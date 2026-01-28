Конец эпохи лицемерия. США больше не скрывают свое вмешательство в дела других стран

Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными последствиями, если премьером страны станет Нури аль-Малики. Американский президент предостерег ближневосточную страну от "очень плохого выбора". "Из-за его безумной политики и идеологии, если он будет избран, США больше не будут помогать Ираку", - написал Трамп в соцсетях. А без помощи США у Ирака, уверен Трамп, "ноль шансов на успех и процветание".

Главное обвинение, выдвигаемое Вашингтоном - аль-Малики близок к проиранским силам. Из госдепа в Багдада направлено письмо, в котором указывается, что хотя "выбор премьера является решением Ирака", США будут "принимать собственные решения относительно следующего правительства в соответствии с американскими интересами".

В это же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон "снова применит силу против Венесуэлы, если ее власти откажутся сотрудничать".

"Мы надеемся, что до этого не дойдет, но не откажемся от своего долга перед американским народом и нашей миссии в этом полушарии", - сказал глава американской дипломатии.

Эти два факта как нельзя лучше показывают, как на наших глазах меняются международные отношения. Конечно, вмешательство одних стран в дела других никогда не было секретом. Особенно это любили делать американцы при прошлых администрациях. Продолжает этим активно заниматься Лондон, со своим традиционным принципом "разделяй и властвуй" и европейский "райский сад", навязывавший свою волю "мировым джунглям".

Но раньше вмешательство в дела суверенных государств хотя бы прикрывалось гуманитарным сотрудничеством, правочеловеческой тематикой, экономической помощью. Западные спецслужбы создавали все новые и новые НПО, дипломаты встречались с "гражданским обществом", приобретали своих агентов влияния.

Лицемерие, конечно, но таковы были негласные подходы.

Теперь маски сброшены. Трамп и его команда не утруждают себя поиском тайных рычагов влияния, а режут правду-матку в открытую. Либо все будет по воле Вашингтона, либо противники пожалеют. На Венесуэле, Гренландии, Иране этот подход только отрабатывается, но со временем мы будем сталкиваться с ним все чаще. И все больше стран, глядя на Вашингтон, будут считать себя вправе действовать также.

Эксперты из итальянского Института политических исследований считают, что в мире "усилилось ощущение дезорганизации". Они ошибаются. Это не ощущение, и не дезорганизация, это кардинальное переписывание правил, которые Запад пытался так долго установить. Марк Карни, лидер Канады, на себе ощущающей все прелести новых подходов США, в Давосе назвал вещи своими именами: "Хватить притворяться, что международный порядок, основанный на правилах, все еще существует, надо признать, что мы живем в мире, где "сила - это право".

Уже очень скоро мы сможем увидеть столкновение нового и старого подходов уже и в Европе. 12 апреля в Венгрии состоятся парламентские выборы. Евросоюз уже принимает титанические усилия, чтобы не допустить победы столь нелюбимого Виктора Орбана. В ход идут ставшие классическими методы - демонизация врага, поддержка оппозиции, обвинения нынешнего руководства в коррупции, обещания "золотых гор" в случае нужного результата. Но что, если за несколько дней до выборов в соцсетях Трампа появится конкретное указание: "Либо мой друг Орбан, либо…". Что тогда будет делать Брюссель?