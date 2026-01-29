Между Трампом и Стармером возник раздор из-за возвращения стратегически важного архипелага

Спецслужбы в США не согласны с недавно появившейся оппозицией Дональда Трампа сделке по Чагосу, заявил Кир Стармер, подчеркнув, что администрация в Вашингтоне поддержала сделку, поскольку она укрепила американскую оборону.

Премьер-министр Британии сделал свои замечания, которые могут подорвать новый взгляд президента США на сделку как на “акт большой глупости”, во время полета в Пекин с визитом, который, среди прочего, посвящен национальной безопасности Соединенного Королевства, пишет The Guardian.

Источники на Даунинг-стрит сообщили The Guardian, что соглашение, которое было официально одобрено Стармером и его маврикийским коллегой в мае прошлого года, является “заключенной сделкой” и не будет нарушено США.

На Даунинг-стрит заявили, что правительство Британии не услышало ничего ни от Госдепартамента США, ни от американских спецслужб, что заставило бы их поверить, что они изменили свое мнение, несмотря на пламенную риторику Трампа.

Источники предположили, что очевидный разворот президента США, о котором трубили тори, выступающие против сделки по Чагосу, был связан с его попытками приобрести стратегически важную арктическую территорию Гренландию.

Стармер, которого спросили, верит ли он, что Трамп выполнит обязательства, которые он дал, поддержав сделку в прошлом году, сказал журналистам: “Я, очевидно, неоднократно обсуждал Чагос с Дональдом Трампом. Этот вопрос поднимался в Белом доме в конце прошлой недели, в выходные и в начале этой недели. Позиция, как вы знаете, такова, что когда пришла администрация Трампа, мы сделали паузу на три месяца, чтобы дать им время рассмотреть сделку по Чагосу, что они и сделали на уровне агентства. Как только они это сделали, они очень четко заявили о том, что поддерживают сделку – и это были заявления, сделанные министром обороны, насколько я помню, Марко Рубио, а также самим президентом Трампом”.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Трамп полностью понял суть сделки – после того, как выяснилось, что он неправильно понял детали, – Стармер добавил: “Была трехмесячная пауза, пока его администрация изучала детали на уровне агентства, потому что, очевидно, речь идет о безопасности и разведданных. Таким образом, это была проверка агентства, которая была проведена в США, прежде чем они пришли к выводу, что это была сделка, которую они хотели поддержать, поддержали и сделали это в очень четких выражениях”.

Трамп на прошлой неделе предположил, что решение Лондона наконец уступить острова Чагос Маврикию стало одной из причин, по которой он захотел захватить Гренландию, вызвав шквал сообщений в социальных сетях.

Трампа написал: “Поразительно, но наш “блестящий” союзник по НАТО, Великобритания, в настоящее время планирует отдать остров Диего-Гарсия, где расположена жизненно важная военная база США, Маврикию, и сделать это БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЫ. Нет сомнений в том, что Китай и Россия заметили этот акт абсолютной слабости. Это международные державы, которые признают только СИЛУ, и именно поэтому Соединенные Штаты Америки под моим руководством сейчас, спустя всего один год, пользуются таким уважением, как никогда раньше. Великобритания отдает чрезвычайно важные земли - это акт БОЛЬШОЙ ГЛУПОСТИ, и это еще одна из очень длинных причин, по которым Гренландия должна быть приобретена в целях национальной безопасности”.

Его разворот поначалу застал врасплох Даунинг-стрит, которая считала, что сделка была заключена несколько месяцев назад, но впоследствии привела к новой, более воинственной позиции Стармера, который заявил, что “не уступит” в вопросе о Гренландии.

Следующий этап рассмотрения законопроекта, связанного с передачей Чагоса, был отложен в Палате лордов, и Даунинг-стрит заявила в среду, что это произошло из-за дискуссий с США.

Представитель Даунинг-стрит No 10 сказал: “Мы продолжаем работать с США. Мы постоянно работали с ними над разработкой этого договора, и, как было заявлено министрами, мы продолжаем это делать”.

В октябре 2024 года лейбористское правительство согласилось передать суверенитет над Чагосом Маврикию, напоминает The Guardian. Согласно условиям сделки, Великобритания сохранит первоначальную 99-летнюю аренду Диего-Гарсии, где она совместно с США управляет военной базой, в обмен на сумму, которая, по официальным прогнозам, составит 3,4 млрд фунтов стерлингов.

По словам британских официальных лиц, сделка была согласована под давлением Вашингтона, добавив, что их американские коллеги были обеспокоены тем, что произойдет с базой, если Маврикий выиграет дело в международном суде по поводу своего суверенитета.

В то время Стармер утверждал, что Великобритания “обеспечила себе базу на длительный срок” и что “наши противники выступили против этого”, включая Китай. Однако тори утверждали, что британское правительство встало на сторону Пекина.