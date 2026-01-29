«Теневой флот» и морская блокада: как Запад перешел от санкций к войне

26 января Великобритания опубликовала совместное заявление 14 стран о введении механизма контроля российского «теневого флота» в Балтийском море. Формулировка юридически выверена: любой танкер, отключивший транспондер, сменивший флаг или работающий без западной страховки, объявляется «судном без государства» и подлежит задержанию в открытом море без согласия флага. Это не просто санкция. Это юридическое переоформление уже существующей экономической войны в инструмент морского конфликта.

© Московский Комсомолец

Механизм построен на статье 110 Конвенции ООН по морскому праву, которая допускает остановку гражданского судна при подозрении на отсутствие национальности. Здесь юридическое мастерство Запада проявляется в полной мере. Российские танкеры национальность имеют — они зарегистрированы под российским или дружественными флагами, застрахованы, имеют экипажи и документацию. Но четырнадцать стран договорились считать совокупность технических нарушений достаточным основанием для игнорирования этой национальности.

Это расширительное толкование международного права, которое ломает его основу: презумпцию защиты судна его флагом. Запад де-факто отменил эту презумпцию. Прецедент установлен. Завтра эта же конструкция будет применена к китайскому судоходству, к индийскому или иранскому флоту, к любому, кто не согласен с западным порядком.

Инцидент с захваченным американским спецназом танкером «Маринера» в декабре 2025 года был точкой невозврата. Судно было задержано в международных водах, его груз в значительной мере конфискован. Москва, как считают многие эксперты, не ответила адекватно. Еврокомиссия практически публично дала зелёный свет на продолжение захватов. Это развязало руки. Теперь блокада — не угроза, а реальность, облачённая в юридический костюм.

Балтийское море для России — не просто торговый маршрут. Это выход к стратегической экономической базе. Порты Приморск, Усть-Луга, Калининград обеспечивают экспорт нефти и нефтепродуктов на сумму, которая питает значительную часть государственного бюджета. Запад не может закрыть эти порты прямой военной силой — это означало бы объявление войны. Но он может сделать использование маршрута экономически невыгодным и юридически опасным.

Каждый танкер из российского порта теперь воспринимается как потенциальная добыча. Страховые компании будут требовать запредельные премии или откажут вообще. Судовладельцы будут избегать «русского рейса». Это удушение экономики через право, и оно работает как никогда.

Инициативу координирует Великобритания — это выбор неслучайный. Лондон всю историю был морской державой, чьё право обеспечивало контроль над мировыми торговыми путями. После Брекзита Британия потеряла влияние в Европе и отчаянно ищет новую роль. Возглавить европейский ответ российскому судоходству — это возвращение к исторической роли морского гегемона. Это также сигнал Вашингтону: мы готовы брать на себя те жёсткие меры, которые континентальные европейцы боятся проводить открыто.

Прибалтийские страны и скандинавы — авангард блокады. Они больше всего боятся России, поэтому агрессивнее всех. Германия и Франция участвуют формально, потому что не могут отказать союзниками, но они боятся последствий. Если Россия нанесёт асимметричный удар — консенсус рассыплется.

Россия получила три встроенных в эту блокаду сигнала. Первый: вы экономически уязвимы настолько, что мы можем задушить вас без стрельбы.

Второй: вы полностью изолированы в регионе. Даже традиционно нейтральные Швеция и Финляндия теперь в НАТО и полностью интегрированы в антироссийский консенсус.

Третий: мы проверяем вашу решимость. Если вы не ответите сейчас, следующий шаг — блокада Калининграда, потом военные манёвры в ваших территориальных водах, потом прямые столкновения. Это пошаговая эскалация, где каждый шаг содержит встроенный тест: готовы ли вы воевать?

Скрытый адресат блокады — Китай. Российский флот для Запада — тренировочная мишень, отработка механизмов, которые завтра применят к китайскому судоходству в Южно-Китайском море. Пекин наблюдает и делает очевидный вывод: угроза не русская, а западная, и она общая. Это может спровоцировать более тесный союз Москвы и Пекина по принципу взаимного выживания.

Очевидно, что план готовился месяцами. Совместное заявление государств ЕС не появляется за неделю. Решение о блокаде принято раньше, возможно на закрытом совещании министров обороны НАТО осенью 2025 года.

За инициативой стоит британская разведка MI6, имеющая спутниковый мониторинг всех движений российских танкеров, агентурную сеть в портах, контакты в судоходных компаниях.

Блокада — это спецоперация, рассчитанная на подрыв российского экспорта и одновременно на подготовку к войне. Никто не вводит морские блокады в мирное время. Если ЕС готов на такие действия сейчас, значит - готовится к эскалации до уровня прямого военного столкновения.

В Вашингтоне и Лондоне рассчитывают, что война неизбежна в ближайшие год-два. Блокада Балтики — это подготовка театра военных действий, отработка механизмов контроля морских коммуникаций перед большим конфликтом.

Критическая ошибка России — молчание после инцидента с «Маринерой». Это воспринято как слабость. Запад получил зелёный свет. Теперь блокада переходит в качественно новую фазу — от захватов отдельных судов к систематическому перекрытию маршрута.

Это не санкции. Это морская война.