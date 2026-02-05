Си Цзиньпин послал Трампу последнее китайское предупреждение по Тайваню

В среду председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели продолжительный телефонный разговор. В ходе переговоров поднималось огромное количество актуальных тем, включая Иран, Украину и, безусловно, Тайвань. Несмотря на попытки Трампа обходить стороной этот чувствительный вопрос, председатель КНР воспользовался ситуацией, дабы напомнить главе Белого дома о недопустимости предоставления военной помощи острову.

Телефонный разговор Трампа и Си состоялся в важный для обеих стран момент – в преддверии весеннего визита американского лидера в Китай. Затрагивался широкий круг тем, но особое внимание было уделено Тайваню. Причём инициировал разговор об этом сам председатель КНР.

По словам людей, знакомых с ситуацией, телефонный разговор продолжался почти два часа. Трамп поведал, что они с китайским коллегой обсудили предстоящую поездку лидера США в Китай на саммит с высокими ставками в апреле. И оба лидера, судя по всему, стремятся ослабить напряжённость после спровоцированной Трампом торговой войны, в том числе и с Китаем.

В последний раз руководители обеих государств встречались лично в Южной Корее в октябре. Однако во время той встречи Тайвань не обсуждался.

«Отношения с Китаем и мои личные отношения с Си Цзиньпином являются чрезвычайно хорошими, и мы оба понимаем, насколько важно сохранить их такими. Я верю, что в течение следующих трёх лет моего президентства будет достигнуто много положительных результатов, связанных с председателем КНР Си Цзиньпином и Китайской Народной Республикой!», – написал Трамп в своей социальной сети по итогам разговора.

Однако куда более пристальное внимание на состоявшееся обсуждение Тайваня обратила китайская пресса. Си намекнул Трампу, что американская позиция по Тайваню является «самым важным вопросом в китайско-американских отношениях», и заявил, что Китай «никогда не допустит отделения Тайваня от Китая».

Си Цзиньпин также чётко обозначил: «США должны относиться к продаже оружия Тайваню с особой осторожностью».

Ничего необычного в том, что КНР включает «тайваньский вопрос» в список приоритетных тем для переговоров со Штатами, нет. Однако прозвучавшее в среду предупреждение не было случайным и стало особо символичным. В декабре США одобрили пакет вооружений для Тайваня стоимостью в более чем 11 миллиард долларов.

При этом тайваньская сторона после телефонного разговора заявила, что, хотя остров поддерживает усилия по обеспечению региональной стабильности и безопасности, он продолжит укреплять свою оборону. Было подчёркнуто, что США продолжают продавать оружие Тайваню.

Директор Китайского центра Джона Л. Торнтона при Брукингском институте Райан Хасс отметил в разговоре с New York Times, что заявление Си Цзиньпина было особенно «резким».

Хасс добавил: было ясно, что Си Цзиньпин «хочет поставить точку сейчас, чтобы показать, что он в курсе дела».

«Он пытается подготовить почву для того, чтобы сказать президенту Трампу: «Когда вы приедете в апреле, будьте готовы к серьёзному разговору о Тайване, потому что это очень важно для меня», – поделился своим мнением Хасс.

Несмотря на то, что формально США поддерживают политику «единого Китая», Вашингтон продолжает поддерживать неофициальные связи с Тайванем, что, безусловно, гневит Пекин.

При этом Трамп, кажется, осознаёт, что его страна поступает непорядочно и старается хотя бы внешне показать, что Штаты стремятся к миру с Китаем. В прошлом году администрация Трампа запретила так называемому лидеру Тайваня останавливаться в Нью-Йорке, дабы не обидеть Китай на фоне торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Но это лишь внешняя картинка, что Си Цзиньпин ясно осознаёт.