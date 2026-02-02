Подростки отмечали дни рождения в бане. Пятеро не вернулись

Последний вечер января должен был стать для компании молодых друзей из Прокопьевска праздником. Чтобы его отметить, они собрались в частной сауне на Кубанской улице. Да и поводы были подходящие: сразу три дня рождения. Но шумное застолье буквально за считанные минуты превратилось в кошмар: в пожаре погибли пятеро молодых людей. Выжить в этом аду удалось только одной девушке...

От школьной скамьи до последнего вздоха

Ребята были очень дружны. Четверо из погибших раньше учились в одном школьном классе. После девятого класса их дороги немного разошлись: трое остались в школе, а две подруги, Лиля и Света, поступили в Прокопьевский физкультурный техникум. Там Света познакомилась с Сашей, который стал её лучшим другом и пятой жертвой пожара.

«Сашу знала, её самый лучший друг. С нами Новый год отмечал. Очень жалко его, очень хороший мальчик. Они в колледже познакомились, одногруппники», — рассказывает Анна, старшая сестра выжившей Светы.

В тот вечер они отмечали сразу три дня рождения. Незадолго до трагедии ребята делились радостными моментами в соцсетях: вот фото улыбающихся девушек у бассейна, вот веселое видео из машины по пути на праздник. Друзья, знавшие компанию, говорят, что это были хорошие ребята, которые не употребляли алкоголь.

«Сразу скажу: ребята даже не пьют, ни о каком алкоголе и речи идти не может, — категорически заявил один из приятелей. — Мы сейчас все в слезах. Не могу поверить в то, что случилось…»

Секунды, решившие всё

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. По словам сестры выжившей девушки, в какой-то момент в комнату вбежала администратор и крикнула: «Бегите! Баня горит!».

В нарастающей панике и дыму 16-летняя Света среагировала молниеносно. Она не раздумывая схватила лежавшие рядом мокрые шорты, прижала их к лицу, чтобы не надышаться угарным газом, и бросилась к выходу. Именно это простое действие спасло ей жизнь. Она успела выбежать на улицу за считанные мгновения до того, как помещение полностью заволокло смертельным дымом. К сожалению, её друзья в суматохе приняли другое, роковое решение.

«Остальные растерялась, прыгнули в бассейн и задохнулись», – передает слова спасшейся сестры Анна, добавив, что они надеялись укрыться от огня в воде, но погибли от отравления дымом.

Еще одному парню просто повезло – он остался дома благодаря маме. В разговоре с «КП» он рассказал:

«В этой компании был мой родственник – он тоже погиб... Я тоже должен был поехать, но мама не отпустила. Но с ребятами общался буквально за полчаса до пожара: говорили, что все хорошо...»

Финал трагедии

Пожарные прибыли на место в 20:22 и почти час боролись с огнем. Когда им удалось войти внутрь, они обнаружили тела пятерых подростков...

Свету осмотрели врачи скорой помощи. Она не получила серьезных физических травм, но пережила сильнейший шок. От госпитализации девушка отказалась.

«Она ещё в шоковом состоянии, все её близкие друзья погибли, — рассказала её сестра.

Девушку понят можно: ведь за один вечер она потеряла своих самых близких друзей...

Мнения разделились...

На пользователей сетей эта трагедия тоже стала большим шоком. Однако мнения разделились: одни выразили сочувствие, другие стали обвинять. Только посмотрите, что они пишут (авторский стиль и орфография авторов соблюдены):

«Молодец мама которая не отпустила соплю зеленую на свою жопу приключения искать. Думаю ни разу теперь не пожалела об этом. А остальным родителям - соболезнования...»

«Тут есть осуждения комментирующих, которые ругают родителей, что пустили подростков одних в сауну. Да, вы отчасти правы, родители страшно заплатили за свою беспечность и сейчас им нужна поддержка, если такое вообще возможно пережить!» «Не первый такой случай... Два года назад в ХМАО в садовом домике сгорели подростки, собравшись на тусовку по поводу ДР. Очень схожая ситуация: молодёжь без контроля...»

«Хоть одна мама сработала ангелом хранителем... Конечно, предугадать ничего нельзя. Эта сауна стояла, работала, люди ходили в нее, отдыхали, с детьми. Разве кто то мог представить этот ужас?» «Ужасно. Такая короткая жизнь и такая страшная смерть. Тяжело родителям жить теперь с этим до конца жизни. А этой выжившей – потерять всех своих друзей за один вечер... Сил им пройти этот путь...»

Расследование...

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц». Глава СКР Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. Прокуратура, в свою очередь, начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности в сауне.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что семьям окажут всю необходимую помощь. Бесспорно, эта трагедия стала еще одним тяжелым ударом для региона, который еще не успел отойти от гибели младенцев в роддоме Новокузнецка и громкой истории, связанной со вспышкой гриппа в психоневрологическом интернате...