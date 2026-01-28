Первые поставки: что известно о новейшей системе «Зубр» для защиты от дронов

Вооруженные силы (ВС) РФ получили новейшие системы «Зубр» для прикрытия объектов инфраструктуры от беспилотников и барражирующих боеприпасов. Об этом сообщил Бекхан Оздоев, индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» и член бюро Союза машиностроителей России. Что известно о системе «Зубр» и в чем ее преимущество — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Что известно о системе «Зубр»

«Зубр» создан специалистами подразделения «Высокоточные комплексы», он состоит из четырех модулей, пункта управления и собственной радиолокационной станции. Система оснащена пулеметами ГШГ-7,62 и ПКТМ. Она способна самостоятельно обнаруживать дроны на расстоянии до 1500 метров, автоматически сопровождать их и передавать оператору команду для поражения.

Комплекс «Зубр» предназначен для защиты ближней зоны критически важных объектов. В ходе испытаний система успешно справлялась с малоразмерными и высокоскоростными целями. Комплексы мониторинга и контроля воздушного пространства «Зубр» уже начали дежурство, обеспечивая защиту объектов инфраструктуры.

Эффективная сила

Как рассказал «ВМ» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, новейшие системы «Зубр» действительно необходимы для обеспечения защиты объектов инфраструктуры, потому что частоты, по которым работают станции РЭП (радиоэлектронного подавления), меняют вражеские беспилотники и дроны не всегда удается успешно сбивать.

— «Зубр» сможет успешно ликвидировать БПЛА разных размеров, даже в плохих погодных условиях. Эти системы будут на вооружении войск беспилотных систем помогать нашим операторам успешно справляться со своими задачами. Я уверен, что это очень важный момент в борьбе с беспилотниками. Теперь их уничтожение станет более эффективным. Это несомненно, — считает собеседник «ВМ».

