Новая система высшего образования в РФ: что изменится и как скажется на студентах

В России будет отменена действующая Болонская система высшего образования, включающая ступени «бакалавр» и «магистр». Вместо этого будет введена новая двухуровневая модель. Что известно об обновленной системе высшего образования и как это скажется на студентах — в материале «Вечерней Москвы».

Изменения в образовательной системе

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева рассказала, что теперь в вузах вместо формулы «бакалавр — магистр» будет введена следующая двухуровневая модель:

базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет (в зависимости от специальности);специализированное высшее образование продолжительностью один–три года, которое станет обновленным форматом магистратуры.

В пресс-службе Минобрнауки отметили, что в 2026–2027 учебном году переход на новую систему начнут ведущие российские вузы. Студенты, которые уже начали учебу до старта проекта, продолжат обучение по тем программам, на которые поступали. Однако в открытых источниках пока нет информации о том, что будет с выпускниками, которые уже окончили бакалавриат и планируют поступать в магистратуру.

— Массовый переход на новую систему запланирован на 2027–2028 учебный год и затронет все вузы страны вне зависимости от их ведомственной принадлежности и формы собственности, — добавили в пресс-службе.

Пилотный проект по реформе высшего образования в России был начат еще в 2023 году. Участниками программы тогда стали МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, БФУ имени Канта, Санкт-Петербургский горный университет и ТГУ. Новая система подразумевает:

базовое высшее образование;

специализированное высшее образование (магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка);

профессиональное высшее образование (аспирантура).

Проект также предусматривает изменения в правилах приема в магистратуру. Раньше студент не мог претендовать на бюджетные места в магистратуре после окончания специалитета. Теперь этого запрета не будет: выпускники любой базовой программы смогут участвовать в конкурсе на бюджет, а аспирантура станет отдельным уровнем профессионального образования.

Горячева объяснила, что изменения вызваны требованиями рынка труда, который идет в разрыве с образовательной системой. Студент проходит обучение на протяжении четырех–шести лет, и за это время к моменту выпуска из вуза его навыки могут стать невостребованными.

— Работодатели же вынуждены переучивать своих сотрудников уже внутри компаний, потому что программы подготовки в вузах не всегда гибкие, не успевают обновляться, — заявила она.

Новая модель высшего образования позволит университетам выстраивать программы обучения под реальные запросы рынка труда, при этом не теряя фундаментальности.

Согласно указу президента Российской Федерации от 22 января 2026 года, в 2026–2027 — 2029–2030 учебных годах новыми участниками пилотного проекта станут:

ДВФУ;

МГПУ;

МГТУ им. Баумана;

МФТИ;

РНИМУ им. Пирогова;

РУТ МИИТ;

СПбГМТУ;

СтГАУ;

ТюмГУ;

УрФУ;

ЮФУ.

В ноябре 2025 года заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев рассказал, что годом перехода вузов на новую модель высшего образования должен стать 2027 год. Ряд СМИ сообщили, что новый проект начнет свою реализацию уже с 1 сентября 2026 года, однако на данный момент речь идет только о вузах, ставших участниками программы и перечисленных в указе президента РФ от 22 января 2026 года.

Каким будет переход на «новую старую» систему

Кандидат исторических наук, профессор Института востоковедения и африканистики НИУ ВШЭ Николай Сухов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что «доболонская» система высшего образования была хорошей: человек учится, получает специальность, а затем идет в аспирантуру.

— Болонская система в нашей стране была создана для того, чтобы соответствовать западным стандартам, и она работает. Плохо ли, хорошо ли — во многом зависит от вуза, в котором она применяется, — заметил эксперт.

Изменение существующей системы образования, которое пока что реализуется как пилотный проект, но в 2027 году, согласно ожиданиям, станет уже повсеместным, приведет к внедрению новых программ и концепций.

— Это означает, что в ближайшие несколько лет нас ждет переходный период. Переход от старой системы образования к Болонской, насколько я помню, был болезненным. Возможно, не менее болезненным будет и переход на «новую старую» систему, — считает профессор.

Он добавил, что теоретически, «на бумаге», возможно создать новый учебный план, соответствующий новой образовательной системе.

— Учебные планы переписываются практически ежегодно, и к новым условиям удается все перестроить и переписать. Преподаватели вузов, можно сказать, хорошо «натренированы» в этом, потому что даже в рамках старой образовательной системы требования к учебным планам меняются каждый год. «На бумаге» будет все отлично, я уверен. Но как это будет в действительности, зависит от способностей, энергии и ресурсов каждого конкретного учебного заведения, — заключил Сухов.

