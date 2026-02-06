Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции

Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе?

Страны Скандинавского полуострова готовятся к длительному противостоянию с Россией, фокус которого сместился не только на прямую военную угрозу, но и на гибридные атаки. Президент Финляндии Александр Стубб (второе место в январском «Рейтинге недружественных правительств») призвал республику быть готовой к тому, что Москва попытается «проверить на прочность» пятую статью Устава НАТО через провокации в Балтийском море.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в свою очередь указал, что «российская угроза носит долгосрочный характер» и после завершения украинского конфликта может даже возрасти. Параллельно страна ускоренными темпами возводит высокотехнологичное заграждение на границе с Россией (протяженность – около 1271 км).

Это не просто забор, а комплексная система с датчиками, патрульными дорогами и зонами наблюдения. Кроме того, модернизированы военные базы в Лапландии для приема истребителей F-35. При этом еще в прошлом месяце Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин – денонсация вступила в силу 10 января.

В Швеции же в начале года стартовала кампания по обновлению «тревожных чемоданчиков»: населению рекомендовано иметь запасы продовольствия и воды минимум на две недели. Обе страны подписали соглашения о сотрудничестве в области обороны, которые предоставляют США доступ к десяткам военных объектов – аэродромам, складам боеприпасов, полигонам и портам.

Кроме того, в Хельсинки и Стокгольме не исключают возможности размещения на своей территории американского ядерного оружия, что позитивно оценивается в ряде других европейских столиц. При этом глава МИД Финляндии Элина Валтонен предостерегла Запад от предоставления Украине гарантий безопасности по примеру пятой статьи Устава НАТО. По ее оценке, это может привести к размытию зоны ответственности альянса, пишет Politico.

При этом Финляндия располагает одной из крупнейших резервных армий в Европе – около 280 тыс. человек. За несколько лет страна увеличила интенсивность учений резервистов на 30%. Шведские власти также наращивают оборонные усилия: планируют увеличить ежегодный призыв до 10 тыс. человек к 2026 году и ввести гражданскую службу для поддержки критической инфраструктуры.

А на днях финские СМИ сообщали, что Россия с прошлого года якобы модернизирует в Петрозаводске гарнизон «Рыбка» советских времен. Такой вывод сделан на основе спутниковых снимков, где видна расчищенная площадка и строительная техника. По версии журналистов, на объекте могут возводить новые казармы для увеличения численности подразделений.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что любая военная активность НАТО в Финляндии создает новые вызовы для России, особенно для Северо-Западного стратегического направления (СЗ СН). В него входят Мурманская, Архангельская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Вологодская области, а также Республика Карелия и часть Республики Коми.

Это направление простирается на 1,7 тыс. км в ширину и до 1,5 тыс. км в глубину, занимая площадь около 1,5 млн кв. км. Здесь проживает более 13 млн человек. Ранее Россия граничила на этом стратегически важном участке (с выходом в Балтийское и Баренцево моря) лишь с одной страной НАТО – Норвегией. Вступление Финляндии в альянс меняет баланс сил.

Как отмечают эксперты, СЗ СН отличается сложными природными условиями, которые ограничивают маневренность войск. Однако заболоченность региона, с другой стороны, может облегчить проникновение в тыл крупных сил с использованием авиации.

При этом у России здесь сосредоточены ключевые военные объекты: базы межконтинентальных баллистических ракет, космодром Плесецк, ядерные объекты на Новой Земле. На Кольском полуострове расположена главная база Северного флота – Североморск, а в Западной Лице – база атомных подводных лодок. Еще одна военно-морская база находится в Северодвинске.

Также в пределах СЗ СН эксперты выделяют три операционных направления: Кольское (обеспечивает доступ России к важнейшим ресурсам), Карельское (обеспечивает связность коммуникаций с центральной частью западного региона России) и Балтийское (обеспечивает связь с важнейшими военными и экономическими объектами России).

При этом географические и климатические особенности региона создают трудности для обеих сторон – и для России, и для НАТО. Вместимость операционных направлений здесь крайне ограничена, что особенно критично для размещения крупных соединений бронетехники. Однако это ограничение может не распространяться на ракетные комплексы и авиацию потенциального противника.

«Поэтому восстановление гарнизона в Петрозаводске, если информация СМИ подтвердится, соответствует нашим планам развертывания Ленинградского военного округа. Россия преследует вовсе не наступательные, а исключительно оборонительные цели», – подчеркнул военный эксперт Юрий Кнутов.

Он напомнил, что Хельсинки и Стокгольм после вступления в НАТО резко наращивают военные расходы.

«Финляндия строит аэродромы и базы в непосредственной близости от нашей границы. Швеция заявляет о том, что рассматривает возможность размещения французского ядерного оружия на своей территории», – перечислил собеседник.

В ответ на политическое решение этих двух стран Северной Европы присоединиться к Североатлантическому альянсу российским руководством были воссозданы Московский и Ленинградский военные округа.

«Поскольку угрозы Северо-Западу нашей страны продолжают нарастать, мы вынуждены реагировать», – акцентировал Кнутов.

Эксперт упомянул также планы США увеличить количество баз в Гренландии.

«На них, скорее всего, будут размещаться самолеты с противокорабельными ракетами. То есть основной задачей станет контроль за Северным морским путем. Учитывая такие угрозы со стороны НАТО, Москва имеет полное право принимать ответные оборонительные меры», – указал аналитик.

При этом действия России финны объявят «очередной угрозой» их безопасности, напрочь отбросив причинно-следственные связи. «На деле целый ряд финских чиновников вынашивают планы того, как бы забрать нашу Карелию, мечтают о «Великой Финляндии» и о реванше за поражение в годы Второй мировой войны», – считает Кнутов.

«Финское руководство, вступив в НАТО, совершило серьезную ошибку. За счет нейтралитета страна развивалась и имела один из самых высоких уровней жизни в мире. Теперь это утрачено», – отмечает военный эксперт Василий Дандыкин.

По его мнению, в связи с новыми угрозами Россия имеет полное право развернуть новый военный корпус в Карелии.

«Кроме того, Финляндия позволяет НАТО проводить учения там, где их не должно быть – альянс уже заходит в Ботнический залив, создавая новые угрозы. Военный потенциал республики не такой мощный, как у Швеции, но у Хельсинки есть реальные силы, и нам необходимо это учитывать», – считает эксперт. «Обстановка для России резко ухудшается, потому что прежде нейтральные страны теперь не просто вступили в НАТО, но и предоставляют свою инфраструктуру для базирования войск альянса. Но главное – они заявили о готовности разместить на своей территории американское ядерное оружие», – отмечает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Я абсолютно убежден, что сдерживать Швецию и Финляндию мы должны с опорой на тактическое ядерное оружие. Формирование ракетных бригад, оснащенных комплексами «Искандер-М», способно минимизировать риски в условиях войны, которую могут нам навязать под любым предлогом», – считает военный аналитик.

По его словам, сегодня отсутствуют механизмы диалога и меры доверия, которые могли бы, несмотря на конфронтацию, предотвратить дальнейшую эскалацию.