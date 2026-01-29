Британский премьер-министр провел «исторические» переговоры с Си Цзиньпином: о чем договорились

В Пекине глава британского правительства Кир Стармер провел переговоры с Си Цзиньпином об укреплении экономических связей с Китаем. Премьер-министр стал первым за восемь лет лидером Британии, посетившим КНР, и надеется укрепить связи со сверхдержавой на фоне неопределенности в отношении традиционного альянса Лондона с США.

Кир Стармер встретился в четверг с китайским лидером Си Цзиньпином для исторических переговоров, которые, как он надеется, приведут к углублению экономических связей в то время, когда некоторые в британском правительстве опасаются, что США больше не являются надежным партнером, отмечает The Guardian.

Встреча премьер-министра Британии с Си Цзиньпином в Пекине продлилась около 40 минут, после чего состоялся ряд культурных и деловых приемов, пишет The Guardian.

Во время полета в Пекин Стармер, который стал первым британским лидером, посетившим Китай за последние восемь лет, сказал журналистам, что он хотел бы внести “стабильность и ясность” в двусторонние отношения после многих лет “непоследовательности” при тори, когда они перешли от “золотого века к ледниковому”.

С учетом того, что Китай является второй по величине экономикой в мире и третьим по величине торговым партнером Британии, неудивительно, что Лондон обратилась к Пекину в поисках экономической надежности.

Хотя Британия не входит в десятку крупнейших торговых партнеров Китая, руководство Пекина углядело политическую возможность улучшить связи с одним из ближайших сателлитов США в период глубокой неопределенности в трансатлантическом альянсе.

Стармер, у которого также была запланирована встреча с китайским премьером Ли Цяном в четверг, настаивал на том, что он “ясно видит” угрозу, которую Китай представляет для национальной безопасности Великобритании, а на Даунинг-стрит заявили, что он установит “ограждения” для защиты от шпионажа, напоминает The Guardian.

Британский премьер-министр пообещал поднять сложные проблемы в области прав человека, такие как дело Джимми Лая, бывшего медиамагната и одного из самых влиятельных сторонников демократии в Гонконге, а правительство Британии будет настаивать на его освобождении.

Сторонники консервативной партии раскритиковали премьер-лейбориста за стремление к потеплению в отношениях после того, как Китай был обвинен в попытках вербовки информаторов в британском парламенте, преследовании гонконгских демократических активистов в Великобритании и проведении кибератак.

Даунинг-стрит No 10 также будет внимательно следить за реакцией Дональда Трампа на визит и настаивает на том, что Лондон не будет вынужден “выбирать” между Китаем и США на фоне растущей торговой напряженности между двумя сверхдержавами.

В офисе британского премьера напомнили, что тот же Трамп встречался с Си Цзиньпином в октябре и собирается посетить Китай в апреле. С начала 2018 года президент Франции Макрон посетил Китай три раза, а лидеры Германии – аж четыре раза.

Визит британского премьер-министра в Пекин вызвал ожесточенную критику со стороны его политических оппонентов в Великобритании, особенно после того, как правительство дало зеленый свет строительству китайского посольства рядом с Тауэрским мостом в Лондоне.

После выступления в Лондоне лидер консерваторов Кеми Баденох заявила, что не стала бы посещать Китай “в это время”, если бы была у власти, пишет The Guardian.

“Мы должны больше общаться с теми странами, которые соответствуют нашим интересам, а не со страной, которая делает все возможное, чтобы подорвать нашу экономику”, - настаивает тори Баденох.

Стармер надеется наладить личные отношения с Си Цзиньпином, что, по словам правительственных инсайдеров, может помочь в будущих переговорах – например, если он будет добиваться поддержки Китая в прекращении конфликта на Украине, указывает The Guardian.

С момента вступления в должность Стармер проводил политику в отношении Китая, которая была более открытой для взаимодействия, но в то же время осторожной. Он встречался с Си Цзиньпином и раньше, когда они проводили переговоры на саммите G20 в Рио в конце 2024 года, напоминает The Guardian.

Соглашение, которое будет подписано после переговоров с Си Цзиньпином и Ли Кэцяном, предусматривает сотрудничество правоохранительных органов Великобритании с китайскими властями по обмену разведданными о незаконном экспорте запчастей для лодок и взаимодействию с производителями двигателей. Это также направлено на углубление сотрудничества в борьбе с серьезной и организованной преступностью, такой как незаконный оборот сильнодействующих синтетических опиоидов, которые стали причиной более 750 смертей в Великобритании. Большая часть переговоров будет посвящена тому, как сбалансировать необходимость торгового и дипломатического взаимодействия с Китаем.

Стармер отверг очевидные опасения США по поводу сделки Великобритании о передаче суверенитета над островами Чагос Маврикию, заявив, что американские спецслужбы не согласны с недавно обнаружившимся противодействием Трампа этому плану. Источники на Даунинг-стрит заявили, что соглашение является “заключенной сделкой” и не будет нарушено США.