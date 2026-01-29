Западные лидеры выстроились в очередь к Си Цзиньпину: большая игра за Поднебесную

Премьер Великобритании Кир Стармер прибыл с четырехдневным визитом в Пекин, сообщает агентство «Синьхуа».

Таким образом, нынешний обитатель казенного лондонского жилища на Даунинг-стрит (это, кстати, первая поездка в КНР британского лидера за последние восемь лет) пополнил череду мировых политиков, побывавших в Поднебесной в первом месяце нынешнего года и собирающихся сделать это в феврале.

Январскую тропинку в Китай проложил премьер-министр Канады Марк Карни, побывавший в этой стране с визитом 14-17 января. До этого канадские руководители не бывали здесь почти десяток лет.

Карни был доволен поездкой, заявивший о начале периода стратегического партнерства с КНР, расширении торговли и взаимных инвестиций.

25-28 января гостил в Пекине финский премьер-министр Петтери Орпо. Во время встречи с ним Си Цзиньпин заверил, что страна Суоми является не соперником для Китая, а партнером.

На февраль также расписаны визиты зарубежных политиков в КНР. Уже подтвержден приезд германского канцлера Фридриха Мерца, на очереди и другие западные лидеры, подчеркивает «Китайская глобальная телевизионная сеть» (CGTN).

Активизация контактов западных и китайских политиков стран, визиты руководителей различных стран в Пекин свидетельствуют, что многие мировые лидеры хотели бы избежать конфронтационного сценария, уверен экономист, доцент кафедры экономической политики ГУУ Максим Чирков.

– На Западе многие политики прекрасно видят, что продолжающаяся политическая конфронтация ведет к экономической изоляции их стран, чего они хотели бы избежать.

Более того, мы наблюдаем еще и экономическую конфронтацию между США и их партнёрами по западному миру. В этих условиях многие европейские политики вынуждены склоняться к сотрудничеству, а не вражде, поэтому обращают свои взоры на Китай, который стал экономикой номер один в мире.

«СП»: То есть, они все больше строят свои внешнеэкономические планы без оглядки на США?

– Именно так. Европейцы, канадцы видят, что некогда их главный торговый, политический и военный партнёр в лице США проводит иную политику, ориентированную на собственную выгоду, стремится решать проблемы собственной экономики, а не всего западного мира.

И здесь Европе придется восстанавливать экономические связи с прежними партнерами или налаживать тесные контакты с теми, с кем прежде взаимодействие было недостаточным. Для выхода из усиливающейся изоляции рано или поздно придется пересматривать ранее введенные санкции в отношении других стран. То же самое касается Канады, у которой, как известно, также обостряются отношения с США.

«СП»: Что могут значить для России эти участившиеся визиты западных лидеров в Китай?

– Для нас это позитивный сигнал. Уже само по себе их желание взаимодействовать со странами, отношения с которыми еще недавно были не самыми лучшими, для нас положительный момент. К тому же европейцы видят рост российской экономики, несмотря на имеющиеся трудности. Видят, что наш товарооборот с дружественными государствами заметно растет. Это подталкивает их искать какие-то пути восстановления связей.

К тому же европейцы прекрасно понимают, что Россия остается потенциальным поставщиком недорогих ресурсов, в том числе энергетических, без которых им трудно развиваться. Конечно, пока геополитические факторы не дают возможности начать восстановление нормальных экономических контактов, но активный диалог к Китаем может приблизить налаживание связей и с Россией.

Визиты в Пекин западных лидеров свидетельствуют об изменении политики по отношению к Китаю: трамповской политике кнута противопоставляется политика пряника со стороны европейских стран, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, доктор исторических наук Алексей Маслов.

– Европейские страны сейчас очень активно пытаются репозиционировать себя по отношению к КНР и сделать из нее некую альтернативу американцам. Для европейцев крайне важно, чтобы их бизнес (а в Китае работает много бизнесменов, а также несколько сотен компаний из Европы), чтобы китайское руководство их не трогало и давало им режим наибольшего благоприятствования.

Более того, решено, судя по всему, делать из Китая не врага, а стратегического партнёра. Это серьёзное изменение, которого Пекин ранее добивался. Таким образом европейцы в некоторой степени хотят щёлкнуть по носу Трампа, показав, что у них самостоятельная политика в отношении КНР.

«СП»: Может ли такая внешнеполитическая активность западных стран принести какое-то потепление отношений с Россией, или это мимо нас проходит?

– Конечно, это идёт мимо нас, потому что здесь явно двусторонняя политика вне России. Вообще за китайский рынок, за Китай, его политическое отношение идёт очень большая конкуренция. Если раньше преобладала чисто трамповская линия, грубо говоря, отжатия Китая от России, в том числе повышенными тарифами в случае покупок российской сырой нефти, то сейчас европейцы играют немного иначе. Они стремятся договориться, что называется, по-хорошему.

Напомню, связка России и Китая очень волнует западные страны. Конечно, российско-китайские политические контакты будут иметь место и расширяться, но другие государства будут предлагать Китаю различные альтернативы – поставки нефти и газа, товаров, агропромышленной продукции. Западные страны будут предлагать свои услуги. Так что сейчас началась большая игра за Китай.

«СП»: Будут ли западные лидеры в ходе своих визитов предлагать Китаю надавить на Россию в плане уступок в противостоянии на Украине?

– Это уже неоднократно делалось раньше со стороны британцев, Макрона и, конечно, американцев. Все они пытались сделать так, чтобы Китай давил на Россию. Но Пекин занял, в общем, довольно взвешенную позицию, заявив, что это не его военный конфликт.

Поскольку китайскую сторону формально не привлекли к обсуждению ситуации, а только пытаются использовать как рычаг, то в Поднебесной, на мой взгляд, были задеты таким отношением – и дистанцировались от этого вопроса.

Поэтому Китай постоянно объявляет о том, что все спорные вопросы должны решаться дипломатическим и переговорным путем, невоенным. Но при этом Китай не вмешивается в такие дискуссии.