В Уфе ученик девятого класса устроил стрельбу в гимназии № 16. Подросток заранее выбрал для нападения день проведения учебной тревоги и использовал пластмассовый пистолет, а также петарду. Он задержан, в настоящее время устанавливаются его мотивы.

Как сообщают telegram-каналы, в результате инцидента пострадал учитель. Позднее появилась информация, что целью нападавшего был преподаватель истории. Перед тем как открыть огонь, девятиклассник произнес фразу: «Я ждал этого три года». Новые подробности нападения на учебное заведение — в материале URA.RU.

Цель — учитель истории

Подросток изначально намеревался напасть на учителя истории. Он приобрел игрушечное оружие в интернет-магазине. Кроме того, отмечается, что в течение последних двух месяцев школьник жаловался на выраженные перепады настроения.

Ученики 1-х, 5-х и 9-х классов были эвакуированы в подвальное помещение. В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники Росгвардии, подъезды к школе перекрыты сотрудниками полиции.

Учитель истории получил ранение в глаз. Согласно информации telegram-канала Shot — он чувствует себя нормально.

В квартире мальчика прошли обыски, у него нашли еще одно оружие

В квартире девятиклассника сотрудники силовых структур провели обыск. Об этом сообщил старший брат подростка, уточнив, что следственные мероприятия начались после задержания школьника.

Как заявил глава Башкирии Радий Хабиров, при подростке во время нападения на школу находился нож. Металлодетектор при входе в здание среагировал на запрещенный предмет.

Подросток мог разговаривать с матерью во время нападения

Журналисты РЕН ТВ сообщили, что девятиклассник, устроивший стрельбу в одной из школ Уфы, предположительно незадолго до этого вел переписку с матерью в мессенджере. Согласно фрагментам диалога, подростку напомнили о том, что его ожидает классный руководитель. В сообщениях также содержалась просьба поторопиться и сообщить, когда он зайдет в кабинет. После этого школьник перестал выходить на связь.

Как передает telegram-канал Mash Batash, после того, как злоумышленник вошел в здание гимназии, он встретил на лестнице девочку. Та выглянула из кабинета, а подросток сказал ей уходить.

Появились кадры нападения школьника

В социальных сетях появились кадры нападения школьника. На них видно, как подросток проходит по коридору и сказал снимающей видео девушке «Уходи». Кадры опубликовал telegram-канал РЕН ТВ.

Отец задержанного не стал комментировать ситуацию

Отец ученика девятого класса от общения с прессой воздержался. Известно, что он занимает должность руководителя одного из налоговых отделений в Башкортостане. Мать подростка также трудится в налоговых органах — она возглавляет правовой отдел управления ФНС по Уфе. Ранее сам школьник сообщал, что между ним и отцом произошла драка, в ходе которой он ударил родителя и оставил тому синяк.

«Акт целенаправленного устрашения»: Эксперт оценил нападение подростка на школу в Уфе

Что известно о семье девятиклассника

Семья учащегося, устроившего стрельбу в уфимской гимназии, ранее не находилась в поле зрения органов системы профилактики и характеризовалась как благополучная. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан.

Как сообщает telegram-канал Baza, семья девятиклассника была осведомлена о его конфликтах со сверстниками. Отец школьника утверждал, что над сыном издевались в школе, о чем тот неоднократно жаловался дома. Кроме того, подросток делился с родными переживаниями из-за того, что ему не удается завести друзей. Однако брат нападавшего уточнил, что подросток не делился с родственниками подобной информацией.

Родители учеников гимназии пожаловались на уровень охраны заведения

Родители учеников уфимской гимназии № 16, где сегодня произошел инцидент со стрельбой, утверждают, что здание фактически не обеспечивалось надлежащей охраной. По их словам, в учреждении заняты всего два сотрудника охраны — мужчина и пожилая женщина, которые, как сообщается, засыпают во время дежурств и не осуществляют контроль за входом в здание и целями посещения.

По данным родителей, на прошлой неделе, в пятницу, был заключен новый договор на услуги охраны гимназии № 16. Стоимость контракта составила почти 163 тысячи рублей за работу охранника, который, как утверждают собеседники, фактически не исполняет свои обязанности.

Кроме того, в прошлом году директор гимназии Марина Камалова была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 30 тысяч рублей из ‑за отсутствия на входе в здание контрольно-пропускного пункта и противотаранного устройства. Попытка оспорить постановление в судебном порядке успехом не увенчалась — суд оставил штраф в силе, передает Mash Batash.

Руководство школы может быть уволено

В случае подтверждения факта буллинга ребенка со стороны руководства, они могут лишиться своих рабочих мест. Об этом рассказал глава региона Радий Хабиров в своем telegram-канале.

По факту нападения возбуждены уголовные дела

Следственный комитет по региону возбудил уголовные дела по поводу происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Уфе возбуждены уголовные дела по факту инцидента в общеобразовательном учреждении», — указано в сообщении в telegram-канале.

Радий Хабиров в своем telegram-канале отметил, что всего возбуждено два уголовных дела.

Указано, что следователи-криминалисты выехали на место происшествия. Там же подтвердили, что молодой человек задержан.

Подросток вел канал в соцсетях

Напавший на школу подросток вел telegram-канал. В публикациях молодой человек подробно описывал свою повседневную жизнь.

В частности, он выражал недовольство переводом в другой класс, сообщал о разочаровании в жизни, а также жаловался на давление со стороны педагогов и отсутствие понимания со стороны сверстников. Помимо этого, несовершеннолетний написал в telegram-канале, что, по его словам, ему не остается иного выхода, кроме как пойти на какой-либо дурной поступок.