Си Цзиньпин избежал участи Мадуро? Что произошло за Великой стеной

Невероятно, но факт: несколько дней назад в одном из отелей китайской столицы мог бы повториться венесуэльский сценарий. Да-да, американские «щупальца», похоже, едва не добрались до главного политического противника Дональда Трампа. «Непотопляемому» Си Цзиньпину, по инсайдерской информации, чудом удалось избежать ареста, а его стране – госпереворота. Подробности – в нашей статье.

Непонятно, на что надеялись…

Настоящей сенсацией для мирового сообщества стало известие о неожиданном аресте 75-летнего китайского военачальника, члена Политбюро ЦК КПК Чжан Юся. Его вместе с 61-летним начальником Объединённого штаба Центрвоенсовета Китая Лю Чжэньли обвиняют в серьёзных нарушениях дисциплины и закона.

Но что скрывается за этими казёнными формулировками? Ряд аналитиков предположили, что речь идёт о новой волне коррупционной «чистки» - за эти преступления в Поднебесной, как правило, применяется смертная казнь. Однако сквозь Великую китайскую стену «просачивается» иная информация – не менее уникальная, чем задержание двух выдающихся генерал-полковников.

«Событие с арестом Чжана такое масштабное, что могут быть приняты любые версии», - считает политолог и китаевед Николай Вавилов.

Предположений, действительно, много. Однако большинство оппозиционных СМИ Поднебесной заверяют: военачальники готовили госпереворот с целью смещения руководителя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Якобы они планировали арестовать его в правительственном отеле «Цзинси» в ночь на 18 января текущего года.

Довести дело до логического финала не позволила утечка информации: в стане противника вроде как нашёлся человек, который предупредил окружение лидера страны о готовящемся «мероприятии». Таким образом товарищ Си якобы смог избежать печальной участи Николаса Мадуро, а бунтовщики были арестованы.

«Прибывшие в отель «Цзинси» вступили в перестрелку с охраной Си Цзиньпина, - утверждают прозападные СМИ Поднебесной. - Немедленно был дан приказ задержать Чжана и Лю, а также всех членов их семей».

Впрочем, как заверяет Вавилов, за лидера КНР особо переживать не стоит. «Кормчий» крепко держит «штурвал». Непонятно, на что надеялись военные, когда шли «на дело». Однако куда ведут нити – в этом особых сомнений нет…

Сигнал для товарища Си?

Параллель с бывшим венесуэльским лидером провёл политический блогер Alex Parker Returns, который напомнил, что Мадуро сдал Трампу один из его доверенных генералов, оказавшийся агентом ЦРУ.

Николай Вавилов, кстати, отчасти с этим согласен. По его словам, нельзя исключать того, что произошедшее в Пекине может быть диверсионной операцией США против КНР. Ведь подобное американцы уже не раз «проворачивали» в отношении неугодных мировых лидеров.

«С другой - глобальная «чистка» только что прошла в руководстве ракетно-ядерных сил. Чтобы снять Чжан Юся нужен поистине серьезный повод, даже если он склонялся в сторону неодобрения Си, - поясняет китаевед. - И этот повод может быть найден в вопросах ядерных сил».

То, что американо-китайские отношения за год нахождения Дональда Трампа у власти серьёзно обострились, подтверждает Екатерина Заклязьменская, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН.

«Активизировались военные учения по двум берегам Тайваньского пролива. В Пекине видят, что ситуация по «линиям разлома» далека от какого-то урегулирования, - отмечает эксперт. - Ситуация вокруг Венесуэлы показала, что возможность военного столкновения потенциально растёт».

Примечательно, что за несколько часов до официального объявления о расследованиях в отношении вышеназванных военачальников, прошёл закрытый брифинг с участием высшего военного руководства КНР. В ходе него якобы было заявлено, что генерал-полковник Чжан Юся мог передавать Штатам важные технические данные о ядерном оружии.

В свою очередь посол США в Китае Дэвид Пердью заявил, что арест Чжан Юся демонстрирует стремление китайского лидера «получить полный контроль над вооруженными силами страны».

Что ж, этот арест, пожалуй, самое мощное и шокирующее событие в политике Китая за все 13 лет нахождения Си Цзиньпина у власти. Чжан, как считают многие политологи, был настоящей скалой, неприкасаемой фигурой, на которой, по сути, зиждилась вся власть лидера республика. Поэтому основания для его ареста, безусловно, должны быть очень веские.

