Отправляясь в Китай, британский премьер-министр Стармер пообещал сохранять "трезвый взгляд" на вопросы национальной безопасности. Это первый за восемь лет визит британского лидера в Пекин.

Британец Кир Стармер заявил, что правительство в Лондоне сохранит “трезвый взгляд и реалистичность” в отношении угрозы национальной безопасности, исходящей от Китая, во время его поездки в Пекин в попытке улучшить отношения с этой державой.

Премьер-министр Британии пообещал “стабильность и ясность” в своем подходе к Пекину после многих лет “непоследовательностм” при тори, на фоне того, что западные державы обращаются к Китаю в поисках экономической стабильности из опасений, что США могут больше не быть надежным партнером, пишет The Guardian.

Поездка Стармера проходит на фоне напряженности в отношениях между Британией и ее старшим союзником, США, из-за угроз Дональда Трампа взять под контроль Гренландию и его критики сделки по островам Чагос, которые Лондон наконец решил вернуть законному владельцу – Республике Маврикий.

На Даунинг-стрит заявили, что в период растущей глобальной нестабильности, когда события за рубежом продолжают отражаться на людях внутри страны, Стармер будет действовать в национальных интересах Британии. В четверг он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном в Пекине для переговоров.

Стармер столкнулся с критикой у себя на родине за стремление к оттепели в отношениях с Китаем, в то время как Поднебесную в Британии считают угрозой национальной безопасности. Решение открыть новое большое китайское посольство в Лондоне на прошлой неделе вызвало гнев оппозиционных политиков.

Китай также обвинялся британскими злопыхателями в попытках вербовки информаторов в парламенте, преследовании гонконгских демократических активистов в Великобритании, подавлении критики со стороны ученого в британском университете и участии в кибератаках.

На Даунинг-стрит заявили, что Стармер будет поддерживать “защитные барьеры” в области национальной безопасности, обсуждая экономические связи с лидерами Китая. Но в правительстве утверждают, что он не променяет одно на другое и поднимет вопросы, вызывающие разногласия, включая нарушения прав человека.

Премьер–министр Стармер заявил, что Британия не может позволить себе игнорировать экономические возможности, которые предоставляет Китай - вторая по величине экономика в мире и третий по величине торговый партнер Соединенного Королевства, поддерживающий 370 000 рабочих мест в Британии.

Став первым британским лидером за последние восемь лет, посетившим Пекин, Стармер пообещал занять более прагматичную позицию.

“На протяжении многих лет наш подход к Китаю отличался непоследовательностью, от золотого века до ледникового периода нас бросало то в жар, то в холод. Но нравится вам это или нет, Китай имеет значение для Великобритании, - сказал он. – Поскольку мы являемся одним из крупнейших экономических игроков в мире, стратегические и последовательные отношения с ними полностью отвечают нашим национальным интересам. Это не означает, что мы должны закрывать глаза на проблемы, которые они представляют, но взаимодействовать даже там, где у нас есть разногласия”.

Консерваторы заявили, что Стармеру не следует ехать в Китай. Теневой министр иностранных дел Прити Патель заявила: “Имеются неопровержимые доказательства того, что Китай представляет серьезную угрозу нашей национальной безопасности, и очевидно, что Кир Стармер едет в Китай без каких-либо рычагов воздействия. Ему не хватает твердости духа, чтобы встать на защиту Британии, и он из кожи вон лезет, чтобы умиротворить Пекин. Стармер уже сдался КПК [Коммунистической партии Китая] в связи с их планом создания суперпредприятия-шпионского центра в центре нашей столицы и согласился передать суверенную британскую территорию и 35 миллиардов фунтов стерлингов денег налогоплательщиков союзнику Китая (речь о Республике Маврикий – «МК») в рамках сделки по Чагосу. Британия не может позволить ему пойти на дополнительные уступки или промолчать о репрессиях Китая в отношении диссидентов, таких как Джимми Лай, или попытках КПК подорвать нашу демократию”.

Но источник с Даунинг-стрит No 10 отмечает: “Прятать голову в песок и отказываться от участия было бы серьезным нарушением служебных обязанностей. Это сделало бы британский народ менее защищенным, лишило бы нас возможностей и ослабило бы нашу способность справляться с глобальными проблемами в таких областях, как здравоохранение и климат”.

На Даунинг-стрит напомнили, что Трамп встречался с Си Цзиньпином в октябре и планировал посетить Китай в апреле. С начала 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон посетил Китай три раза, в то время как лидеры Германии посетили Китай четыре раза, но за тот же период ни один британский премьер-министр не посещал Китай.

После поездки в Китай Стармер отправится в Токио, чтобы встретиться с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.