Летучие мыши опять стали смертельной угрозой: Азия встревожена вирусом Нипах

Новая вспышка смертельного вируса Нипах в Индии, унесшая жизни нескольких человек, заставила страны Азии ввести усиленный скрининг и привести в состояние повышенной готовности системы здравоохранения. Этот патоген, летальность которого достигает 75 процентов, вызывает особую тревогу из-за тяжёлых неврологических осложнений, но эксперты считают, что риск глобальной пандемии, подобной COVID-19, невелик.

Азия вновь находится в состоянии повышенной готовности из-за вспышки редкого, но чрезвычайно опасного вируса Нипах, зарегистрированной в индийском штате Западная Бенгалия. Сообщения о нескольких смертельных случаях побудили такие страны, как Таиланд, Малайзия и Сингапур, ввести дополнительные меры скрининга и тестирования для прибывающих. Этот вирус, относящийся к семейству хенипавирусов, считается зоонозом, то есть способен передаваться от животных к человеку. Его природным «резервуаром» служат плодоядные летучие мыши, а смертность среди инфицированных людей, по данным ВОЗ, может достигать 40–75 процентов.

Вирус Нипах был впервые идентифицирован во время масштабной вспышки в Малайзии в 1998 году, тогда источником заражения стали свиньи, контактировавшие с инфицированными летучими мышами. Основных путей передачи три. Первый — прямой контакт с биологическими жидкостями заражённых летучих мышей (слюной, мочой, помётом) или с другими больными животными. Второй, наиболее частый в некоторых регионах, — употребление в пищу продуктов, загрязнённых этими выделениями, особенно сырого сока финиковой пальмы, который собирают по ночам, как раз в период активности крыланов. Третий путь — передача от человека к человеку при тесном контакте, например, при уходе за больным или через инфицированные выделения в больничных условиях, хотя этот механизм считается менее эффективным.

Инкубационный период болезни может длиться от 4 дней до 3 недель, после чего инфекция развивается стремительно.

Заболевание начинается с гриппоподобных симптомов: высокой температуры, головной боли, мышечной слабости. Однако главную опасность представляют неврологические осложнения. Вирус способен вызывать тяжёлый энцефалит — воспаление головного мозга, что приводит к спутанности сознания, дезориентации, судорогам, коме, а в некоторых случаях — к резким изменениям личности или проявлениям острого психоза. Именно поражение центральной нервной системы обуславливает столь высокую летальность. Отдельную тревогу вызывает отдалённое последствие: у некоторых выживших спустя годы или даже десятилетия может развиться рецидив энцефалита.

На данный момент не существует ни специфического лечения, ни одобренной вакцины против вируса Нипах, что делает каждую вспышку особенно сложной для контроля. Основные усилия сосредоточены на поддерживающей терапии. Однако есть проблеск надежды: в Австралии разрабатывается моноклональное антитело под названием m102.4. Результаты исследования первой фазы показали, что препарат хорошо переносится здоровыми добровольцами. Теоретически он может использоваться как для постконтактной профилактики, так и для лечения, но до его широкого клинического применения ещё далеко.

Несмотря на пугающие характеристики, эксперты сходятся во мнении, что риск превращения Нипах в глобальную пандемию, подобную COVID-19, крайне низок. Ключевая причина — ограниченная эффективность передачи от человека к человеку. По оценкам экспертов, вирус не обладает высокой контагиозностью и его вспышки обычно носят локальный характер, будучи тесно связанными с конкретными пищевыми практиками или профессиональным контактом с животными.