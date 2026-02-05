Британскому премьеру Стармеру предрекли конец из-за его погрязшего во грехе протеже

Депутаты-лейбористы говорят, что дни Кира Стармера на посту премьер-министра Британии сочтены на фоне гнева по поводу скандала из-за Питера Мандельсона, ставшего фигурантом «досье Эпштейна». Депутаты говорят, что публикация документов о назначении Мандельсона послом Британии в США может спровоцировать проблемы с лидерством в партии (а следовательно, и в правительстве Соединенного Королевства).

Депутаты британского парламента от лейбористской партии предупредили, что дни Кира Стармера на посту премьер-министра сочтены после дня гнева по поводу назначения им Питера Мандельсона послом в США, несмотря на его дружбу с Джеффри Эпштейном, пишет The Guardian.

Правительство оказалось на грани поражения в Палате общин, пока в середине дебатов при посредничестве Мэг Хиллер и Анджелы Рейнер не была принята поправка, которая требовала обнародования документов о назначении Мандельсона и глубине его отношений с осужденным за растление малолетних американским финансистом.

Депутаты заявили, что возможное обнародование документов, которое может быть отложено из–за полицейского расследования в отношении Мандельсона, может спровоцировать проблемы с руководством партии и страны. “Нам нужно, чтобы весь яд вышел наружу”, - сказал один из депутатов.

Один бывший министр сказал: “В последнее время у нас было много плохих дней, но этот, я думаю, самый плохой из всех”, в то время как другой депутат предупредил: “Доверие не безгранично. Лично я не уверен, что смог бы поддержать премьер-министра при голосовании о доверии”.

“Наиболее предельные настроения наблюдаются среди сверхлояльных”, - отметил член парламента от Лейбористской партии, избранной в 2024 году.

Депутаты заявили, что признание Стармера о том, что он знал о дружбе Мандельсона с Эпштейном до его назначения, стало проясняющим моментом.

“Вы могли почувствовать, как изменилась атмосфера; стало темно”, - сказал один из членов парламента, который ранее был близок к Стармеру. На Даунинг-стрит №10 впоследствии сказали, что премьер-министр якобы знал только о том, что уже стало достоянием общественности. “Это просто неоправданно”, - сказал один из депутатов. “Они знали все об отношениях Питера с Эпштейном, но все равно дали ему работу".

Еще один бывший министр сказал: “Мы должны были быть теми, кто этим не занимался. Пришло время начать все сначала, и чем скорее, тем лучше”.

На Даунинг-стрит No 10 заявили, что надеются, что документы докажут, что Мандельсон солгал о глубине своих отношений с опальным финансистом. Но в среду вечером столичная полиция заявила, что заблокировала публикацию определенных документов на случай, если они нанесут ущерб уголовному расследованию в связи с очевидным обменом Мандельсоном конфиденциальными правительственными документами с Эпштейном.

Ранее Даунинг-стрит попыталась смягчить требования консерваторов о публикации документов, добавив исключения в целях национальной безопасности и защиты международных отношений. Депутаты назвали этот шаг “попыткой сокрытия” и потребовали, чтобы решение о том, что публиковать, было принято комитетом по разведке и безопасности парламента, а не секретарем кабинета министров.

Несколько членов парламента заявили The Guardian, что было бы “иронично”, если бы Стармера выгнали из-за связей Мандельсона с Эпштейном, поскольку они были убеждены в его личной приверженности борьбе с насилием в отношении женщин и девочек.

“У нас никогда не было премьер-министра, который бы так заботился об этом”, - сказал один из них. “Было бы безумием, если бы другой мужчина, состоящий в отношениях с педофилом, подвел его, но это вполне возможно”.

В четверг Стармер попытается вернуться к своей внутренней повестке дня, выступив с речью о правительственной программе “Занять достойное место”, которая призвана заменить программу повышения уровня консерваторов.

Стармер считает, что план по инвестированию 5 млрд фунтов стерлингов в течение 10 лет в более чем 300 неблагополучных районов поможет устранить угрозу, исходящую от правопопулистской партии Reform UK. Фонд предназначен для финансирования мероприятий по восстановлению, таких как ремонт заброшенных магазинов, пабов и библиотек.

В четверг премьер–министр объявит о выделении дополнительных 800 миллионов фунтов стерлингов на эту программу, которая позволит еще 40 местам получить доступ к финансированию, сказав: “Если вы хотите знать, где живет надежда в Британии, то это в наших сообществах, именно там люди собираются вместе”.