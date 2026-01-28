Не только замок: какая недвижимость есть у Пугачевой в России и за рубежом

Певицу Аллу Пугачеву обязали в течение месяца снести личный пирс у особняка на Истринском водохранилище недалеко от Солнечногорска, так как конструкция построена минимум с пятью нарушениями. Еще одна скандально известная собственность Примадонны — дом-замок в деревне Грязь. Однако это далеко не все, чем владеет Пугачева в России и за рубежом. Какое имущество есть у звезды — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Пентхаус в Лимасоле

У Пугачевой есть элитные апартаменты в башне One в Лимасоле на Кипре. Это самый высокий небоскреб в городе, высота которого достигает 170 метров. Расположен он на первой линии у Средиземного моря. Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин* купили недвижимость в башне в 2017 году, заплатив за нее 100 миллионов евро.

Площадь двухуровнего четырехкомнатного пентхауса составляет 470 квадратных метров, включая террасу площадью 30 квадратов. В инфраструктуру здания включены бассейн, спортивный зал, сауна с джакузи, хаммам, ресторан и магазины. После этой покупки Пугачева и Галкин* получили гражданство Кипра.

Квартира в Нью-Йорке

У Пугачевой также есть квартира в Нью-Йорке с видом на Манхэттен. Официально недвижимость оформлена на ее зятя Михаила Земцова. При этом, по сообщениям СМИ, в этих апартаментах живет ее внук Никита Пресняков.

Особняк в Малых Бережках

В 1990-е годы певица купила загородный трехэтажный дом в деревне Малые Бережки площадью 760 квадратных километров, расположенной на берегу Истринского водохранилища. Именно у этого особняка расположен пирс, который певицу обязали снести. Площадь всего участка — 70 соток.

Внутри дома шесть спален, гостиная с камином, гардеробная, SPA-зона с бассейном, лаунж-зона с баром и бильярдной, а также кинотеатр. В интерьере присутствуют лепнина и золото, статуи и колонны, шелковые обои, множество картин и зеркальные стены.

Пугачева часто проводила здесь время со своими друзьями-артистами в 1990-е годы. Позже она оформила право собственности на Никиту Преснякова, который сейчас проживает в США и намеревается продать особняк.

Квартира на Тверской

В 1980 году «Мосфильм» предоставил Пугачевой ей четырехкомнатную квартиру в доме Тверской площадью около 100 квадратных метров. Позже она приобрела дополнительную однокомнатную квартиру по соседству, объединила их в одну, а затем переоформила ее на свою дочь Кристину Орбакайте.

Квартира в Филипповском переулке

В 2004 году зять Пугачевой Руслан Байсаров подарил ей элитную квартиру площадью 303,9 квадратных метра в Филипповском переулке в Москве. Дом премиум-класса был введен в эксплуатацию в 2002 году, а из его окон открывается вид на Храм Христа Спасителя. Внутри есть просторная гостиная с домашним кинотеатром, столовая, студия для репетиций и гардеробная.

Среди особенностей квартиры — расписные потолки, эксклюзивная итальянская мебель и настоящий зимний сад. В этом доме звезде принадлежит парковочное место и объект площадью 13 квадратных метров, предназначение которого неизвестно. В этом же здании недвижимостью обзавелся певец Филипп Киркоров, с которым артистка на тот момент состояла в браке.

Замок в деревне Грязь

Самой известной недвижимостью звезды является шестиэтажный замок в деревне Грязь в Московской области. Площадь участка — гектар. При этом замок располагается на вершине 11-метрового холма, откуда открывается красивый вид.

Особняк состоит из трех отдельных построек: главного дома площадью 1867 квадратных метров, банного комплекса и дома для прислуги. Общая площадь всех строений — почти 2500 квадратных метров. Сам замок выполнен в романском стиле с элементами готики. В его оформлении использовались дорогостоящие материалы, например, итальянский мрамор, антикварная мебель, хрустальные люстры, скульптуры и картины.

В 2023 году появилась информация о том, что он был продан скандальному шоумену Станиславу Барецкому, однако позже ее опровергли.

Ранее появилась информация о возможном возвращении Пугачевой на сцену в этому году. По данным СМИ, артистка готова рассмотреть предложения частных обеспеченных заказчиков за пределами России.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.