Преступников ищут в России: как беременную экс-судью убили в Германии

Следственный комитет России подключился к расследованию убийства экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой в Германии. Ее изуродованное тело нашли в озере летом 2024 года. Женщина была на шестом месяце беременности. Главные подозреваемые — муж и свекровь, которые долгие годы «терроризировали» Айгуль. Предположительно, после расправы они спрятались в столице РФ. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого жуткого преступления.

© соцсети

Как убили Айгуль Сайлыбаеву

Уроженка Казахстана, бывшая судья Айгуль Сайлыбаева пропала 4 июня 2024 года в городе Бенсхайм на западе Германии, где она жила вместе с мужем Александром Донцовым и свекровью Натальей. Тем утром женщина отвела трехлетнюю дочь в детский сад и перестала выходить на связь.

Первым тревогу забил брат Айгуль Канат. Он позвонил сестре, но трубку взяла ее свекровь. Наталья заявила, что ей пришлось самой забирать внучку из садика, так как Айгуль куда-то ушла и исчезла. Женщина посчитала, что ее невестка просто «загуляла». На следующий день Айгуль так и не вернулась домой, и ее брат обратился в посольство Казахстана, где ему помогли написать заявление в немецкую полицию.

— Мы волновались. Это было совершенно не в характере Айгуль. Обычно она отвечала на сообщения в течение пяти минут. Наши родители разговаривали с ней по телефону каждый день, последний раз — 3 июня. Уже 5 июня мы сообщили в полицию, — рассказывал Канат в беседе с немецким изданием Bild.

Вскоре Канат прилетел в Германию, чтобы принять участие в поисках сестры. А вот муж Айгуль, по словам родственников, не спешил помогать полиции и вел себя отстраненно.

Спустя 12 дней после пропажи Айгуль, 16 июня 2024 года, ее изуродованное тело нашли в озере на окраине Бенсхайма. Убитая была завернута в пластиковый мешок и прикрыта сверху половиной своего же чемодана. РЕН ТВ пишет, что тело Айгуль привезли к озеру за пару часов до его обнаружения. К тому моменту женщина была мертва почти две недели. Вскрытие показало, что Айгуль была на шестом месяце беременности.

— Согласно заключению экспертизы, ее облили кислотой или химическим средством. Лица вообще нет, шеи тоже нет, волос нет. Столько много ножевых ранений — более 30, — вспоминала мать Айгуль.

Работа в суде и переезд в Германию

Айгуль Сайлыбаевой было 40 лет. Она родилась в Казахстане в семье юристов, отучилась в Казахском гуманитарно-юридическом университете и в студенческие годы получала стипендию в рамках президентской программы «Болашак». Затем она некоторое время работала в Министерстве юстиции Казахстана, а после устроилась судьей в один из судов Астаны.

В 2019 году Айгуль вышла замуж за Александра Донцова, который был сильно младше нее. В настоящее время мужчине 29 лет. По образованию он тоже юрист, окончил РАНХиГС.

Александр родом из влиятельной семьи: его бабушка долгое время возглавляла филиал банка «ЦентрКредит» в Талдыкоргане (Казахстан), а мать Наталья работала в силовых структурах и дослужилась до звания лейтенанта юстиции.

Супруги некоторое время жили в на две страны (в России и США), так как Александр работал в американской ипотечной корпорации D Mortgage. А в 2021 году пара переехала в Германию, где Александр поступил в докторантуру Лейпцигского университета. Затем у супругов родилась дочь.

Вместе с семейством в Германию поехала мать Александра Наталья. Женщина стала жить вместе с ними.

Почему муж и свекровь — главные подозреваемые

По факту гибели Айгуль немецкие следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Главными подозреваемыми стали свекровь и муж жертвы.

По данным Bild, в день исчезновения Айгуль пропала и Наталья Донцова. 4 июня она забрала внучку из детского сада, поговорила по телефону с братом убитой, а ночью покинула Германию. РЕН ТВ пишет, что такси до аэропорта вызвал ей Александр. Камеры видеонаблюдения засняли, как женщина сидела с перебинтованной рукой и ждала своего рейса. Позднее муж Айгуль тоже куда-то уехал.

Вскоре после обнаружения тела Айгуль полиция провела обыски в доме, где жертва жила вместе с мужем и свекровью. В квартире было убрано, полы помыты. Однако с помощью ультрафиолета следователи обнаружили в гостиной и ванной замытые следы крови, которая принадлежала Айгуль и Наталье. Также красные пятна нашли в подвале дома и в машине Натальи.

— Мы предполагаем, что Айгуль и Наталья дрались в доме, потом кто-то ударил Айгуль по голове сзади. Когда Донцова вместе с Айгуль дрались, у Донцовой в руке был нож, а все руки Айгуль были изранены. Потом ее (Айгуль — прим. «ВМ») помыли, переодели в чистую одежду. Одежда, которая была на ней, не была в крови, — отметила адвокат семьи Сайлыбаевых Рузия Нурмашева.

После смерти Айгуль ее подруги рассказали следователям, что женщина часто жаловалась на эмоциональное давление со стороны свекрови и мужа. Супруг периодически поднимал на Айгуль руку, запрещал ей выходить на улицу и созваниваться с родственниками, также у нее забирали деньги и личные вещи. Наталья считала невестку «непутевой матерью». Айгуль боялась, что, если она уйдет, семья мужа заберет у нее дочь.

Вскоре уголовное дело об убийстве Айгуль возбудили в Казахстане, а ее мужа и свекровь объявили в международный розыск.

Как дело дошло до России

Следователи предполагают, что свекровь и муж Айгуль могли скрыться в России. По данным «Комсомольской правды», в РФ у Натальи Донцовой остались супруг и сын, а также три квартиры в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Ни в одном из этих городов женщину не нашли. Где находятся ее супруг и сын, тоже неизвестно.

31 января 2026 года Telegram-канал 112 сообщил, что муж и свекровь Айгуль прячутся в Москве. Александр якобы оформил трехлетней дочери российское гражданство и устроился работать научным сотрудником на факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. На сайте университета можно найти страницу, посвященную мужчине. Чем занимается его мать, неизвестно.

Тем временем мать Айгуль записала видеообращение к председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину с просьбой помочь в поисках подозреваемых. 1 февраля глава СК откликнулся на эту просьбу и поручил проверить информацию о том, что предполагаемые убийцы Айгуль скрываются в Москве.

— Следственными органами СК России по городу Москве организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Дмитрию Беляеву доложить о ходе процессуальной проверки, — сообщили в Следственном комитете.

