заметно и по заявлениям украинской стороны. В среду и четверг, 4 и 5 февраля, в Абу-Даби состоялся второй раунд трёхсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Большая часть процесса скрыта от широкой общественности, подробности мало известны. Главным достижением переговоров в эти дни – достигнутая договорённость по обмену пленными. Это был первый подобный обмен с начала октября, но, как пишет об этом New York Times, неясно, было ли это связано с мирными переговорами. Освобождение пленных обычно суммарно занимает недели, а иногда и месяцы.

Что же до России и США, здесь прогресс наметился. Европейское командование США объявило, что в связи с переговорами вооружённые силы США возобновят военный диалог на высоком уровне с Россией. И это положительно.

Несмотря на то, что Стив Уиткофф, а также украинская делегация назвали переговоры «действительно конструктивными», откровенно говоря, прогресс пока не слишком заметен. Во всяком случае, исходя из того, чего хочет добиться Киев.

Так, как стало известно в пятницу, Киев настаивает на появлении в соглашении о мирном урегулировании некого механизма, который бы закрепил какие-то «гарантии безопасности для Одессы».

Что это значит? В Одессе находится главная военно-морская база ВМС Украины. Одесса – это ворота, открывающие возможность поставки Незалежной вооружений по морю. Причём этот путь используется на всём протяжении СВО достаточно активно. Именно этим путём приходит помощь Киеву от той же Румынии через порт Констанца. И это мы не говорим о связи с Болгарией и Турцией. Все – страны НАТО.

Оставь Одессу Украине – там моментально окажутся западные союзники Киева, которые обустроят там очень выгодную для себя военную базу на Чёрном море, которая будет напрямую угрожать безопасности России, чьи порты окажутся в прямой досягаемости натовских сил.

Киеву бы стоило вспомнить слова президента России Владимира Путина, который ещё в 2023 году назвал Одессу русским городом. Тогда российский лидер также напомнил, что ни Крым, ни Причерноморье не имеют отношения к Украине: «Всё Причерноморье по итогам русско-турецких войн отошло к России. При чём здесь Украина? Нет, напридумывали всякую историческую чушь».

Понапридумывали, ясно, для чего. Украина, как бы то ни было, лелеет надежду попасть в Североатлантический альянс. Перспектива, которая пока для Киева закрыта. Никто в НАТО не хочет иметь у себя такого союзничка. Более того, для России принципиально, чтобы в соседней стране не появились натовские военные или какие-либо базы альянса, что, в случае принятия в него Украины, без сомнений осуществится на практике.

Более того, Россия, согласно появившейся информации после переговоров, Москва настаивает не только на уходе ВСУ с территории Донбасса, но и признание его российским всеми странами.

Зеленский уже успел отреагировать на это так: «Во-первых, все не будут, а во-вторых, у Украины есть президент, подписывающий документы. А не другие лидеры подписывают за Украину соответствующие важные документы. Поэтому наши территории – это наши».

Зеленский, ты давно нелегитимен! Твоё мнение, честно признаться, вообще никому не интересно. К слову, по Сети гуляет утечка, согласно которой гарантии безопасности для Украины могут подразумевать не прямое присутствие сил «коалиции желающих» в стране, а быстрое реагирование многонациональных сил за её пределами. И здесь, кстати, особое внимание уделяется прилегающим странам НАТО, в том числе уже упоминавшейся Румынии. Ясно, для чего Украине «гарантии безопасности для Одессы»?

По словам Зеленского, Россия, США и Украина вновь встретятся на третий раунд переговоров «в ближайшее время». Возможно, даже в США. По уточнению Уиткоффа, речь идёт о предстоящих неделях. Точная дата, впрочем, пока не называется, но пока у сторон есть время утрясти собственные требования и детально обдумать требования остальных сторон. Увидим ли мы в ближайшее время более реалистичную позицию Украины? Сомнительно.